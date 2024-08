Un adolescente vendió uno de sus riñones para comprar un iPhone

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

En 2011, un adolescente chino vendió uno de sus riñones para poder comprarse el más reciente lanzamiento de Apple de ese año. Wang Shangkun, de entonces 17 años de edad, vendió su órgano en el mercado negro por el equivalente a unos 3,218 dólares, y usó el dinero para comprar un iPad 2 y un iPhone 4. “¿Para qué necesito un segundo riñón?”, dijo Wang en ese momento, según The Epoch Times. “Con uno es suficiente”.

Trágicamente, el joven de 25 años ahora está conectado a una máquina de diálisis y es probable que pase en cama el resto de su vida debido a una insuficiencia renal.



Poco después de vender su riñón derecho, Wang le contó a China Network Television que había estado deseando comprar un iPad 2 pero no disponía de suficiente dinero. Entonces, un recolector de órganos lo abordó en una sala de chat en línea.

“Estando en internet, un agente de riñones me envió un mensaje diciendo que por vender mi riñón me podían dar 20,000 [yuanes]”, dijo. Poco después, Wang fue sometido a una cirugía ilegal en la provincia de Hunan para que le extirparan su riñón derecho y se lo entregaran a un receptor desconocido. No fue hasta que regresó a casa con sus nuevos y costosos dispositivos de Apple que su madre comenzó a sospechar y lo obligó a confesar, informa NPR. Fueron arrestadas nueve personas involucradas en la operación, y cinco han sido acusadas de lesiones intencionales y tráfico de órganos.

Al cabo de unos meses, Wang desarrolló una infección en el riñón que le quedaba, al parecer a causa de las condiciones insalubres en que lo operaron y la falta de atención postoperatoria, por lo que finalmente sufrió una falla orgánica. Ahora, su condición es tan grave que se encuentra postrado en una cama, y requiere diálisis diarias para limpiar su sangre de las toxinas que su riñón restante ya no puede eliminar.

Los médicos han dicho que Wang probablemente ahora necesita un trasplante, según Gizmodo. Pero este mismo medio también afirma que los riñones humanos pueden costar hasta 261,000 dólares en el mercado negro, más de 80 veces lo que Wang obtuvo por el suyo.

China prohibió el comercio de órganos humanos en 2007, pero la brecha entre la cantidad de personas que necesitan trasplantes y el bajo número de donantes ha nutrido un enorme mercado negro.

