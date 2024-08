Análisis del nuevo y glorioso trailer de ‘Star Wars: The Last Jedi’

El tan esperado trailer de Star Wars: The Last Jedi llegó el lunes por la noche a la mitad de un partido de futbol americano, y el director de la película, Rian Johnson, no estaba bromeando cuando dijo que la cosa se va a poner «muy buena«.

En las imágenes, Rey y Luke entrenan en Ahch-To; Kylo sigue luchando con sus problemas de ira; Finn y la capitana Phasma se dan de golpes, hay algunas batallas espaciales geniales; además de una toma gloriosa de Carrie Fisher.

Pero además de todo eso, el trailer parece sugerir un arco importante en la nueva película: la transición potencial de Rey al lado oscuro. Podría ser que la edición del trailer nos lleve a pensar eso a propósito, pero de ser cierto, podríamos verla del lado del líder supremo Snoke antes de que termine la trilogía.

El trailer muestra bastante en sólo dos minutos y medio —mucho que diseccionar durante los próximos dos meses hasta que salga la película—, pero les presentamos un rápido desglose de algunas de las partes más interesantes.

La habilidad de Rey con la fuerza asusta a Luke

No parece que las sesiones de entrenamiento estén yendo tan bien. Sí, las habilidades del sable láser de Rey están mejorando y ella es obviamente muy poderosa con la fuerza, tanto que logra agrietar un peñasco en una de las tomas. Sin embargo, es un poder que aterroriza a Luke.

«He visto ese poder sólo una vez», dice, probablemente refiriéndose a su sobrino, Kylo Ren. «No me asustó lo suficiente entonces».

Por la mirada en el rostro de Luke, tiene miedo de que Rey vaya a seguir el camino de Kylo. Él la deja colgada de un acantilado mientras ella lo mira con furia.

Finalmente vemos a Snoke en carne y hueso



La única vez que pudimos ver al líder supremo Snoke en The Force Awakens, fue en un holograma azul gigante. Ahora tenemos nuestro primer vistazo del villano, y vaya que es tan pálido como Palpatine. Lo mejor sería que se bronceara un rato bajo los dos soles de Tatooine. Además, ¿sus ojos torcidos le provocan un problema de percepción de profundidad, o hay algún poder de la Fuerza Oscura para lidiar con eso?

En el trailer, Snoke parece tener a Rey sometida con la fuerza. Él le dice que «cumpla [su] destino», que es una línea que toma del emperador cuando estaba tratando de llevar a Luke al lado oscuro en Return of the Jedi. El paralelo es definitivamente intencional.

¡Porgs!

Los porgs son el equivalente de Star Wars de los minions. Son básicamente ewoks-aves con ojos enormes, y definitivamente están ahí para inspirar una línea de animales de peluche. Acostúmbrate a escuchar ese ruido chirriante, porque estás a punto de oírlo cada vez que tu sobrino apriete el juguete porg que reciba en Navidad.

Kylo no puede tirar del gatillo

Kylo Ren sigue siendo el jefe de jefes de la Primera Orden. Podemos verlo supervisando la construcción de una flota de AT-ATs y liderando un ataque contra la Resistencia en su TIE Silencer. Pero parece que continúa luchando entre Lado Brillante y el Lado Oscuro. En el trailer aparece preparándose para dispararle a su madre, Leia, pero algo le impide apretar el gatillo.

Más tarde, Rey dice que está buscando a alguien que le «muestre [su lugar] en todo esto», y Kylo le tiende la mano. ¿Podrían Rey y Kylo aventurarse por su cuenta y conjugar ambos lados de la fuerza, como un par de Jedi Grises?

Este animal definitivamente es un Pokemon

¡Atrápalos ya!

