Aziz Ansari no hizo nada ilegal, pero ese no es el punto

Hace unos años, tomé la decisión de que si invitaba a un hombre a mi casa para pasar el rato (casi siempre después de una fiesta), le tenía que dar esta advertencia: «No voy a tener sexo contigo”.

Podría parecer algo presuntuoso o extraño, pero me he encontrado en tantas situaciones incómodas donde terminé sintiéndome presionada a fajar o tener sexo con un chico porque era más fácil que resistirse y sentirse mal después. Pensé que asentando las reglas antes de llegar a mi casa, podría evitar otro encuentro incómodo. Hace unos meses, invité a un tipo y no me molesté en advertirle, porque no sentía que hubiera algo entre nosotros. Parecía un tipo amable, un compañero periodista con quien tenía un amigo en común. Después de relajarnos un rato, trató de besarme. Le dije que “no” y lo intentó de nuevo varias veces más mientras me sostenía la cabeza. Me acusó de ser una calienta huevos. Luego se fue, no sin antes decirme que «estaría dispuesto a hacer esto otra vez», pero tenía que avisarle primero porque tenía novia. Después descubrí que estaba casado y tenía dos hijos.

Recordé esta anécdota y muchas otras parecidas cuando escuché sorbe la historia de Aziz Ansari. La primera vez que leí la historia, pensé «no parece tan malo». El comportamiento de Ansari es asqueroso, sí, pero también parece que es un güey caliente que no sabe ligar.

Aunque estoy segura de que ya conoces los detalles, una fotógrafa de 23 años que trabajó con Ansari en septiembre publicó en Babe un artículo titulado “Tuve una cita con Aziz Ansari. Resultó la peor noche de mi vida». La mujer, mencionada como Grace (un pseudónimo) en la historia, dijo que cenó y tomó vino con el actor después de conocerse en un after de los Emmy, sólo hacía una semana. Declaró que Ansari se apresuró para cenar y fueron a su departamento en Tribeca. En una declaración, Ansari no rebatió esta versión de los eventos, pero dijo que sus actividades sexuales habían sido «completamente consensuales”.

Grace dijo que casi inmediatamente después de regresar al departamento él estaba encima y quería tener sexo. Era agresivo, cuenta ella, poniéndole los dedos en la garganta y haciéndole sexo oral, cosa que ella también le practicó a él.

Grace dijo que Ansari le preguntó en varias ocasiones “¿Dónde quieres que te coja?” Ella no quería, así que respondió “la próxima vez”.

Después de ir al baño un momento, le dijo “No quiero sentirme obligada a hacerlo, porque entonces te odiaría y prefiero no odiarte”.

Incluso después de esto, dijo que Ansari le pidió sexo oral y luego la llevó frente a un espejo, la inclinó y le preguntó una vez más dónde quería que la cogiera mientras rozaba su pene contra su trasero.

Grace dijo que le respondió “no, no creo estar lista para hacerlo, en verdad no creo hacer esto”. Pero de nuevo hizo un movimiento con la mano que ella describió como «la garra”.

Abandonó su casa luego de decirle, “Todos los hombres son iguales, todos los putos hombres son iguales”.

Al día siguiente ella dice que él le mandó un mensaje y ella respondió, «Sólo quiero aprovechar este momento para hacerte saber lo incómoda que me hizo sentir tu comportamiento». Él contestó, «Es obvio que interpreté mal las cosas en el momento y en verdad lo siento”.

Incluso de sólo leer la narración, cansa las veces que insiste. Y aún así, mi primer instinto fue en defensa de Ansari. Encontré algunos problemas con la narración (los detalles de cómo no pudo escoger el vino en la cita me parecieron innecesarios y dramáticos). Me pregunto si yo hubiera incluido estos detalles en mi reportaje si la chica hubiese acudido a mí, y no creo que lo hubiera hecho, porque, desde mi punto de vista, no es tan grave. Además, debo mencionar, que he desarrollado una afición por Ansari. Es el tipo bromista, creativo y agradable que a muchos de nosotros nos gustaría tener como amigo. O sea, ¿quién no ama/o se identifica con Master of None? Y es moreno, uno de los pocos que ha logrado un buen lugar en Hollywood. Siendo morena también, creciendo en medio del racismo internalizado, siento una simpatía por él. Es difícil admitir que quizá no es el chico admirable que todos pensamos.

