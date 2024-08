Algunos dealers nos describen las peores sustancias químicas que usan para cortar las drogas

Este artículo apareció originalmente en VICE Australia.

Estaba en un bar de karaoke en Chinatown cuando vi unos flashes a través de la ventana cuadrada de la puerta. Con curiosidad, salí y encontré a un estudiante coreano de intercambio que había sufrido una sobredosis de cápsulas alteradas de MD [MDMA]. Habían llamado a una ambulancia.

Como una persona que ha conocido a varios dealers, sé cómo se originan las pastillas alteradas de MD. Las producen porque, independientemente de si las vende la realeza de algún cartel o un lobo solitario en una esquina, todo el juego de las drogas se trata de maximizar las ganancias y reducir los costos. Ése es el problema fundamental. El otro problema es que los traficantes de drogas son todos de un estrato socioeconómico similar. Son despiadados y violentos, y si ven la oportunidad de recortar gastos, no perderán el sueño por poner a un cliente en el hospital. Y en este aspecto, todos los traficantes de drogas son iguales, entre tanto que sus productos siguen cambiando.

Después de hablar con varios usuarios, he descubierto que la mayoría de las personas se sienten más seguras comprando sus drogas a fuentes anónimas en la dark web, donde los sistemas de calificación aseguran la calidad y minimizan el peligro. Dado lo cual, parece que los dealers callejeros están perdiendo mercado, así que tenía curiosidad de hablar con algunos de ellos y conocer su opinión. ¿Por qué la venta de drogas en las calles sigue siendo tan desesperada?, ¿cuál es el peor agente de corte que han usado? y ¿por qué diablos usaron eso?

Yianni, 29

Distribuidor de cocaína

¿Cuéntanos sobre algunas de las peores sustancias que has mezclado con tu coca?

Yianni: Primero convierto la anfetamina en un polvo muy fino y pongo un poco en una bolsita de una onza. Aunque no lo creas, cuando dejé de ponerle anfetamina, algunas personas comenzaron a quejarse, así que la reemplacé con un par de gramos de cafeína por onza y recuperé a los clientes de inmediato. El rush de la coca no les era suficiente. Por eso le puse ese extra. Una vez que comienzas a usar agentes de corte, las cosas sólo empeoran. Te vuelves codicioso porque la mayor parte el tiempo nadie se queja. En Australia, a nadie le importa lo que aspiren mientras seas alguien confiable.

¿Alguna vez has usado cortadores que te arrepientas de haber usado?

Una vez, alguien me dijo que sólo compraban las bolsas que tenían un verdadero olor a gas porque aparentemente así sabes si es pura o no. Así que froté la bolsa con una toalla que había estado ligeramente sumergida en gas. La maldita bolsa apestaba. En otra ocasión, unos rumanos me dijeron que solo querían piedra, así que puse la coca en un plato, la rocié con spray para el cabello y la apelmacé. Sí se aglutinó pero se deshacía con mucha facilidad. Les dije que así es como sabes que es pura, porque la piedra se rompen fácilmente. Vaya que decía muchas mentiras.

¿Qué te llevó a dejar de cortar tu producto?

Dejé de cortar mi producto por completo porque noté que las generaciones más jóvenes se estaba enganchando con las metanfetaminas y el GHB. Creo que eso se debe a que probablemente otros idiotas como yo siempre están cortando su coca a tal punto que muchos de estos chicos piensan que la coca no tiene un efecto «real». Están comprando bolsas que sólo tienen como el 20 por ciento, entonces mejor optan por una alternativa más barata que los haga sentir un efecto más fuerte. Una vez vi a una chica que tuvo una sobredosis GHB. Era muy joven y pensé que seguramente estaba muerta.

¿Los sitios web oscuros como Silk Road han dañado tu negocio?

Sí, definitivamente. La gente consigue un mucho mejor producto y a mejor precio en línea. Perdí a muchos de mis clientes periódicos, los que solían comprarme una vez al mes. Ahora ya sólo tienen que encargar un cuarto entre un grupo de amigos, les resulta mucho más barato y más puro. No puedo competir con eso. Así que actualmente dependo de mis clientes más antiguos y de las personas dispuestas a pagar un poco más por su propia conveniencia. Además, gano suficiente dinero en mi trabajo oficial.

Mark, 37

Distribuidor de metanfetaminas

Oye, Mark, ¿puedes hablarnos de los peores cortadores que has usado?

Bueno, el peor fue después de que mi ex y quien era mi mejor amigo me estafaron. Me dijeron que habían conocido a un tipo que quería comprar una onza, en efectivo. Estaba un poco nervioso porque no tenía el efectivo necesario para comprar una onza. Pero me convencieron y les di la onza que ya tenía, por supuesto, nunca volví a verlos. Y unos tipos estaban en camino para recoger esa onza. Eran clientes habituales, y si no les daba algo, me iba a ir muy mal.

