Esta artista hace dildos de penes de insectos

Un objeto de la era espacial cuelga de la pared de una galería. Podrían ser los fragmentos de un meteorito o una forma de vida extraterrestre. Pero la forma fálica es reveladora. Es el pene de dos puntas de una abeja de la miel. La artista Joey Holder ha pasado los últimos cuatro años trabajando en The Evolution of the Spermaledge, un proyecto que se centra en los órganos reproductivos de los insectos. Mediante detalladas imágenes escaneadas en 3D y microtecnología, la artista crea dildos a escala humana a partir de diminutas plantillas de penes de insecto. Hay numerosos penes de invertebrados, incluidos los de ácaros de cama, gorgojos, moscas y arañas. Creados en silicona plateada y segura para la piel, los dildos son piezas artísticas para contemplar. El concepto es una mezcla de David Attenborough y erótica de ciencia ficción, si es algo que los prende.

Me reuní con Joey para preguntarle más sobre su fascinación por los genitales de insectos.

Un prototipo de pene de insecto en 3D (“The Evolution of the Spermaledge”, Joey Holder, 2014 y en curso, cortesía de la artista)



VICE: Hola Joey, ¿por qué exactamente estás haciendo dildos de insectos?

Joey Holder: Directo al grano. Me gusta eso. Siempre me ha fascinado la diversidad de la naturaleza. Estaba investigando el extraño apareamiento de ciertos insectos, en particular el del gorgojo del frijol. El macho de esta especie perfora el abdomen de la hembra con su pene e inyecta el esperma a través de la herida en su cavidad abdominal. Puede que nos parezca muy extraño, pero es solo un ejemplo de los curiosos rituales sexuales de los insectos. Los penes de las abejas se quiebran y explotan. Las mantis religiosas hembra se comen a sus parejas macho, ¡a veces incluso durante la copulación! Decidí descubrir estas extrañas prácticas haciendo modelos impresos en 3D de los genitales de los insectos y ampliándolos para crear consoladores. Pensé en cómo se clasifican nuestros propios deseos sexuales humanos y cómo ciertas cosas se consideran “tabú”. Spermaledge podría ayudarnos a pensar más abiertamente. Toda posibilidad existe dentro de la naturaleza.

¿De verdad los has usado?

No los he usado todavía, no. Por el momento supongo que existen como “objetos de arte”. Pero definitivamente podrían usarse par dar placer, ya que están hechos de silicona segura para la piel. En el futuro, espero ampliar la disponibilidad y explorar ese camino. Me ha llevado mucho tiempo llegar tan lejos debido al alto costo que implica producir la silicona.

He notado que citas a la futurista feminista Donna Haraway en tu sitio web. ¿Cómo se relaciona The Evolution of Spermaledge con su trabajo sobre liberación sexual, tecnología y ecología?

Haraway dice: “Necesitamos una alianza multiespecífica, a través de la división de la naturaleza, la cultura y la tecnología”. A menudo buscamos crear divisiones y jerarquías entre los seres vivos e incluso los no vivos. Mi objetivo es cuestionar la forma fija en que se nos ha enseñado a pensar en nuestros cuerpos, identidades, género y capacidades biológicas. Quiero exhortarnos a mirar fuera de las categorías limitantes. Mirar hacia otras especies puede permitirnos reflexionar sobre nuestra propia existencia desconcertante y estar más dispuestos a aceptar otras posibilidades. La cultura y la sociedad designan lo que es “normal” o “deseable”. El mundo natural posee una gran variedad de formas y comportamientos exquisitos, que a menudo son invisibles para nosotros. Nos imaginamos cómo es la vida en otros planetas, pero lo que está presente justo debajo de nuestras narices es más ajeno que cualquier cosa imaginable.

(Foto: Damian Griffiths, cortesía de Seventeen Gallery)

Supongo que el mundo de los genitales de los insectos es en gran medida invisible para la mayoría de las personas. ¿Dirías que quieres capturar la complejidad del mundo natural?

Seguro. Hay animales que son hermafroditas simultáneos (tienen órganos sexuales masculinos y femeninos), aquellos que se reproducen asexualmente (reproducción que involucra un solo organismo), y aquellos que son hermafroditas secuenciales (pueden cambiar de macho a hembra o viceversa). También hay animales que “actúan” como el sexo opuesto. La homosexualidad existe en casi todas las especies observadas. Las teorías de Darwin se centraban en la reproducción, es decir, que todos los seres vivos tienen este único objetivo en mente. Se pensaba que los machos eran promiscuos, dominantes y agresivos y las hembras castas y pasivas. Para muchas personas, era simplemente el orden natural del mundo. ¡Pero la verdad es mucho más desordenada! Se ha observado que los animales tienen sexo por placer, interacción social, demostración de dominio o alivio, o para intercambiar objetos. Nuestros propios prejuicios culturales nos han atormentado y hemos dado a los animales el tipo de roles que hemos visto en el mundo humano que nos rodea.

¿Cómo se relaciona tu trabajo con tus propias experiencias?

Solía ser instructora de buceo. El reino submarino tiene un conjunto de reglas completamente diferente: puedes moverte completamente sin peso, ir en cualquier dirección. Las vibraciones y los sonidos pueden sentirse como si estuvieran a tu alrededor, o incluso dentro de ti. Y a los peces, crustáceos y demás animales —al principio quedé sorprendida— realmente no les importa tu presencia. Es como si lo hubieran visto todo, ¡así que un humano con un tanque de buceo no es nada del otro mundo! En mi trabajo, quiero reflexionar sobre estos hábitats de otro mundo y las criaturas que viven allí, y lo más importante, en qué pueden enseñarnos.

Gracias Joey.

