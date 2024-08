Aquí está todo lo que te perdiste de la entrega 90 de los Premios Oscar

La ceremonia anual número 90 de los Premios de la Academia fue larga y mansa, y casi carente de algo memorable. No hubo confusiones monumentales al momento de abrir el sobre, nadie se tropezó antes de dar su discurso, y lo más cercano a una selfie fue algo relacionado con un arma en forma de hot dog.

Sin embargo, de repente hubieron algunos momentos emocionantes en el transcurso del evento de casi cuatro horas, entre chistes y anuncios de Walmart. Entonces, en caso de que te hayas perdido la ceremonia o te hayas quedado dormido a la mitad, aquí tenemos un resumen rápido de todo lo que te perdiste. Al menos, así tendrás de qué hablar en la oficina.

Helen Mirren se echó un shot de tequila en la alfombra roja

Mucha gente estuvo bebiendo en los Oscars este año: Jennifer Lawrence se brincó algunos asientos con una copa llena de vino blanco sólo para poder platicar con Meryl Streep, y el ícono de West Side Story, Rita Moreno, de 86 años, bebió un poco de champán antes de subir al escenario. Pero nadie logró hacer que la bebida pareciera tan digna como cuando Helen Mirren se echó un shot de tequila en la alfombra roja para empezar bien la noche.

This is my favorite shot of the nights Helen Mirren is my soul sister taking a shot of tequila on the red carpet pic.twitter.com/fICKXdQIt5 — Candis Cayne 🦋 (@candiscayne) March 5, 2018

Timothée Chalamet se conmovió por una felicitación de su maestro de actuación de la secundaria

La estrella de Call Me by Your Name no se llevó a casa un Oscar al Mejor Actor, pero sí se las arregló para enorgullecer a todos en casa. Con su madre al lado, Chalamet recibió una sorpresa por parte de su antiguo profesor de actuación, Harry Shifman, y algunos estudiantes de Laguardia High School de Nueva York, su antigua universidad.

Best Actor nominee Timothée Chalamet brought his mom to the #Oscars. "This is unbelievable," she says. "I'm so proud of him!" https://t.co/exBwXiE7dz pic.twitter.com/QSMo0RQEti — ABC News (@ABC) March 5, 2018

“Yo no sería actor de no haber sido por ese hombre, por esa escuela, por los fondos para las artes públicas», dijo el joven de 22 años. «No estaría en los Oscar, sin él, no estaría nominado».

Gracias, Sr. Shifman, por guiar al joven Chalamet en la actuación y alejarlo de su etapa de rapero en la secundaria.

El discurso de apertura de Jimmy Kimmel

Kimmel criticó a Trump e hizo algunas bromas sobre los escándalos de acoso sexual de Hollywood en su monólogo de apertura. Estuvo bien. Aquí hay un corte rápido de los aspectos más destacados:

Here are the best moments from Kimmel's opening monologue. #Oscars pic.twitter.com/Z77yoMHquF — VICE (@VICE) March 5, 2018

La corta actuación de Sufjan Stevens

La interpretación de Stevens de su canción nominada al Oscar «Mystery of Love» de la película Call me by Your Name fue uno de los segmentos musicales más destacados durante la ceremonia de este año, y hubiera estado mejor que Stevens tocara la versión completa en lugar de una versión más corta.

Ashley Judd, Salma Hayek y Annabella Sciorra presentaron un montaje de Time’s Up

«Este año, muchos dijeron su verdad y el camino por recorrer es largo, pero poco a poco, ha surgido un nuevo camino», dijo Sciorra mientras las tres presentaban un video homenaje a la inclusión y la igualdad con figuras famosas de la industria.

