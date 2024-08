‘Black Mirror’ podría darnos un episodio de ‘Elige tu propia aventura’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La quinta temporada de Black Mirror saldrá este diciembre en Netflix, informa Bloomberg, pero esta vez el público podría elegir su final triste y distópico.

Videos by VICE

Fuentes cercanas a Netflix confirmaron recientemente a Bloomberg que el servicio de transmisión está trabajando en un episodio único estilo “Elige tu propia aventura” para la próxima temporada. Netflix también tiene algunos otros programas interactivos de acción en vivo en puertas, pero no han revelado los detalles. El lanzamiento de este extraño experimento en un extraño programa centrado en la tecnología se siente como algo natural.

Este plan es parte de un esfuerzo de Netflix por desarrollar televisión interactiva, lo que ya han hecho con programas de televisión para niños como Puss in Book y Buddy Thunderstruck, pero el próximo Black Mirror será la primera incursión de la compañía en el contenido interactivo para adultos.

“Las historias que se derivan de la narrativa principal de Black Mirror serán más complejas que las opciones en la programación para niños”, señala el artículo de Bloomberg, “aunque queda por ver cuán complejas serán”.

Las películas y programas de televisión de “Elige tu propia aventura” no son exactamente nuevos, pero hasta ahora, nadie ha podido realizarlos con éxito. En la década de 1990, el tipo que coescribió Back to the Future realizó una “película interactiva” llamada Mr. Payback, que permitía a los miembros de la audiencia dictar el camino de la película apretando botones, pero la experiencia fue tan espantosa que Roger Ebert la llamó “una desenfrenada psicología de masas, donde la multitud apretaba los botones celosamente, apresurándose al precipicio hacia el común denominador más sórdido”.



El año pasado, la serie de HBO de Steven Soderbergh, Mosaic, le dio a los espectadores la capacidad de seguir diferentes narrativas gracias a una app separada, pero el complejo dispositivo no compensó la narración descuidada. El experimento fue mayormente un fracaso.

No está claro si Netflix planea adoptar la ruta de la app o si permitirá que los espectadores controlen la narrativa de Black Mirror haciendo clic en los botones de la pantalla o algo así, pero hay algo cierto: no importa cuántas historias posibles puedan elegir las personas, probablemente terminen con una conclusión deprimente sobre el lento y solitario declive de nuestra especie y el fatídico destino de nuestras adicciones tecnológicas colectivas. Es Black Mirror, después de todo.