Sólo después de procesar el asunto durante unas horas, y leer innumerables experiencias de mujeres que han estado en situaciones similares, me di cuenta de que mi propia reflexión es parte del problema. Las mujeres están acostumbradas a ser tratadas como Ansari trató a su cita. Estamos acostumbradas a que los hombres reaccionen con una respuesta más agresiva si les decimos «no» o les damos señales no verbales como congelarnos o poner una distancia física entre ellos y nosotras.

Si bien muchas mujeres han sufrido acoso sexual, otras más nos hemos sentido presionadas a tener sexo cuando no queríamos. Es por eso que esta historia ha causado tanto revuelo y por qué, a pesar del hecho de que Ansari no cometió un crimen per se, esta historia es relevante.

Ha habido muchas reacciones negativas hacia Grace. La gente cree que esta historia está dañando al movimiento #MeToo, porque no se considera acoso sexual legalmente, ella podría haberse ido del departamento, Ansari no tenía ningún poder sobre su carrera. Entiendo esos puntos. Pero yo argumentaría que el movimiento #MeToo necesita ser más que ofensas en el código criminal o mala conducta en el lugar de trabajo donde las estructuras de poder están claramente involucradas. El objetivo de #MeToo debería ser cambiar nuestra cultura sobre el sexo y hacer que la gente tenga estándares de decencia más allá de lo que dicta la ley o el departamento de recursos humanos.

La experiencia de Grace es una de tantas que han tenido muchas mujeres, quizá más de una vez. Es tan común que incluso alguien como yo la leyó y lo primero que pensó es «¿Cómo es que esto es material noticioso?» Y estoy segura de que hay muchos hombres que tampoco ven qué hay de malo con el comportamiento de Ansari.

Si bien algunas personas pueden sentir que Grace pudo haber sido más directa, yo no estoy de acuerdo. En su versión de los hechos —que Ansari no ha respondido—, ella le daba claras señales de no estar interesada en tener sexo. Sí, trató de ser amable, porque así están acondicionadas las mujeres, pero fue clara.

Los dos momentos que destacan para mí fueron cuando, según Grace, Ansari le pidió una mamada a pesar de decir, “No quiero sentirme obligada a hacerlo, porque entonces te odiaría y prefiero no odiarte” y él continuó presionando aún cuando ella dijo “No creo estar lista para hacerlo, en verdad no creo hacer esto”. Esto sugiere que no le importaba un carajo si ella la estaba pasando bien o no. Él sólo estaba enfocado en tener sexo. En términos de obtener un consentimiento afirmativo (entusiasta), falló por completo.

No creo que esto convierte a Ansari en una persona terrible, porque me parece que muchos hombres no se dan cuenta de que este comportamiento es espantoso. Pero su declaración, carente de disculpas, en la que dijo que había creído que todo lo que ocurrió entre él y Grace había sido consensual, sonó vacía.

“Cuando me enteré de que no había sido así [placentero] para ella, me sorprendí y preocupé. Me tomé sus palabras muy en serio y respondí en privado luego de tomar un tiempo para procesar lo que me había dicho. “Sigo apoyando el movimiento que está sucediendo en nuestra cultura. Es necesario y ha tardado demasiado”.

Ansari no está en riesgo de ser acusado por un crimen, así que en verdad no hay excusa para que no haya abordado el asunto desde un punto de vista más apologético. Uno que sugiera que pasó tiempo reflexionando cómo sus acciones afectaron a su pareja; en resumen, cómo la cagó. (Aquí hay un ejemplo brillante del escritor de Community Dan Harmon.) Pero Ansari no lo hizo. Quizá hay tantas personas apresurándose a defenderlo que después de esta declaración, la gente olvidará todo el asunto y seguirá adelante. Pero para que #MeToo tenga éxito, necesitamos reexaminar nuestros comportamientos relativos al sexo, en especial aquellos que a primera vista parecen ordinarios, pero son chingaderas.

Sigue a Manisha Krishnan en Twitter.