James Ivory y Tiffany Haddish ganaron por el mejor atuendo

Oficialmente, James Ivory se llevó un Oscar a casa por su guión adaptado de Call Me by Your Name, pero además se llevó el premio al mejor vestido, gracias a su camisa blanca decorada con una foto pintada a mano de la estrella de CMBYN Timothée Chalamet. El hombre de 89 años, quien se convirtió en la persona más vieja en ganar un Oscar, también pronunció un discurso que conmovió a todos.

https://youtu.be/jDoIOo8GMvY

Tiffany Haddish compartió la victoria con Ivory en la categoría de mejor vestida gracias a un vestido blanco que ya había usado antes en otras alfombras rojas y en el escenario de SNL. Puede que haya rehusado el vestido, pero ¿por qué cambiar algo que funciona?

https://twitter.com/broadly/status/970511534089818112/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbroadly%2Fstatus%2F970511534089818112

Jimmy Kimmel sorprendió a algunas personas inocentes otra vez

Y de alguna manera, Armie Hammer terminó con un cañón de hot dog.

https://twitter.com/BenSotoKarass/status/970497491203493888/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBenSotoKarass%2Fstatus%2F970497491203493888

Get Out ganó al mejor guión original

Tal vez perdió a la Mejor Película y al Mejor Director pero Jordan Peele ganó un Oscar al Mejor Guión Original, convirtiéndose en el primer guionista negro en ganar el premio en los 90 años de historia de la ceremonia.

«Dejé de escribir esta película unas 20 veces porque era imposible», dijo Peele en el escenario. «Pensé que no iba a funcionar. Pensé que nadie iba a hacer esta película. Pero me aferré a ella porque sabía que si alguien me dejaba hacer esta película, la gente la vería. Así que, quiero dedicar este a toda la gente que hizo que mi voz se escuchara y que me dejó hacer esta película”.

I just won an Oscar. WTF?!? — Jordan Peele (@JordanPeele) March 5, 2018

Sin embargo, nadie se emocionó como su co-estrella Keegan-Michael Key.

Emma Stone siguió el ejemplo de Natalie Portman

Emma Stone repeats Natalie Portman's killer jab at male directors during the Oscars https://t.co/pqdSaYaQf3 pic.twitter.com/12FC7lsX7t — The Independent (@Independent) March 5, 2018

La ganadora del premio a la Mejor Actriz de 2017 presentó a los nominados al Mejor Director como «estos cuatro hombres y Greta Gerwig», y citó la falta de representación femenina en la categoría, tal como lo hizo Natalie Portman en los Golden Globes. La directora de Lady Bird fue la quinta mujer en ser nominada en la categoría, pero perdió ante Guillermo del Toro por The Shape of Water.

Frances McDormand demostró una vez más que no la merecemos

El discurso de aceptación de la Mejor Actriz de McDormand para Three Billboards Outside Ebbing, Missouri fue tan ingenioso y conmovedor como lo esperábamos, puso el premio en el piso y centró la atención en las demás mujeres de la sala.

«Me sentiría muy honrada de tener a todas las nominadas en cada categoría, de pie conmigo en esta sala esta noche», comenzó, dirigiéndose a Meryl Streep que estaba en una fila cercana. «Meryl, si lo haces tú, todas las demás lo harán: las cineastas, las productoras, las directoras, las escritoras, las directoras de fotografía, las compositoras, las escritoras de canciones, las diseñadoras. ¡Vamos!”.

The moment Frances McDormand asks every woman nominee to stand during her Best Actress acceptance speech: "Look around, everybody…because we all have stories to tell and projects we need financed." #Oscars pic.twitter.com/SN3lqeGanR — VICE Life (@ViceLife) March 5, 2018

«Ok, mírenlas a todas, véanlas, señoras y señores, porque todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitamos financiar», dijo, mientras las mujeres de la sala se ponían de pie. «No nos hablen sobre eso en la fiesta de esta noche. Invítenos a su oficina en un par de días o vengan a la nuestra, como quieran, y lo platicamos».

Y Faye Dunaway y Warren Beatty demostraron que sí pueden leer al ganador correcto a la Mejor Película

Los íconos se redimieron después de la confusión monumental del año pasado, premiando con éxito a The Shape of Water, de Guillermo del Toro, como el Oscar a la Mejor Película. Aún así, eso no impidió que el director revisara el sobre sólo para asegurarse.

Guillermo del Toro does a quick double check of the envelope. #Oscars pic.twitter.com/j13hNsAcHw — Entertainment Weekly (@EW) March 5, 2018

Esos fueron los Oscar de 2018. Claro que también hubo una broma pesada por ahí sobre Spielberg y la mariguana, pero es mejor que nadie vuelva a hablar de eso. Ve nuestra lista completa de todos los ganadores de la noche. ¡Nos vemos el próximo año!