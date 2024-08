Este bazar de armas en India es fascinante de muchas maneras

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Era una tarde de lunes cerca de Dusshera. El sol se estaba poniendo, y el cielo estaba confundido sobre qué tono de naranja debía ser. El azaan podía escucharse sobre las charlas de los niños que les rogaban a sus madres visitar el Ramlila cercano, y las carreteras eran completamente bulliciosas. Pero mi cerebro derretido estaba luchando por articular algo. A veces, los 125 millones de fotorreceptores dentro y alrededor de nuestra retina hacen bien su trabajo de llevar lo que sea que estén percibiendo al nervio óptico, que luego lo transfiere a la corteza visual del cerebro, que interpreta todo bien. Otras veces, uno luchará para procesar y reaccionar.

Estábamos en el bazar de armas de Kanpur, un poco perturbados con la visión de armas exhibidas como Nikes falsos en mercados al aire libre. Ubicado en Meston Road, el bazar tiene vendedores de arsenales y armas sentados junto a tiendas locales bhajiwaalas y sari.

La mayoría de comerciantes nos dijeron que compran las armas en fábricas de artillería (una fábrica que hace armas y municiones militares) que quedan cerca, o en Pune, y las venden a los aam janta con permisos de portación. Siendo uno de los acantonamientos más grandes de India, Kanpur Cantt, está a menos de cinco kilómetros del mercado y alberga múltiples fábricas de artillería administradas por el Departamento de Producción de Defensa del Ministerio de Defensa del Gobierno de India.

Armas de fuego y pistolas de aire son vendidas en abundancia.

Sin embargo, el ambiente no es tenso, los vendedores no son insistentes, todos parecen completamente cómodos con el poder de la muestra asequible. Mientras hablábamos con visitantes, un comerciante local nos dijo que los vendedores permanecen de guardia, incluso más desde que hubo un intento de robo el año pasado en uno de los arsenales.

Las tiendas de accesorios de armas flanquean los arsenales, apuntando a que tu funda sea más linda.

Después de caminar e intentar entrar a tiendas para tomar fotos, rápidamente nos dimos cuenta de dos cosas: 1) Las personas estaban realmente perturbadas por la apariencia de nuestro fotógrafo (se ve como un tipo blanco, pero es de Bombay); y, 2) Para dejarnos tomar las fotos, los comerciantes intentaban diferentes formas para comprobar que éramos legítimos, algunos estaban satisfechos con nuestras tarjetas, algunos querían fotocopiar nuestras tarjetas aadhar (identificaciones).

Cada comerciante que conocimos era extrañamente más optimista sobre el negocio que el anterior.

Se habían estado filtrando algunas noticias de que el gobierno de Uttar Pradesh (UP) iba a empezar a expedir licencias de armas después de una espera de más de cuatro años. UP representa más de un tercio de las licencias de armas expedidas en India. “Yogi ji ha hecho un buen trabajo [expidiendo licencias de nuevo]. Usualmente demora de dos a tres meses obtener una, pero esperemos que lo cambien a Internet pronto, acelerando el proceso”, dijo Khwaja Afzal, un vendedor de tercera generación que ahora dirige la tienda de arsenal Mehboob Alam and Sons que es conocida en el área por su colección de rifles clásicos.

La mayoría de mujeres en el mercado estaban interesadas en los famosos bolsos de cuero de Kanpur, mientras que esta mujer simplemente se relajó al frente de rifles clásicos.

