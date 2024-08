Cómo ayudar si un amigo se encuentra en una relación abusiva

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Saber cómo ayudar a un amigo en una relación abusiva puede ser difícil. Puede que ellos te alejen, esquiven tus llamadas, cancelen planes sin previo aviso, o incluso sean groseros o abruptos. En tales situaciones, es importante aferrarse a las razones por las que en un comienzo te hiciste amigo de esa persona. Enfocarte en sus buenas cualidades, no en la persona en que se han convertido, porque cuando alguien está en una relación abusiva, su completa concentración se encuentra en sobrevivir.

Meera Dalal, una joven de 26 años originaria de Leicester, Reino Unido, tenía un gran círculo de amigos. Tenían pijamadas en las casas de la otra, salían por las noches juntas, o iban a ciudades como Ámsterdam para los descansos de fin de semana. Le enseñó a su mejor amiga Dixita Tank cómo peinarse el cabello con rizos grandes y vivaces. Cuando el padre de su otra amiga Shriya Parmar estaba en el hospital, Dalad iba a su casa todos los días para comprobar que estaba bien.

Pero cuando Dalal se involucró en una relación con un hombre abusivo y violento, sus amistades empezaron a sufrir. Cancelaba planes, o era evasiva, o pasaba tardes enteras en su teléfono, chateando con su pareja. “Todas nos alejamos”, le dijo Parmar a Broadly.

Aunque Dalal terminó con su novio abusivo, él empezó a acosarla y a ir a la casa de su familia sin avisar. En sus últimos días, Dalal parecía deprimida, retraída, y desanimada. Sus amigas igual intentaron contactarse con ella, pero casi nunca contestaba. El 15 de febrero de 2016, Dalal se suicidó. “Uno nunca se imagina que alguien va a llegar a medidas tan extremas”, dijo Tank. “De ahora en adelante creo que si alguno de nuestros amigos está un poco triste, lo tomaríamos muy en serio”.

A los abusadores les gusta aislar a sus víctimas de sus familias, amigos, y colegas. Al alienarlos de sus grupos de apoyo, los abusadores están en mejor posición para controlar y manipular a sus víctimas. Le preguntamos a Laura Richards de la fundación anti-acoso Paladin cómo identificar cuando el amigo de uno está en una relación abusiva, y lo que se debería hacer para ayudarlo.

¿Cómo se puede identificar que alguien está en una relación abusiva?

Busca cambios en su comportamiento. Puede que no llamen o socialicen como era usual, o se vuelvan retraídos y callados. Tal vez cancelarán los planes contigo repetitivamente sin previo aviso, parecerán ansiosos o temerosos, o frecuentemente tendrán que pedirle a su pareja permiso para hacer cosas. Cuando sí puedas verlos, puede que no tengan acceso a dinero, usen más maquillaje para esconder sus moretones, o ropa menos reveladora de la que usarían normalmente para cubrir heridas. Frecuentemente estarán en su teléfono, enviando mensajes a su pareja, o recibiendo llamadas de ellos. Si su pareja suele hacer chequeos de tu amigo, apareciendo en las salidas de por las noches, enviándole mensajes y llamándolo continuamente, esto es una señal de que algo podría estar mal.



¿Qué se debería hacer si el amigo de uno se vuelve distante como resultado de su relación abusiva?

Mantén el contacto vía mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, o redes sociales. Déjalo saber que siempre estás disponible para hablar. Sé un amigo compasivo y chequea con tu amigo de forma regular.



¿Qué se debería decir si el amigo de uno le dice que está siendo abusado en una relación?

Escúchalos. No emitas juicios, no los culpes, no los avergüences. No hagas sentir a la víctima como si hubiera hecho algo malo. Dile que no está solo, y que muchas personas experimentan esto. Dí que nadie merece ser tratado de esa forma. Explica que lo apoyarás, que tiene elecciones y opciones. Es una acción valiente decirle a alguien lo que le está pasando, así que empodéralo y valida su experiencia.



¿Qué es algo para lo que uno nunca se debería ofrecer hacer?

No los culpes, o no los juzgues. No les digas qué deberían hacer o que deberían dejar la relación de inmediato. No los bombardees con preguntas. Y no te ofrezcas para hablar con el abusador: esto podría empeorar las cosas.



¿Cuáles son los pasos prácticos que sugieres se deberían tener en cuenta si el amigo de uno dice que quiere abandonar la relación abusiva?

Dejar una relación es un riesgo alto. Ofrece ayudar a tu amigo a abandonar sanamente. Bríndales información sobre servicios locales de abuso doméstico, y servicios de acoso. Realiza la Valoración de Riesgos DASH con él: esto lo ayudará a identificar si su vida está en peligro inmediato.

¿Qué hacer si el amigo de uno deja la relación abusiva y su ex empieza a acosarlo?

Dile que siga las seis reglas doradas: reportar el abuso tan pronto como sea posible a la policía. Obtener buenos consejos prácticos de parte de la National Stalking Helpline o de Paladin si están en Reino Unido, o de la Victim Connect Helpline en Estados Unidos. Recolectar la mayor cantidad de evidencia posible, bien sea capturas de pantalla de mensajes que el abusador ha enviado o tomando fotos de ellos afuera de la casa de uno. Mantener un diario con el comportamiento acosador. Llenar la Valoración de Riesgos DASH, para identificar si la vida de uno está en peligro inmediato. Y lo más importante, decirles que confíen en su instinto.