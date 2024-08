Este artista ruso dibuja tus peores pesadillas

Este artículo apareció originalmente en VICE Australia.

Vergvoktre usa tinta y pintura para crear imágenes fantasmales del infierno, o de algún lugar cercano a él. Y eso es todo lo que sé de él, todo lo saqué de su blog. Pero quería saber más, así que le envié un correo electrónico solicitando una entrevista. Y Vergvoktre me contestó que “una entrevista es innecesaria y no produciría nada informativo”.

No fue una buena respuesta… pero también fue la respuesta perfecta. Una ilustración suya había aparecido en mis actualizaciones y de inmediato quedé cautivada por su espeluznante ambigüedad, y el hecho de que no había casi nada en Internet acerca del hombre que la había elaborado. Era el tipo de interpretación obscena que la chica de la película The Ring podría hacer en su pozo, sólo que esto era la vida real. Así que lo presioné para que me diera una entrevista y Vergvoktre finalmente me envió algunas respuestas increíblemente vagas por correo electrónico. Tan vagas, de hecho, que ahora sé menos de él que antes.

Así que la siguiente entrevista es corta y muy poco esclarecedora, pero de alguna manera ayuda a incrementar la mística del chico. Porque, ¿qué es lo que realmente quieres de un artista que se especializa en visualizar los rincones macabros del subconsciente? Bueno, quieres que sea misterioso.

VICE: Hola Vergvoktre, ¿puedes contarme algo sobre ti? ¿Cuántos años tienes?

Vergvoktre : Soy ruso. Soy hombre. Estoy por encima de la edad de la mayoría.

¿Cómo te involucraste en la pintura? ¿Estudiaste artes plásticas?

Creo que todavía sé muy poco, particularmente de arte.



¿Qué representan tus ilustraciones?

Representan mis puntos de vista, opiniones y actitudes hacia algo.

¿Qué es lo que te resulta tan atractivo de lo macabro?

Mi comprensión de lo macabro es diferente, así que no encuentro nada atractivo o repulsivo en ello.



¿De dónde salen tus ideas? A mí, me parecen como pesadillas.

Esa es una larga historia.

¿Qué te asusta?

Depende de la situación y las circunstancias.

¿Qué te tiene molesto?

Esto es sólo enojo por el enojo [sic].

No hay mucho sobre ti en internet. ¿Porqué sucede eso?

No considero que sea necesario subir información extra que distraiga la atención.

Esta decepcionante entrevista fue llevada a cabo por Julian Morgans. Todas las imágenes son de Vergvoktre.