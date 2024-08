Casarse en esta isla cuesta un gran lote de ganado

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Las bodas indonesias están entre las más costosas y lujosas en la Tierra, pero en la isla oriental de Sumba, el costo de proponerle matrimonio a una futura novia puede ser tan alto que las mujeres esperan años antes de que los rituales de proposición estén finalmente completos.

En Sumba, los hombres deben pagar un dote a la familia de su futura prometida —una tarifa denominada localmente como belis— de acuerdo a las costumbres locales. La belis, que usualmente toma forma de ganado, pero en su forma más moderna suele ser dinero en efectivo, se da en ambos sentidos. La familia del novio tiene que entregar un dote grande de animales de granja como búfalos y caballos, y también joyería, y espadas tradicionales con el objetivo de hacer la propuesta oficial. La familia de la novia luego responde con un regalo más pequeño de marranos y telas.

En nuestro último documental sobre los complejos rituales matrimoniales de Sumba seguimos, junto con Piter Praing, a un hombre que transportaba siete caballos en un viaje de siete horas para proponerle matrimonio a su futura esposa, Igamawarni Wulandari. No pudimos hablar directamente con la novia durante el proceso de negociación, porque tenía que permanecer oculta de todos de acuerdo con la tradición.

Pero eso nos dejó con una pregunta persistente: ¿cómo es para una mujer de Sumba ser regateada y pagada? ¿Es degradante u honorable? ¿Es, como dicen los ancianos locales, una forma de asegurar que las familias permanezcan juntas, o es parte de un sistema patriarcal que pone un precio a las cabezas de las mujeres?

Nos sentamos con Melati Nasional Rambu Bangi, una mujer de Sumba que ahora vive en Yakarta y se sometió a su propia negociación de belis. Melati nos dijo que sentía que era importante mantener vivas sus tradiciones locales.

“Estoy orgullosa de ser sumbanesa”, dijo. “Yo respeto mis costumbres y tradiciones, especialmente la belis”.

VICE: ¿Qué significa la belis para las mujeres de Sumba?

Melati: Bueno, la personas fuera de nuestra comunidad podrían ver la belis como algo extraordinario, donde los hombres toman un papel dominante durante el proceso de negociación, y también podrían pensar que nuestros matrimonios tradicionales son como transacciones de negocios donde la novia es un bien. Pero, personalmente, veo la belis como un proceso para dar respeto a la novia.

Cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer cuyos padres trabajaron duro para que ella pudiera obtener una educación, la belis es su forma de agradecer y respetar esa familia de la mujer. Así que no veo esto como una transacción de negocios, para nada. Soy una parte del proceso y no me siento cosificada. Respeto y aprecio el proceso y disfruto realmente ser parte de una tradición muy antigua de Sumba.

¿Cómo se determina el precio de la belis?

En el pasado, la belis fue establecida de acuerdo al estatus social de una mujer y los antecedentes socio-económicos de su familia. Y en ese entonces, la belis siempre se pagaba con ganadería o artículos tradicionales, así que la belis puede ser muy costosa.

Entre más alto sea el estatus de la mujer, y más respetada la familia, más grande la belis. El estatus social está usualmente determinado por el linaje y la casta de una mujer. Si la novia es de la casta maramba (miembros de la familia real), entonces la belis será gigante. Si la novia viene de una comunidad regular, pero es bien respetada en su aldea, o es bien acomodada, entonces hay una posibilidad de que su belis también sea bastante alta.

¿Entonces los logros de una mujer y su nivel de educación afectan el precio de la belis ?

Sí, definitivamente. Los logros de una mujer son un factor importante cuando se decide el dote. Si la mujer es muy educada, y es exitosa, entonces la belis será realmente grande. Pero, el estatus social de la familia sigue siendo el factor más importante.

¿Por qué solo los hombres pagan la belis en un matrimonio de Sumba?

La familia de la novia también provee belis a la familia del novio. Pero necesitamos dar algo más “femenino” como marranos. ¿Por qué? Porque los marranos son usualmente criados por mujeres en la granja. También podemos darles telas tradicionales si el novio nos da búfalos, caballos, o vacas.

¿Cómo se involucra una mujer en la negociación de su propia belis?

Por lo general, es la familia de la novia la que decide la belis. Pero lo discuten con la familia del novio también. En mi tradición, el primer y segundo proceso necesita al menos 25 caballos, búfalos o vacas. También hay objetos tradicionales como paños, lanzas o mamuli (ornamentos).

¿Crees que alguna parte de esta tradición es un detrimento para la gente y la cultura de Sumba?

Realmente no impacta nuestras costumbres, dado que lo hacemos parar respetar nuestras tradiciones. Pero sí, esta tradición es bastante costosa. El novio tiene que gastar mucho dinero para proveer los animales de granja a la familia de la novia. Pero todo el proceso se ha vuelto más flexible en años recientes. En generaciones previas, la familia del novio tendría que proveer cosas reales como animales. Pero ahora, si tienen 20 cabezas de ganado, pueden entregar solo dos de ellas y usar dinero en efectivo para cubrir el resto. Todo está abierto a la negociación.

¿Qué pasa si deciden no seguir la tradición?

Creemos que hay consecuencias para quienes no siguen nuestras costumbres. La mala suerte podría llegar de una sola vez o gradualmente con el tiempo. Dado que no queremos arriesgarnos, hacemos lo que nos dicen.

Muchas de las parejas sumbanesas más jóvenes están abandonando ceremonias tradicionales como esta. ¿Por qué escogiste hacerla?

Yo haré todas las costumbres y tradiciones de mis ancestros. Mi familia también es muy devota de estas tradiciones, así que tenemos que practicar estas costumbres si queremos ser parte de nuestra gente. Realmente respetamos a nuestros padres y nuestros ancestros. Seguro, nos pudimos haber casado sin seguir las costumbres, pero nos hemos decidido en contra de esa idea.