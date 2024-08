Este adolescente usó Inteligencia Artificial para hacer desnudos extraños y surrealistas

Para Robbie Barrat, la belleza está en la Inteligencia Artificial del espectador. Bueno, decir belleza puede ser un poco exagerado, pero estos desnudos de redes neuronales definitivamente son fascinantes.

Barrat, originario de West Virginia y recién graduado de la preparatoria, creó estas imágenes introduciendo miles de pinturas clásicas al desnudo sacadas de WikiArt en una Red Generativa Antagónica (GAN). La GAN utiliza un sistema de dos redes neuronales llamadas «generador» y «discriminador» para crear versiones creíbles de las obras utilizando datos de las pinturas y el aprendizaje automático.

Antes, cuando estaba probando esta técnica con pinturas al óleo de paisajes, Barrat (a quien quizás recuerdes de su proyecto de red neuronal viral de Kanye West) dice que la GAN fue capaz de producir composiciones bastante convincentes con acentos surrealistas. Sin embargo, en el experimento del retrato desnudo, la red neuronal se rehusó a superar su período Dalí.

«La GAN no aprendió bien cómo hacer retratos desnudos realistas», me dijo Barrat (18) por correo electrónico. «La parte discriminante de la GAN no es realmente capaz de diferenciar entre manchas de carne y seres humanos; una vez que el generador se dio cuenta de que podía seguir alimentando las manchas discriminatorias de carne —y engañarlo de esta manera—, ambas redes simplemente dejaron de aprender cómo pintar de manera más realista».

Aunque las personas pueden quedarse petrificadas inmediatamente ante estas bestias pastosas, Barrat espera que las personas vean el potencial en el arte que tiene la IA. Dijo: «Creo que uno de los próximos grandes movimientos artísticos será el arte creado por la Inteligencia Artificial. Al igual que cuando la cámara fue creada, el arte pasó de centrarse en el realismo y representaciones precisas de los eventos a ser más abstracto e impresionista».

Barrat vive en San Francisco y ha estado trabajando en proyectos de inteligencia artificial con la empresa tecnológica Nvidia desde que se graduó de la escuela. Él dice que pronto se mudará a trabajar a un laboratorio de investigación en la Universidad de Stanford, pero también espera asistir algún día a la escuela de arte.

Puedes ver más sobre el proyecto de retrato al desnudo generado por IA de Barrat en su perfil de Github y seguirlo en Twitter.

