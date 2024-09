Big Dick Energy: te explicamos la energía del gran pene

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido. Leer en inglés.

Todo el mundo está hablando de la «energía del gran pene» (Big Dick Energy o BDE por sus siglas en inglés). Ariana Grande posiblemente tuiteó acerca del pene de 25 centímetros de Pete Davidson, alguien más dijo que él tiene la «energía del gran pene», y ahora ya se volvió todo un tema. Así es el tiempo en que vivimos. Pero, ¿realmente qué es eso?

Para alguien que lee estas palabras por primera vez, puede parecer confuso. Pero comprender la «energía del gran pene» es realmente muy simple e intuitivo.

La energía del gran pene no se refiere a la mera confianza, aunque alguien que de verdad la posee usualmente es discretamente confiado, y tampoco es una sobrecompensación. Es una seguridad que se irradia desde lo profundo y se puede sentir a kilómetros. Es una energía que de inmediato cambia la dinámica de una habitación. No busca activamente el desenfreno o el placer, sino que los hace gravitar hacia ti. La energía del gran pene, como el mejor sexter que conozco me lo explicó anoche, es mirarte inadvertidamente en la cámara frontal de tu teléfono y no desear morir de inmediato.

Fundamentalmente, el pito en sí no significa nada para la energía del gran pene. No tiene absolutamente nada que ver con pitos o sus tamaños. Las personas con penes grandes usualmente pueden carecer

totalmente de la energía del gran pene (de hecho, el dueño del Biggest Dick I’ve Ever Seen ™ tiene menos energía del gran pene que mi abuela muerta, QEPD). Por el contrario, me he acostado con personas sin pito que tienen más energía del gran pene que un millón de chicos tristes juntos con «I Should Live in Salt» como su canción de perfil en Tinder. A la energía del gran pene no le importa tu patético género binario y no se ocupará de él.

Se han creado muchos nombres en un intento por describir la energía del gran pene: Crash Bandicoot (verdadero); Damon Albarn (extremadamente falso); Waluigi (falso también). Es una carnicería. Nadie sabe qué está pasando, y es muy claro que necesitamos una taxonomía de la energía del gran pene.

Afortunadamente, soy una incansable y gran defensora de la energía del gran pene y vivo para servir. Así que, sin más preámbulos, identifiquemos a quienes tienen y no tienen la energía del gran pene.

Los que no tienen la energía del gran pene

Cada uno de los personajes del universo cinematográfico de Marvel, excepto por: el sexy villano de Ant Man a quien de verdad me quiero comer.

Sé que todos piensan: «El Capitán América es magnífico. Iron Man obviamente tiene la energía del gran pene». Y, en el papel, tiene sentido. Son chicos grandes y guapos. Participan en largas escenas de combate en las que se lanzan a sí mismos y a otros con un alto nivel de entusiasmo.

Desafortunadamente, ninguna de estas personas tiene la energía del gran pene, porque todas las formas tradicionales de hipermasculinidad y valentía ocultan tras de sí una sensación de inseguridad que es intrínsecamente antitética a la energía del gran pene. ¿Qué hay de Chris Hemsworth blandiendo un martillo ridículamente grande con sus brazos del tamaño de una vaca mientras grita con fuerza? Posee una débil energía del gran pene. ¿Y Cate Blanchett estando simplemente de pie con una sonrisa, comunicándose sólo con la mirada? Ella tiene una muy poderosa energía del gran pene.

Los aburridos hombres guapos

El otro día en un bar, traté de explicarle a un grupo de hombres heterosexuales exactamente quién es y quién no es un «papacito», y todo lo que pudieron hacer fue darme una lista interminable de hombres que son el caso típico del hombre guapo. Ronaldo. Brad Pitt. George Clooney. David Beckham. Hombres que han hecho campañas de ropa interior y que han aparecido en la portada de GQ junto con palabras como «confiado» y «el rey».



No sólo estos hombres definitivamente no son unos papacitos, sino que tampoco poseen la energía del gran pene. Son muy básicos. Demasiados simples. No poseen el turbulento caos de quien tiene la verdadera energía del gran pene. Pareciera que usan la fragancia Davidoff Cool Water. Nadie con la energía del gran pene podría oler a Davidoff Cool Water.

Jennifer Lawrence en ‘Passengers’.

