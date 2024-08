Unas adolescentes fueron hospitalizadas con daño renal por hacer demasiadas sentadillas

Artículo publicado originalmente en VICE India.

Los beneficios de las sentadillas pueden ser increíbles, ya que son excelentes para esculpir y tonificar el trasero y las piernas. Pero a veces, las actividades aparentemente inofensivas pueden causar daños graves. Al menos eso es lo que aprendieron de la peor forma dos adolescentes en China después de que un desafío competitivo de sentadillas que les causó daño renal.



Según información del periódico China Press, una de las estudiantes llamada Xiao Tang, de 19 años, retó a su amiga a hacer todas las sentadillas que pudieran en un video chat. Las dos chicas, que no acostumbraban a hacer ejercicio en general, estuvieron sudando durante varias horas en un intento por obtener la corona de la reina de las sentadillas. Terminaron haciendo más de 1,000 sentadillas antes de rendirse. Entonces, se fueron a dormir sintiéndose adoloridas y cansadas, algo que naturalmente le sucede al cuerpo cuando uno no está acostumbrado a hacer tanto ejercicio y, además, se excede haciendo demasiado en una sola ocasión. Excepto que, ambas despertaron a la mañana siguiente con bastante dolor, incapaces de poder doblar las piernas y, lo más sorprendente fue que su orina era de color café. Resulta que su batalla de sentadillas les había causado un grave daño renal. Las chicas fueron trasladadas a la unidad de cuidados intensivos del hospital local, donde fueron diagnosticadas con rabdomiólisis, una lesión grave del músculo esquelético, e inmediatamente les dieron terapia intravenosa.

Ahora, esto no significa que uses esta excusa para dejar de hacer ejercicio. Las sentadillas son una de las mejores actividades para tonificar el cuerpo, pero como con cualquier otro tipo de ejercicio, no debes hacerlas en exceso, especialmente cuando tu cuerpo no está acostumbrado. Aun así, el desafío de las 1000 sentadillas es un desafío de ejercicio bastante común en Internet. Una búsqueda rápida en YouTube arroja resultados que muestran a influencers del fitness como Cassey Ho desafiándose así mismas y a ti para hacer 1000 sentadillas, e incluso si revisas la sección de comentarios, verás que muchas personas logran hacerlo sin tener ningún problema grave. Sin embargo, para asumir tales desafíos es importante que te asegures de estar en buena condición física, beber suficiente agua cargada de electrolitos y vitaminas y, sobre todo, de aumentar gradualmente la cantidad de sentadillas que realizas por sesión.

En el caso de estas dos chicas, como pusieron a sus sedentarios cuerpos a realizar una actividad que iba mucho más allá de una rutina de ejercicio moderado, terminaron sufriendo de rabdomiólisis, que libera fibras musculares necrosadas en el torrente sanguíneo, y no solo puede causar insuficiencia renal sino también la muerte. Esto significa que el cuerpo no puede eliminar todas las toxinas, lo que provoca que la orina se vuelva como un fango.

Si bien tal condición rara vez es causada por hacer ejercicio extremo, como el Dr. Bruce Cohen, médico oficial del FBI le dijo a Live Science, es probable que forzar a tu cuerpo más allá de sus capacidades físicas pueda provocarla. Se trata rutinariamente a través del bombeo de fluidos intravenosos a tu sistema para mantener una producción adecuada de orina y evitar que tus riñones fallen. También es posible administrar diálisis para eliminar el material de desecho de forma externa mientras el paciente se recupera. Es bueno recordar los consejos de Cohen y tener precaución, no solo con las sentadillas sino con todo en la vida: “Escucha a tu cuerpo. No seas estúpido”.

