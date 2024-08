Cada easter egg escondido en la cuarta temporada de ‘Black Mirror’

La cuarta temporada de Black Mirror ya está disponible, y para este momento ya sabes todo lo que hay que saber al respecto, ¿no? Ya descubriste el orden ideal para ver los capítulos, elegiste tu episodio favorito, te enteraste del optimismo renovado de su creador Charlie Brooker, decidiste qué personajes te encantan y a cuáles te encanta odiar. Pero espera, ¡hay más!

Brooker dijo en una entrevista con el podcast Black Mirror Cracked que la cuarta temporada es el pináculo en la búsqueda de easter eggs (huevos de Pascua virtuales) para los superfans. «Como la gente lo ha apreciado bastante, nos hemos esforzado en ello», le dijo a los anfitriones. Así que revisamos cada episodio, leímos entrevistas y nos adentramos a profundidad en el laberinto de Reddit para desentrañar cada referencia a otros episodios de Black Mirror y la cultura pop que nos fuera posible.

Tan sólo el número de easter eggs que logramos encontrar confirma la vieja teoría de que todo Black Mirror tiene lugar en la misma tecno distopía retorcida. «Siempre hemos dicho que es un universo compartido, pero luego comencé a decir que es un universo compartido psicológicamente y ahora algunos de los episodios están definitivamente conectados porque hay referencias específicas dentro de esa historia a cosas que hemos visto en otros episodios», le dijo Brooker a Express.co.uk. «Así es más o menos como es ahora». Eso es todo lo que Brooker nos dirá por el momento, pero las evidencias que les presentamos a continuación hablan por si mismas.

«USS Callister»

– Todo este episodio fue una gran referencia a Star Trek, así que es como una matrioshka de easter eggs. Toda la premisa de «USS Callister» hace referencia a los defectos de la serie original, como por ejemplo el tratamiento que da a las mujeres y la raza, el cual ahora ya no sería aceptable.

– Elena Tulaska (Milanka Brooks), la recepcionista del Callister, utiliza la aplicación de citas del episodio «Hang the DJ».

– Kristen Dunst, quien está comprometida con Jesse Plemons, tiene un breve cameo en la oficina del Callister.

ALSO, did anyone else notice Kirsten Dunst walk by in the episode for literally like one second?? #BlackMirror4 #BlackMirror #USSCallister pic.twitter.com/g9UX7yrvQz — Peyton McMahon (@PeytonMcMahon) December 30, 2017

– Cuando habla efusivamente con Nanette Cole (Cristin Milioti) sobre Space Fleet, Daly le dice que el programa ya está en Netflix. (Claro, es un chiste autocomplaciente, pero tal vez el gigante del streaming se lo ha ganado).

– Como fue detectado por el usuario de Reddit Gaijira, Daly usa en su computadora un sistema operativo llamado Ono-Sendai. Éste debe su nombre a la computadora que Henry Chase usa en la icónica novela Neuromancer de William Gibson, que popularizó el término «ciberespacio».

– La oficina está en el piso 13, que es el nombre de otro clásico cyberpunk, lo cual señaló el Redditor HairyFotr1.

– Los planetas Skillane IV y Rannoch que visita la tripulación del USS Callister llevan su nombre en honor a Victoria Skillane y Iain Rannoch, los criminales del episodio «White Bear».

– La leche de la marca Raiman, la bebida favorita de Daly además del latte descremado, nos recuerda a un soldado llamado Raiman del episodio «Men Against Fire», quien habla sobre su granja familiar. Aparentemente, es una granja lechera.

– El director Toby Haynes reveló algunos easter eggs al The Hollywood Reporter : «Michaela [Coel, quien interpreta a Shania] tenía que vestirse de rojo porque es la primera de la tripulación en ser asesinada. En Star Trek, el chico de rojo siempre muere. [Daly también está vestido de rojo siempre]».

– Haynes también dijo que Jesse Plemons tenía un entrenador vocal en el lugar para ayudarlo a perfeccionar su acento, inspirado por el Capitán Kirk de William Shatner de la serie original de Star Trek. «Lo hicimos una o dos veces. Se convirtió por completo en Shatner, como cuando dice ‘Fuego’ en la apertura. Eso fue sacado directamente de Star Trek VI: The Undiscovered Country. Me encantan esas películas. Estoy citando a mis héroes. Por lo que esto proviene del amor. No es una sátira burlona, es una sátira de admiración».

– También señaló algunas referencias a Star Wars: «Cuando Cristin se despierta en la enfermería, la forma en que se encienden las luces es una referencia al tráiler de Rogue One de Gareth Edwards: la toma que nunca apareció en la película, cuando Felicity [Jones] se pone de pie y las luces se encienden en secuencia… El reactor al que Jimmi [Simpson] entra para reactivar los motores de la nave espacial, quería que se parecieran a los reactores de Bepsin en Cloud City en The Empire Strikes Back, los reactores en los que Luke Skywalker cae inspiraron eso… Cuando Daly acaba de convertir a Michaela en una extraterrestre, dice: ‘Take that thing to the bridge’ [Lleva esa cosa al puente]. Es justo la misma línea que dicen sobre Chewbacca cuando están en La Estrella de la Muerte en A New Hope«. Ve la entrevista completa aquí.