Estrellas de Hollywood increíblemente hermosas que intentan parecer muy alternativas pero cuyas vidas en realidad están estrictamente planeadas

Tener un comportamiento bastante indulgente en las ceremonias de entrega de premios, para el ojo inexperto, podría parecer algo que haría alguien con la energía del gran pene. Los chistes. Las bromas. Dar respuestas estúpidas a preguntas trilladas en las entrevistas. No dar a la industria del entretenimiento el respeto que se espera de una estrella de Hollywood. Nuevamente, en papel parecería: el comportamiento del poseedor de la energía del gran pene

Lamentablemente, Jennifer Lawrence, fingir que te encanta la pizza y caer por las escaleras, no te hace poseedora de la energía del gran pene.

Los grandes entusiastas de las luchas

¿Los luchadores? Volátiles. Ridículos. Derrochan energía del gran pene. Pero ¿y alguien que ve las luchas y luego tuitea sobre ellas como si también poseyera esa energía? No tiene nada de esa energía. Como si no tuviera pito.

Cualquier miembro del partido conservador

De hecho, creo que podemos seguir adelante y confirmar que los políticos no tienen nada de energía del gran pene.

Los que poseen la energía del gran pene

El demonio de Tasmania de los Looney Tunes

Mira, lo siento. Realmente lamento tener que hacer esto, pero el demonio de Tasmania de los Looney Tunes definitivamente tiene la energía del gran pene, y no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión.

Si definimos la energía del gran pene esencialmente como un caótico torbellino de energía, lo cual somos, entonces Taz definitivamente la posee. Literalmente se mueve de un lugar a otro a través de un torbellino creado por él mismo. Destruye rocas y paredes atravesándolas directamente. Sí, tiene esa extraña risa estúpida que de alguna manera evoca a un hombre que nunca le ha hecho sexo oral a una mujer antes, pero aún así no se puede negar su enorme energía del gran pene.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan al mirar a Oprah a los ojos y decirle que «sólo consumió cocaína de diez a 15 veces»: posee una enorme energía del gran pene. ¿Lindsay Lohan con un «púdrete» escrito en sus uñas en la corte? Qué enorme energía del gran pene. ¿Lindsay Lohan llamando a Paris Hilton perra ante los paparazzi y luego negando *inmediatamente* que alguna vez lo haya dicho? Es una muestra de una ENORME y DESAFORADA ENERGÍA DEL GRAN PENE.

Bob Ross

Bob Ross no tiene el magnetismo feroz de muchos de los poseedores de la energía del gran pene, pero es innegable que el hombre tiene una confianza sutil que habla del tipo más grande de pene.

¡Esa voz! La forma en que pasa el pincel sobre la paleta para asegurarse de que la pintura se distribuya uniformemente por las cerdas. La energía del gran pene que posee Bob Ross es tierna, rara y preciosa. Es el inverso ideológico del complejo de Napoleón. No se impone ni llama la atención sobre sí mismo, simplemente: es.

Varias mujeres de los videojuegos, incluyendo a Bella Goth de The Sims y Carmen Sandiego de Where in the World Is Carmen Sandiego

Prototipos tempranos de la categoría de la «novia gótica de grandes tetas», cada una de las cuales es poseedora de una gran energía del gran pene.

Óscar el gruñón

Tiene mucha energía del gran pene, y aunque en gran parte es objetiva, tiene elementos subjetivos. Para una de mis amigas, una mujer mucho mayor que yo, la energía del gran pene es «alguien que puede dibujar confiadamente un mapa en el reverso de una servilleta». Yo, por otro lado, no me fijo ni en las servilletas ni en los mapas, y los papacitos con la más fuerte energía del gran pene no pueden convencerme ni siquiera con las indicaciones más exquisitamente dibujadas. Par eso existe Google Maps, idiota. Otro amigo (hombre, bisexual) dice que, para él, la energía del gran pene está personificada por alguien «discreto» que «feliz y placenteramente convertirá mi espina dorsal en paté». Se trata de la basta complejidad y diversidad de la vida.

Por lo tanto, podría decirse que según mi gusto personal en hombres, y no según un principio universal, Oscar el gruñón, una criatura que vive en un bote de basura, exuda una enorme cantidad de energía del gran pene. ¿Será esta la razón por la que mi tipo parecen ser las «personas que cambian sus sábanas una vez cada dos meses»? ¿Quién lo diría? Aparte de mí, la persona que sigue afirmándolo.

Como sea: llévame contigo a tu bote de basura, papacito.

Rihanna

Rihanna tiene el pito más grande del mundo. Fin.

