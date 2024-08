Así es verlo todo en blanco y negro

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Julian Crisp ve la vida en blanco y negro, literalmente. El técnico informático de 24 años originario de un pequeño pueblo de Victoria, Australia, sufre de monocromatismo, un tipo extraño de daltonismo en el que uno solo puede ver escalas de grises. Crisp dice que la condición no le causa muchas dificultades, y que frecuentemente olvida que ve de forma diferente, excepto cuando tiene que usar cables de computador de colores.

Las personas suelen tener muchas preguntas cuando descubren la condición de Crisp—hizo un popular AMA de Reddit sobre su monocromatismo en 2015. Lo describe un poco como ver de la forma en que lo hace un perro—excepto, que resulta que la mayoría de personas tienen un concepto erróneo cuando se trata de visión canina. “Muchas personas creen que los perros son monocromáticos”, dice Crisp, “pero de hecho ellos no pueden ver tonos verdes, que es la razón por la que la mayoría de los juguetes para perros son o rojos o azules”.

Crisp no fue siempre monocromático. Su daltonismo, dice, se desarrolló durante varios meses de su segundo año de secundaria. “No noté mucho hasta que comencé a ver cierto tono de amarillo que se veía como un tono de azul, aunque son completamente diferentes. Pero su brillo es el mismo”, dice. Hablamos con Crisp sobre cómo la pérdida de percepción de color afectó su vida—y si revertiría la enfermedad si tuviera la oportunidad.

¿Cómo explicas a otras personas la forma en la que ves?

La mejor forma de explicarlo es diciéndoles que tomen una foto con su teléfono y le quiten los colores. Así es exactamente como veo. No hay colores reales. Va de blanco a negro y todo está en esa escala intermedia. Puedo distinguir las cosas por tonos, sombras y brillos, pero no por color. Sí me afecta un poco en el trabajo porque soy técnico de informática. Ya no fabrico mis propios cables de red. Solo los compro. Para descifrar los colores, usualmente hago que mi pareja o uno de mis amigos me ayude. No lo noto mucho en el día a día.



¿Cuándo fue la última vez que lo notaste?

Hace un par de semanas, probablemente. Estaba haciendo un multi-core, que simplemente es un cable grueso con muchos micrófonos y cosas de audio pasando por ahí y todas están codificadas por color; los diferentes colores corresponden a diferentes canales. Tan pronto abrí la cinta, pensé, “todo esto luce diferente, así que asumiré que se trata de diferentes colores”. Le mandé una foto a mi pareja y ella me confirmó que se trataba de diferentes colores. Usé cinta pegante y simplemente los etiqueté como a, b, c y d, y codifiqué alfabéticamente. Cada tanto recuerdo que eso pasa, pero no me afecta mucho en realidad.

¿Alguna vez te han dado una explicación científica o médica sobre la causa de tu condición?

He hablado con un par de optómetras porque también tengo astigmatismo; tengo algunos problemas de visión. No lo entiendo muy bien; creo que es un problema de bastones. Los ojos son una cosa de conos y bastones. He querido investigar más, simplemente para conocer un poco mejor la condición y poder explicarla más fácil a otros. Pero es algo que puede pasar, obviamente. Hay probablemente unos cuantos miles de personas que la padecen, dependiendo del país.

Y no puedes conducir, ¿cierto? ¿Tienes alguna otra restricción por tu visión?

VicRoads, que es como el equivalente australiano del DMV gringo, dice que aunque no es ilegal, recomienda que alguien con mi condición no conduzca. Conozco el orden de las luces de los semáforos. Puedo ver cuando están prendidas y cuando están apagadas. Conozco las formas y el color de las señales de tránsito porque podía ver color antes. Pero no manejo. No puedo ser piloto. La industria de la aviación es muy estricta con eso… lo cual es justo.

¿Crees que tu selección en ropa y diseño de interiores puede ser extraña para las otras personas?

Me preguntan mucho por qué visto de negro y es simplemente porque me gusta. Es fácil. No muestra las manchas. Es fácil de lavar. Hago muchos trabajos manuales en un taller y si algo se me riega, puedo limpiarlo y no es un completo desastre. No me visto de negro porque no pueda ver colores. Tengo un par de… creo que son camisas azules. Sigo a un par de equipos de hockey canadienses. No me gustan mucho los deportes australianos, la verdad. Tengo una camiseta de los Canucks de Vancouver. Tengo un par de colores en mi armario. Pero aparentemente casi todo es azul.

¿Te gustan las artes visuales? ¿Te aburriría la visita a un museo famoso?

He pensado mucho en eso. En mi pueblo hay un café que está muy inspirado en el arte y me encanta ir allá. Creo que es increíble. Todo el tiempo están cambiando. Lo aprecio tanto como cualquier persona. No es tanto por el trabajo visual que hay ahí; es por el esfuerzo físico y mental que está plasmado en el arte. He intentado dibujar. Soy pésimo. Mi pareja dibuja y es muy buena. Usa muchas técnicas para dibujar, hace líneas muy finas con diferentes lápices y colores, pero el color no es lo importante para mí. Es el esfuerzo que hay en eso.

No quiero reducirte a tu condición. ¿Hay algo más que quieras que la gente sepa de ti?

Tengo 24 años. Estoy en una relación a distancia, que está bien. Estamos comprometidos desde mayo. Me encanta armar cosas. No me fue muy bien en la escuela. Dejé de estudiar en 10mo grado porque tuve muchos problemas de aprendizaje en la escuela. Descubrí que me funcionaba mejor aprendiendo por mi cuenta que en un grupo. Toco batería desde los 14 años. Me encanta la música. Donde sea que esté, debe haber música sonando. Estoy haciendo una guitarra para alguien en este momento. No sé tocarlas, pero me encanta hacerlas. Son mucho más mecánicas que las baterías. Tengo una perra. Está sentada a mi lado en este momento. Su nombre es Millie. Va a todas partes conmigo.

¿Quisieras ver colores? Si existiera una operación, ¿te someterías a ella?

Depende de cuanto cueste. Si un cirujano respetable con estudios y documentos me dijera “¿quieres hacer esto gratis?”, le diría, “claro, no hay problema”. Pero si costara mucho, tal vez no valdría la pena para mí, porque solo lo noto de vez en cuando si estoy conectando cosas o si estoy haciendo algo en Photoshop y necesito saber los colores que van ahí.

¿Cuál sería el precio máximo? ¿Cuánto vale ver colores para ti?

Probablemente unos 7.000 dólares. Creo que hasta ahí estaría bien. Podría pedir un préstamo, si fuera posible. No es algo en lo que piense mucho. No es algo que me moleste.