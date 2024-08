Ahora Facebook te avisa cuando suben una foto sin etiquetarte

El martes, Facebook presentó algunas funciones nuevas de reconocimiento facial en la plataforma de la red social, incluyendo una herramienta que promete avisarte cada vez que aparezcas en una foto; incluso cuando no te han etiquetado, informa el Washington Post.

Según Wired, Facebook utilizó la tecnología de reconocimiento facial en su sitio en 2010, detectando quién aparecía en tus fotos y sugiriendo a quién podrías etiquetar. La actualización del martes parece dar un paso más grande esta vez: puedes recibir una notificación cada vez que una foto tuya se cargue al sitio y podrás etiquetarte, mandarle mensaje a la persona que la publicó, avisarle a Facebook que no eres la persona fotografiada o reportarla, según Wired. Sin embargo, no serás notificado si no formas parte de la audiencia de quien la subió, lo cual depende de la configuración de privacidad.

Imágenes vía Facebook

En una entrada de blog, el director de aprendizaje de maquinaria aplicada de Facebook, Joaquin Quiñonero Candela, anunció otras dos funciones de reconocimiento facial más. El sitio notificará a los usuarios si alguien trata de usar su foto como imagen de perfil; un intento, escribió Candela, de eliminar a los imitadores. (Como Gizmodo señala, esto también podría ayudar a prevenir que la gente haga perfiles pornográficos de venganza.) Además, Facebook ahora permite a los usuarios invidentes escuchar quién está etiquetado en las fotos junto a ellos.

Si ya aprovechas las sugerencias de etiquetado en Facebook, automáticamente te registrarán para usar las tres nuevas funciones de reconocimiento facial. Pero los usuarios también pueden desactivar el reconocimiento facial con un botón «on/off» en las configuraciones, escribió Candela.

Facebook promocionó las nuevas funciones como una forma de proteger a los usuarios, pero expertos en privacidad han mostrado preocupación por el programa de reconocimiento facial del gigante tecnológico; uno de los más usados en el planeta. Jennifer Lynch, abogada superior de personal junto a la organización sin fines de lucro de privacidad digital Electronic Frontier Foundation, le dijo a Wired que los usuarios deberían escoger si quieren utilizar las nuevas características, no si quieren no usar la tecnología de reconocimiento facial de Facebook. De esa manera, dice, la gente quizá esté más atenta a la privacidad y riesgos de información relacionados; sin mencionar que el reconocimiento facial puede ser un poco racista.

