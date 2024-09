Batman muestra su pene en un nuevo cómic

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Mientras Martin Scorsese y Joaquin Phoenix se preparan para darle un giro original a la historia del Joker, un nuevo cómic de Batman revela un lado nuevo y sombrío del Caballero Oscuro: el interior de sus mallas. El miembro semiflácido de Bruce Wayne queda expuesto, escondido en las sombras de su entrepierna desnuda, en un panel del estreno de una miniserie de tres números llamada Damned. Así como el Mejor Detective del Mundo acecha a un criminal, éste es un pene tan furtivo que podrías no darte cuenta. Para verlo, deslízate hacia el tercer panel.

¿Lo vieron?

Honestamente, es un tanto difícil de vislumbrar. Así que aquí está otra vez, iluminado y con un círculo rojo. ¿Por qué no?

El bati-falo fue revelado en Damned # 1, el primer ejemplar del sello Black Label —con contenidos más maduros— de DC. La historia sigue al Enmascarado Circuncidado mientras lidia con la amnesia e intenta resolver el asesinato del Joker, y no, el culpable no es la horrible impresión de Tommy Wiseau del supervillano. Habrá dos números más de Damned, lo que significa al menos dos oportunidades más para que los escritores Brian Azzarello y Lee Bermejo den al bati-chorizo el centro de atención que se merece.

Black Label también tiene una serie de Superman llamada Year One programada para noviembre, y The Other History of the DC Universe en diciembre, lo que significa que los lectores podrían ver todo tipo de súper-penes antes de que termine el año. Esperemos que ninguno de ellos tenga un horrible parecido con Toad, el personaje de la franquicia de Mario Bros.

