Al parecer, algunas personas creen que la Tierra tiene forma de dona

En Internet, hay muchas parodias tontas de la muy extendida Teoría de la Tierra Plana: cuentas de Twitter dedicadas a la Teoría de la Tierra en forma de dodecaedro, la Teoría de la Tierra en forma de plátano, la Teoría de la Tierra en forma de taco y la Teoría de la Tierra en forma de dinosaurio. Sin embargo, lamentamos informarte acerca de una teoría que suena igual de absurda pero que en realidad podría tener algunos seguidores leales: la Teoría de la Tierra en forma de dona.

Sí, algunas personas en Internet argumentan que la Tierra no es plana ni esférica, sino que tiene forma de toroide, que es una palabra científica y elegante para algo que parece una dona. La idea apareció por primera vez en FlatEarthSociety.org, en un hilo de 2008 iniciado por una misteriosa figura llamada Dr. Rosenpenis a manera de broma, y luego fue desarrollada a detalle en 2012 por el pionero de FES Varaug.

Según la teoría, en el centro del planeta hay un gran agujero que no podemos ver porque, Varaug escribe: “La luz se dobla siguiendo la curvatura del toroide, lo que provoca que el agujero sea ‘invisible’”. La teoría hace surgir muchas preguntas sobre cómo funcionaría la gravedad en ese caso, lo que Varaug explica con una dulce metáfora, no muy convincente. “Imagina una dona. Imagina una dona con mermelada. La gravedad actúa sobre la mermelada”.

Las ideas de Varaug han resurgido esporádicamente a lo largo de los años.

Los defensores de tal teoría en YouTube y los modelos teóricos de una Tierra en forma de toroide se dispararon en 2016, cuando algunos usuarios de Flat Earth Society redescubrieron el hilo. Un usuario llamado Dinosaur Neil escribió: “Me alegra ver a otros partidarios de la teoría de la tierra toroidal aquí. La he estado promoviendo durante mucho tiempo, pero nadie parece respaldarme. No entiendo por qué.

Bueno, para empezar, no es algo científico. La Teoría de la Tierra en forma de dona, en su forma más básica, “no comienza con una pregunta que debamos responder”, le dijo a VICE el Dr. Tabetha Boyajian, uno de los astrofísicos que identificaron un fenómeno en otro sistema solar, acerca del cual los medios especularon que se trataba de una megaestructura alienígena. “Comienza diciendo: ‘Oye, ¿qué tal esto?’. Y luego intentan explicar las cosas”. Tyler Ellis, un estudiante graduado que asiste al Dr. Boyajian, agrega que Varaug no logra crear términos consistentes para hablar sobre la hipótesis, un paso vital en el proceso científico.

Incluso otorgándole el beneficio de la duda, la Teoría de la Tierra en forma de dona no es compatible con el cuestionamiento científico básico. (VICE contactó a Dinosaur Neil y a otros que parecen tomar la idea con seriedad para preguntarles sus razones, pero no respondieron). Un toroide no tendría día y noche, ni amaneceres y atardeceres como los conocemos en nuestro mundo esférico con una rotación de 24 horas, dice el Dr. Boyajian. El sol también llegaría al planeta de forma más desigual de lo que vemos en la Tierra, lo que significa que las estaciones variarían enormemente dependiendo del ángulo de la dona con relación al sol. El viento sería tan fuerte que el clima violento haría muy difícil que hubiera vida en la Tierra toroidal.

El Dr. Anders Sandberg, profesor de Oxford, profundizó en el modelo de lo diferentes que serían las condiciones en un planeta en forma de dona para i09. Por ejemplo, la gravedad sería notablemente más débil cerca de los ecuadores internos y externos, y más fuerte cerca de los polos. La velocidad de escape sería menor, lo que facilitaría los lanzamientos de cohetes en el lugar correcto. Aquellos que vivieran cerca del agujero experimentarían “estaciones dobles”, como un segundo invierno a mediados de julio. El efecto más notable sería el clima. Las nubes podrían estar a una altura hasta tres veces mayor en un planeta en forma de dona, y serían empujadas por vientos mucho más fuertes.



Además, los doctores Boyajian y Ellis nos dieron dos ejemplos simples de fenómenos físicos que la Teoría de la Tierra en forma de dona no puede explicar. El primero es el péndulo de Foucault, que muestra los efectos físicos de la rotación de la Tierra, cuya velocidad es consistente con un planeta esférico y giratorio.

El segundo es la forma de la sombra de la Tierra durante un eclipse. Un planeta en forma de toroide también crearía una sombra en forma de dona, en lugar de las sombras redondas que los terrícolas han documentado durante siglos .

Otro problema aún más obvio con la Teoría de la Tierra toroidal es que cualquiera dentro de la dona podría levantar la vista y ver el otro lado de la misma, según el Dr. Boyajian. Varaug

escribe que el agujero es “invisible” porque “la luz sigue la curvatura del toroide”. Pero el Dr. Boyajian señala que generalmente solo vemos el tipo de curvatura de la luz que describe Varaug al lado de los cuerpos más grandes del universo, como en el caso de los agujeros negros supermasivos.

“Cualquiera de esas afirmaciones lo único que nos dice es: ‘¿Sabes qué? Voy a exponer una nueva idea sin ninguna motivación para ello, y a mencionar solo ocho cosas que pueden ser compatibles con ella”, dice el Dr. Boyajian. “Y así no es como desarrollamos las teorías”.

La idea de la Tierra en forma de dona es solo una teoría de la conspiración en un cosmos de paranoia, supuestos encubrimientos e historias secretas que se han convertido en elementos básicos del entretenimiento y el discurso político. Cuando se trata de teorías de conspiración, hay para elegir: Tierra plana, manifestantes pagados, Efecto Mandela, los Illuminati, que los alienígenas construyeron las pirámides, que Alex Jones en realidad es el comediante “fallecido” Bill Hicks. En el improbable caso de que alguien quiera contarte acerca de nuestro planeta en forma de dona, envíalo a leer este artículo.

