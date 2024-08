Adult Swim trollea a fanáticos de ‘Rick and Morty’ con un miniepisodio

El año pasado, Adult Swim estrenó la esperada tercera temporada de Rick and Morty para el Día de los Inocentes. Este año, Adult Swim cerró su programación tradicional de Día de los Inocentes con un miniepisodio que no tuvo nada que ver con los creadores Dan Harmon y Justin Roiland, en medio de reportes diciendo que la producción de la cuarta temporada aún no ha comenzado.

El youtuber australiano Michael Cusack, conocido por las animaciones virales llenas de sexo y violencia como YOLO, dirigió los diez minutos del episodio llamado «Bushworld». Un Rick and Morty australiano se adentra en una dimensión alterna poblada de canguros, futbol americano y serpientes. Adult Swim ha contratado animadores principiantes con talento para dirigir las aventuras no oficiales de Rick and Morty durante años, pero «Bushworld» es una de las más grandes y extrañas hasta ahora. Mira el corto a continuación.

Se parece mucho al prototipo de Rick and Morty de Roiland, The Real Animated Adventures of Doc and Mharti con el mismo estilo de animación barato y una relación insana entre los personajes principales. En un aparente regreso a la idea original, Rick intenta chupar el pito de Morty para extraer el veneno de una serpiente, y esa es sólo una de las escenas grotescas e inesperadas presentes en el video surrealista y violento de Cusak sobre Rick and Morty.

Quizá es evidente que los espectadores de «Bushworld» lo aman o lo odian, dependiendo de su familiaridad con las bromas de Adult Swim y la espera impaciente de la cuarta temporada de Rick and Morty. Harmon ha revelado en tuits y entrevistas que él y Roiland aún tienen que comenzar a trabajar en nuevos episodios mientras negocian un nuevo contrato para la exitosa serie animada, que arrasó con los índices de audiencia de Adult Swim el año pasado. Según el escritor Ryan Ridley, la próxima temporada de aventuras oficial podría salir al aire hasta 2019.

