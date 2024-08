Más de 200 artistas rehicieron ‘Shrek’ escena por escena

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Hay un nuevo remake de Shrek en camino. No estamos hablando de Shrek 5, el misterioso reboot que algunos suponen estará dirigido por Guillermo del Toro. Nos referimos a Shrek Retold, una reformulación escena por escena que transformará el guión original en algo completamente nuevo y, desde el punto de vista del trailer, totalmente demencial.

Según AV Club, más de 200 artistas se han unido bajo la bandera de 3GI Industries, que organiza un festival anual con el tema de Shrek, para recrear cada escena del clásico de 2001 en sus propios estilos originales. La combinación alucinante de diferentes técnicas de animación y secuencias de acción en vivo, todos con niveles de esfuerzo y calidad marcadamente diferentes, se manifiesta como un sueño de nostalgia, o quizás como si convirtieras un “cadáver exquisito” en una película.

Hay una animación en Flash estilo Newgrounds del pantano de Shrek. Hay muchos, muchos tipos recitando los parlamentos de Shrek pintados verde y vistiendo antenas falsas. En un momento, Shrek y Donkey atacan el castillo del dragón como personajes de anime. Todo es ligeramente perturbador, si no es que demasiado; y sin embargo, al mismo tiempo, es increíble. De alguna manera, estas personas lograron crear una versión casera de Shrek, mitad animación, mitad en vivo, y cuando menos, es una hazaña impresionante por sí misma.

El proyecto es una idea original de Grant Duffrin, un artista que fundó el Shrek Fest hace cuatro años y que desde hace mucho tiempo ha buscado artistas para la creación de Shrek Retold. Le dijo a Quartz que no hay una pizca de ironía en su pasión por Shrek, que comparó, por alguna razón, con el helado. “¿Podrías disfrutar el helado irónicamente?” me dijo. “¿Podrías comer helado como una broma?” Duffrin también afirmó que Shrek Retold no tiene nada que ver con los memes extraños generados a partir de la versión de “Shrek is life, Shrek is love”. No se trata de los memes, dijo. Se trata de la criatura ficticia del pantano que los inspiró.

Independientemente de si Shrek Retold es una parodia o un gesto de amor (¿o ambas cosas?), podrán verla el 29 de noviembre cuando llegue al sitio web de 3GI Industries, si una recreación retorcida y divertida de una película infantil suena como algo que disfrutarían.

