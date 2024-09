Algunas personas nos dicen si creen ser buenas en la cama

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Mira dentro de ti por un momento. Ve a ese lugar oscuro y especial donde guardas tus creencias más preciadas. Ese lugar donde sospechas que si llegaras a presionar lo suficiente podrías ganar en MasterChef, o podrías escribir una canción que fuera mucho más pegajosa que el último minuto de Hey Jude, e incluso mejor que la parte de «nanana naaah heeeey juuuude». Y ahora que estás examinando todas esas cosas en las que secretamente crees que eres bueno, pregúntate, ¿soy bueno en el sexo? ¿De Verdad?

Es una gran pregunta, porque encierra varias capas de ego, historia y capacidad/incapacidad para la auto reflexión. En resumen, dice mucho de una persona lo buena o mala que ella misma se considere en la cama.

Así que salimos a las calles y les preguntamos a algunas personas si se consideran buenas en la cama.

David, 36

VICE: Oye David, ¿eres bueno en el sexo?

David : Sí, la mayor parte del tiempo. Aunque a veces me vengo demasiado pronto. Depende del juego previo y de lo apresurado que sea todo. Definitivamente no tengo una impresionante tasa de éxito del 100 por ciento.

¡No creo que nadie la tenga! Pero dices que depende del juego previo, ¿cómo?

Bueno, si una chica me hace algo como, juegos con la mano o me da sexo oral y luego dice algo como «te necesito dentro de mí» y simplemente me salta encima, bueno, digamos que no voy a durar mucho.

Pero, ¿cómo sabe ella si ya casi llegas te vienes?

Algunas personas simplemente no pueden esperar.

Eso es aburrido. Entonces, ¿disfrutas el juego previo?

¡El juego previo es la mitad de la diversión! A veces incluso es mucho más.

Rosie, 24

Rosie, ¿eres buena en la cama?

Ja, ja… bueno… de hecho, tengo una historia divertida sobre eso. La última vez, terminé en el hospital.

¿¡QUÉ!?

Sí, su pene era un poco más grande de lo que esperaba. Terminé necesitando puntos de sutura. No he podido tener relaciones sexuales desde entonces. Me recomendaron tener ocho semanas de abstinencia. Creo que estoy en la semana seis o siete.

¡Pobrecita! ¿Tuviste que ir al hospital? O sea, ¿qué pasó?

Sí, no entendí qué había pasado. Estábamos teniendo sexo en el baño. Y, simplemente, parecía una escena de asesinato, honestamente. Llegó un punto en el que pensé: probablemente esto no sea normal, debería ir al hospital. Simplemente no dejaba de sangrar, así que tuve que llamar a una ambulancia y todo eso.

¿Fue sexo casual o con tu pareja?

Ninguno de los dos. Pero era nuestra primera vez teniendo sexo.

Lo siento, suena realmente traumático. ¿Cuál fue la respuesta del chico?

Fue buena. Hizo todo bien, fue al hospital conmigo, se quedó y esperó durante toda la noche y luego me llevó a casa.

Qué bien. Lo siento mucho.

Todavía soy muy nueva en esto. Creo que solo necesito más experiencia para saber realmente lo que estoy haciendo.

Ben, 43 (solo aceptó la entrevista con la condición de que pusiéramos una foto de su colección privada, chicas).

¡Ben! ¿Eres bueno en la cama?

Mira, me encanta el sexo. Entonces, espero que eso sea indicativo de que estoy haciendo algo bien, ¿no? Veinticinco años o más de práctica y la verdadera intención de que mi pareja disfrute del sexo tanto como yo, me hacen sentir que algo bueno he de tener.

¿Algo bueno? ¿Como que sí eres bueno en el sexo?

Ja,ja, sí. Creo que soy bueno en la cama.

¿Alguna vez, después de tener sexo, alguien te ha felicitado?

¡Sí, y varias veces he estado seguro de que ha sido una felicitación genuina!

Eres autocrítico, me encanta. Pero, ¿por qué lo dirían sin ser genuino?

Todos decimos pequeñas mentiras blancas para hacer que las personas se sientan bien, ¿no es así? Soy culpable de ese crimen.

Tienes razón. ¿Estás saliendo con alguien ahora?

No, estoy soltero.

Bree, 19

Hey, chica. Pregunta: ¿eres buena en la cama?

¡Yo diría que sí! Me siento muy segura durante el sexo. Sin embargo, me tomó mucho tiempo llegar a este punto.

¿Qué te da confianza durante el sexo?

Bueno, todavía soy muy joven, así que aún estoy aprendiendo a estar cómoda con mi cuerpo. Creo que tener amantes mayores me ayuda a acelerar ese proceso, te juzgan menos o, al parecer, han visto más tipos de cuerpos o algo, lo cual me hace ser menos crítica con respecto a cómo me veo durante el sexo.

