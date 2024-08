Malas noticias: el beso francés puede transmitir la gonorrea

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Si hay algo que todos sabemos acerca de la gonorrea, es que es mejor evitarla. Pero, ¿cómo se transmite? Si bien los mensajes de sexo seguro tienden a centrarse en el coito, estos investigadores en Australia publicaron recientemente un estudio del British Medical Journal sobre hombres homosexuales y bisexuales y encontraron que el beso francés también podría representar un riesgo significativo. Hablamos con uno de los autores del estudio, Eric Chow, profesor asociado en la Universidad de Monash y epidemiólogo de alto nivel en el Centro de Salud Sexual de Melbourne, Australia, para obtener más información.

VICE: Hola Eric. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar todos por besarnos?

Eric Chow: Es una muy buena pregunta. Creo que necesitamos más investigación. Esta es la primera evidencia de que los besos podrían estar transmitiendo la gonorrea, pero hay muchas cosas que debemos saber, como por ejemplo, cómo se besan las personas, cuánto tiempo duran esos besos, cómo se transmite la gonorrea a través de los besos. Por lo tanto, hay muchas preguntas de investigación que deben responderse antes de que sepamos el mensaje de salud pública. Pero definitivamente sabemos que los besos pueden contribuir a la transmisión de la gonorrea.

El estudio se enfocó específicamente en la gonorrea orofaríngea. ¿Qué es eso?

En los hombres, la gonorrea puede infectar la garganta, el ano y la uretra. Esto es similar en las mujeres, que también pueden contraer gonorrea en la garganta y en el ano, pero no sabemos la prevalencia porque no solemos examinar a las mujeres. En los hombres, especialmente en los hombres homosexuales, hay una prevalencia muy alta en la garganta.

La mayoría de los casos en la uretra son sintomáticos; el síntoma típico es la secreción uretral, por eso la gente va al doctor y se le da un tratamiento, que debe tomarse de inmediato. Por eso creemos que es poco probable que la gonorrea se contagie desde la uretra; porque se trata muy rápido. Lo que pasa con la garganta y el ano es un poco diferente porque en su mayoría son asintomáticos, entonces, las personas probablemente no se darán cuenta de que tienen la infección.

¿Cuál es el hallazgo clave de tu estudio?

Antes, pensábamos que la gente contraía la gonorrea uretral al tener relaciones sexuales, pero nadie sabe cómo se contagia en la garganta. Hubo algunos estudios en la década de 1970 que sugirieron que la gonorrea se podía contraer por medio de besos, pero no hubo suficiente evidencia. Este es el primer estudio. También descubrimos que, independientemente de si tienes relaciones sexuales o no, los besos son un factor de riesgo para la gonorrea de garganta. Lo normal es que la gente piense que se va a contagiar teniendo sexo oral con alguien que tiene un pene infectado. Este estudio cambió este concepto. No solo se trata de sexo oral sino que también puedes contagiarte a través de los besos.

Si esto se sugirió en los 70s, ¿por qué ha tardado tanto en probarse?

Necesitamos encontrar personas que solo se besen, y sabemos que en la población masculina gay y bisexual, los besos son muy comunes durante el sexo. Es un estudio difícil de realizar y eso significa más tiempo para hacerlo.

Tu estudio analizó específicamente a hombres que tienen sexo con hombres y que asistieron a una clínica de salud sexual en Melbourne. ¿Es probable que tus hallazgos sean relevantes para otros grupos?

En resumen, no lo sabemos. En Australia y en el Reino Unido no recomendamos la detección de hombres y mujeres heterosexuales. Esto se debe a que la prevalencia es muy baja en la población heterosexual, por lo que nunca examinamos a los pacientes asintomáticos. Así que realmente no sabemos los riesgos para otras poblaciones. Es necesario realizar otras investigaciones para diferentes poblaciones, como los heterosexuales o los trabajadores sexuales.

¿Consideras pertinente decirle a la gente que deje de besarse? o ¿Qué medidas se podrían tomar para prevenir la transmisión?

Hace dos años hicimos una encuesta y les preguntamos a los hombres que tenían relaciones sexuales si dejarían de besarse para prevenir la gonorrea y la mayoría de ellos dijeron que no. Y sabemos que no puedes usar un condón para prevenir la gonorrea a través de los besos. Publicamos un artículo hace unos tres años, un estudio piloto que analizó a 56 hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, y definitivamente hubo pruebas de que el enjuague bucal podría usarse para la prevención de la gonorrea. Ahora estamos realizando un gran ensayo clínico en Melbourne y Sydney en más de 500 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La prueba ya está completa y estamos finalizando los resultados, por lo que esperamos que podamos encontrar algo de tiempo este año. Si funciona, sería una prevención realmente buena y simple para la gonorrea.

Entonces, ¿esperas que haya una campaña de salud pública que promueva esto?

Eso es lo que estamos pensando. También le hemos preguntamos a las personas y descubrimos que no les importa usar enjuague bucal para prevenir la gonorrea. Es fácil de conseguir y puedes utilizarlo de forma rutinaria como parte de tu cuidado dental. Creemos que será un mensaje de salud pública bastante efectivo y bastante fácil de implementar.