No tenía metanfetaminas ni dinero. Así que corrí a la tienda y compré algunas cajas de sal de Epsom. Cuando vinieron, les di un poco de mariguana de mi reserva personal; luego pesé exactamente 3.5 gramos de sales de Epsom. Esa noche recibí como mil mensajes de texto de ellos, aparentemente; la pipa se puso negra apenas intentaron encenderla. Los bastardos siguieron intentándolo toda la noche, y yo me la pasé paranoico pensando que pudieran morir o arruinarse los pulmones. Pero sólo eran sales de Epsom. La gente fuma muchos cigarrillos, ¿cuán peor puede ser la sal de Epsom? Sin embargo, ellos estaban realmente molestos, así que me quedé con mi tía por un tiempo. Pasé de ser la víctima de un robo a ser un blanco en los malditos suburbios del oeste. Fue una mala época.

¿Sigues usando agentes de corte?

Todos los que venden metanfetaminas o anfetaminas usan cortadores. En Australia, utilizamos MSM cristalizado para cortar nuestra metanfetamina. Por lo general, convertimos 3.5 gramos en una onza, y de ahí proviene toda nuestra ganancia adicional. No obstante, he oído cosas mucho peores. Algunos agentes de corte incluso mandan a las personas al hospital. Un chico que conozco estuvo tosiendo con sangre durante unos seis meses, pero siguió fumando.

¿La dark web ha afectado de alguna forma tu negocio?

Honestamente, nadie que yo conozca está comprando metanfetaminas en esos sitios. Probablemente porque la mitad de nosotros no sabemos cómo usar esa porquería. Los adictos a la metanfetamina no van a esperar dos semanas por sus drogas, ni siquiera les gusta esperar una hora después de ponerse en contacto contigo. Por lo regular saben que la droga ha sido cortada o reformada, pero no les importa, siempre que obtengan su rush.

Tran, 24

Mariguana

Oye, Tran, no tenía idea de que la mariguana se podía cortar.

Sí, cuando tenía 17 años, los muchachos que me enseñaron como cultivarla le agregaban diferentes cosas a su hierba para que pesara más. Cuanto más pesa, más pagan. Utilizábamos principalmente silicio, pero he oído que algunas personas han encontrado hierro y vidrio en su hierba. Aprendí algunas técnicas de los chicos con los que fui a la preparatoria. Nadie se quejaba, así que no pensé que estuviera causando mucho daño.

¿Qué hizo que dejaras de arruinar tu producto?

Estaba ganando mucho dinero y no pensé que estuvieran dañando seriamente a nadie. No fue hasta varios años después que conocí a algunos chicos en una protesta por la mariguana que ellos me enseñaron cómo cultivar correctamente el cannabis. Les dije en broma que alteraba mi hierba rociándola para que pesara más, y casi me golpean. Al parecer, el silicio en aerosol puede matarte cuando lo fumas. Ellos realmente me abrieron los ojos a todas las estupideces que le estaba haciendo a la industria, y lo más importante, a las personas que confiaban en mí lo suficiente para comprar mi hierba.

Dylan, 27

MDMA

Dime por qué empezaste a cortar tus productos.

Todo comenzó con una escasez de MDMA hace unos cinco años. Su venta era mi principal fuente de ingresos y no podía arriesgarme a perder clientes. Así que empecé a mezclar pequeñas cantidades de metanfetamina con MDMA. Cuando la consumían, la mayoría de las personas estaban realmente felices, pero el bajón siempre era muy severo. Uno de mis amigos que estaba enganchado con la metanfetamina, de hecho se suicidó. Dejé de venderla después de eso.

Hasta donde tu sabes, ¿las personas siguen cortando su MDMA con sustancias peligrosas?

Hoy en día, tienen los kits de prueba, y espero que cada vez más jóvenes los usen porque valen la pena. Desde que se introdujeron, muchos de los tipos que conozco que venden pastillas y cápsulas ya no cortan su producto. A muchos de esos tipos no les importaba en lo más mínimo lo que pusieran en sus drogas, pero hoy en día, todos son mucho más cuidadosos porque pueden exponerlos y perder su negocio.

¿Cuénteme qué efecto ha tenido el Silk Road (dark web) en la industria del MDMA?

Junto con los kits de prueba, ha tenido un efecto muy importante en el mercado australiano de MDMA. Los proveedores incluso están importando a través de las redes en línea porque así obtienen un producto más seguro. Pueden hacer los cortes con complementos alimenticios y así no sentirse culpables por ello. Aún así los clientes logran drogarse de manera sólida y limpia, sin la basura que proviene de los patios australianos. En Australia, tenemos que importar el MDMA, si queremos material de calidad farmacéutica. Los que preparan la droga furtivamente en sus patios nunca podrán competir con el material israelí, incluso si les proporcionaran todos los químicos y equipos adecuados.