Eso es interesante, ¿entonces, al parecer, las personas mayores son menos críticas?

Sí. Eso me ayuda a estar más comprometida, menos ensimismada y a ser más apasionada en la cama. Una vez, alguien me dijo después del sexo que era la persona más confiada y segura de sí misma con la que había estado. Eso es mucho más significativo para mí que una felicitación por una buena mamada, porque eso me mostró cuán lejos he llegado…

Además, también hace destacar la madurez del amante, ¿no?

¡Exactamente! Pero también solía tener sexo solo en la oscuridad, en un día en que me viera delgada, pero ahora realmente me gusta cómo me veo encima de ellos.

¡Sí! Es una posición de poder. Sin embargo, los cumplidos por una buena mamada no siempre son malos, ¿o sí?

Ah, por supuesto que no. Siguen siendo divertidos y por supuesto que estimulan el ego. Para mí, en realidad solo se trata de aceptar el hecho de que el sexo puede volverse raro y que cada experiencia es tan única como la persona con la que la compartes. Vale la pena adorar a mi cuerpo incluso si no se parece al de Emily Ratajkowski.

Chris, 28

Hola, Chris. ¿Eres bueno en la cama?

No creo que lo sea. Pero creo que eso funciona a mi favor.

¿Cómo?

Bueno, significa que siempre estoy mejorando, ¿sabes? Siempre estoy aprendiendo lo que mi pareja disfruta y lo uso para excitarme, lo que honestamente mejora el sexo cada vez.

Si alguien piensa que es bueno en el sexo, ¿crees que eso generalmente significa que no lo es?

He estado con muchas personas que dicen que son buenas o incluso geniales. Pero generalmente no saben (o no les importa) que lo que es bueno para ellos no siempre es bueno para la otra persona. Ya sabes, son amantes egoístas.

Sí, lo sé. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que concentrarte en las necesidades de tu pareja significa que las tuyas quedan relegadas?

No. Estoy abierto a aprender acerca de las otras personas, especialmente si tendremos sexo y pasaré mucho tiempo con ellas en una relación. Para mí, el sexo es cuando conoces muy bien a la otra persona y, a través de sus peculiaridades y rarezas, puedes descubrir cosas nuevas sobre ti mismo y jugar con ellas. Literalmente.

Stefan, 20

¿Eres bueno en la cama?

Honestamente, depende de con quién esté en la cama, a algunas personas les gustan cosas muy «diferentes». También varía entre si estoy en una relación con esa persona, por lo cómodo que me siento. Cuando estoy cómodo, todo es mejor, porque sé lo que les gusta y disgusta. No diría que hay cualidades sobresalientes que me hacen bueno o malo, se trata más de si tenemos una conexión, creo.

¿Te han dicho que eres bueno?

Sí, por supuesto. Pero, en ciertas circunstancias, sé que no he sido muy bueno. Los encuentros casuales son muy diferentes a una relación.

Entonces, ¿prefieres el sexo en pareja que el sexo en soltería?

No me malinterpretes, ¡no estoy diciendo que el sexo casual no sea divertido! Lo es. Sin embargo, el sexo es una experiencia de aprendizaje para mí. Entonces, cuanto más sexo tienes con una persona, más aprendes. Creo que aprenderé mucho más a medida que envejezca. Todavía me siento un poco inexperto de alguna manera. El sexo es una parte muy importante de la vida y no debería ser algo egocéntrico. Debería de tratarse sobre complacer a ambas partes. Todos deberían disfrutar, ¿no?

Totalmente. Sin embargo, ¡todavía existen los imbéciles egoístas! ¿Alguna vez has sido egoísta en la cama?

Sí, mucha gente lo es. Al principio fui un poco así, lo que definitivamente no era bueno. Pero ahora que soy un poco mayor y he tenido más parejas sexuales, comencé a darme cuenta de que generalmente es mejor si la otra persona te importa.

Shannon, 33

Hola, Shannon, ¿eres bueno en la cama?

Sí, lo soy. Bastante bueno.

¡Esa es una respuesta directa y muy segura a una pregunta difícil! ¿Porque sí?

Lo que me impulsó a decir que sí es que me gusta dar y recibir. Reconozco que si estás demasiado concentrado en uno u otro, entonces no puedes hacer un buen trabajo.

De hecho, ése es un buen punto.

Bueno, ¿cómo puedes ser bueno si no lo disfrutas? Tienes que tener un poco de ambos.

Entonces, si tuvieras que calificarte a ti mismo…

Sí, mira… yo me daría un 8/10.

¡Un sólido de ocho! Muy bien. ¿Las opiniones de otras personas han influido en eso?

Probablemente cada menos conforme he ido haciéndome mayor. Pero sí.

