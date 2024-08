El actor de ‘Roma’ podría perderse los Oscar porque EE.UU. le sigue negando la visa

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La impresionante película de Alfonso Cuarón sobre su infancia en la década de 1970 en la Ciudad de México, Roma, se llevó varias nominaciones al Oscar a principios de esta semana y podría convertirse en la primera película en lengua extranjera en ganar la Mejor Película. Sin embargo, a pesar de todo el éxito de la película, el gobierno de EE. UU. todavía se niega a darle a una de las estrellas mexicanas de la película una visa de turista para asistir a la ceremonia de los Oscar, informa IndieWire.



El actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a ese imbécil de las artes marciales con quien sale Cleo en la película, le dijo a la revista Quién de México que Estados Unidos le negó sus solicitudes de visa tres veces durante el año pasado y le preocupa que no pueda obtener una antes de los Premios de la Academia el próximo mes.

Según Guerrero, al menos una de las veces que la solicitó, la Embajada de Estados Unidos pensó erróneamente que estaba tratando de ir a Estados Unidos por motivos de trabajo, en lugar de solo ir a ver a su película ganar un Oscar. También afirmó que un entrevistador de visas se negó incluso a leer una carta del productor de Roma en Netflix invitando a Guerrero a la ceremonia y confirmando su papel en la película.

“Llevé una carta que no quisieron leer”, dijo Guerrero a Quién en español. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó”, relató.

Roma está actualmente nominada a Mejor Película y Mejor Director, y la estrella de la película, Yalitza Aparicio, es la primera mujer indígena nominada a Mejor Actriz. Compite en diez categorías diferentes, emparejada con The Favorite para la mayoría de las nominaciones al Oscar en esta temporada, y podría decirse que es la mejor película del año, aunque probablemente no gane la Mejor Película.

Independientemente de las estatuas que Roma termine llevándose a casa la noche de los Oscar, la película es una maldita obra maestra, y Guerrero debería estar allí en la alfombra roja con sus compañeros co-estrellas para celebrar su logro monumental.

Los Premios de la Academia 2019 están programados para el 24 de febrero en el Dolby Theater de Hollywood. Esperemos que EE. UU. se relaje y finalmente le dé la visa de turista que se merece el actor.