-El «rey del espacio», en la secuencia final, alias Gamer691, es la estrella de Breaking Bad, Aaron Paul. Notablemente, se reúne con Plemons, quien interpretó al captor neonazi de Jesse Pinkman. Paul también parece haber inspirando su personaje de Todd Chavez en Bojack Horseman cuando grita: «Are we gonna blow each other, or are we gonna trade?» [¿Vamos a besuquearnos, o vamos a jugar?].

«Arkangel»

– Sara tiene una lonchera de Waldo, haciendo referencia a la personalidad de dibujos animados convertida en político desde el episodio «The Waldo Moment» de la segunda temporada.

– Al tener implantado el sistema Arkangel, la joven Sara ve un programa infantil llamado Shimmer and Shine en una plataforma de streaming que se parece mucho a Netflix. El programa, producido por Nickelodeon, no está disponible actualmente en Netflix, pero a raíz de la compra de Hulu por parte de Disney, quizás el gigante del streaming le esté abriendo la puerta a una relación futura.

– Para probar el filtro de estrés del sistema Arkangel, Sara ve secuencias militares que parecen haber sido copiadas del episodio «Men Against Fire» de la tercera temporada.

– Un cartel colgado en la habitación de Sara hace referencia al rapero Tusk, quien muere en el episodio «Hated in the Nation».

Black mirror Easter egg, the poster on the top right of Tusk, the rapper who gets killed in Hated in the Nation #BlackMirror4 #BlackMirror pic.twitter.com/88xoW7AORi — MOVED TO @ArsenalHuncho (@afchuncho) December 29, 2017

«Crocodile»

– Mia puede haber diseñado la casa de Daly que se ve al final de «USS Callister». El Redditor AZ_Enforcer23 notó que los diseños sobre su escritorio coinciden con las imágenes aéreas de su complejo de departamentos.

– «Anyone Who Knows What Love Is» de Irma Thomas se escucha a lo largo del episodio. También es la canción que Abi (Jessica Brown-Findlay) canta en el show tipo American Idol de «15 Million Merits». Un personaje la canta en karaoke en el episodio «White Christmas» de la segunda temporada, y alguien más canturrea uno de sus versos en el episodio «Men Against Fire» de la temporada tres.

– Hay un Play Station VR en el estudio de Mia (Andrea Riseborough), lo descubrió el usuario de Reddit harrisonisdead. Brooker ha tuiteado extensamente sobre su amor por el dispositivo.

– El artículo de periódico sobre el ciclista asesinado en la inauguración tiene un mensaje secreto para los nerds busca easter eggs: «‘Por supuesto, la verdadera pregunta es por qué alguien pausaría lo que está viendo sólo para leer una oración de un artículo de periódico impreso’, dice una voz en tu cabeza, antes de aconsejarte ir a compartir este hallazgo en Reddit». Lo cual tú/ AFellowofLimitedJest hiceron. Ese artículo fue publicado por UKN, la misma red de noticias que cubre el incidente del primer ministro con el cerdo en el primer episodio «National Anthem» de Black Mirror.

– Wraith Babes, la serie porno del episodio «15 Million Merits» de la primera temporada, está disponible en la selección de video on-demand en el hotel de Mia. Ella prefiere ver una producción de Erika Lust, una conocida cineasta feminista quien lucha por cambiar la industria. ¡Buena elección!

– Un título en la categoría «Clásicos» en la sección de video on-demand del hotel muestra una abeja robot del episodio «Hated in the Nation».

– Fence’s Pizza, cuyo accidente con un vehículo autónomo lleva a la investigación de Shazia, es la misma compañía que entrega la pizza de Robert Daly en «USS Callister».

– Cuando Shazia visita el hotel de Mia en busca de información sobre el accidente vehicular, el conserje revela que se adoptó una estricta política de privacidad después de que una violación de datos llevó a los periodistas al nombre de un prominente hombre que fue captado ahí con un prostituto. Ese hombre fue juez en Hot Shots, el espectáculo tipo American Idol del episodio «15 Million Merits».

– El episodio termina con una versión infantil de «Bad Guys» del musical Bugsy Malone, la película de 1976 protagonizada por la directora de «Arkangel», Jodie Foster.

«Hang the DJ»

– El sublime y atmosférico soundtrack de este episodio fue compuesto por Sigur Rós y Alex Sommers.

– El título del episodio es una referencia a «Panic» de The Smiths, que suena durante los créditos.

– El Redditor CallMeJono descubrió que si vas al minuto 44:40 de «Hang the DJ», el cuarto episodio de la cuarta temporada de Black Mirror, el entrenador le dice a Amy que cuente hasta cuatro. Ella lo hace, y termina al minuto 44:44. Esto está relacionado con el hecho de que es imposible que una piedra rebote más de cuatro veces cuando la lanzas, lo cual Amy hace al abandonar a Coach en su piscina. Esos son muchos cuatros.

– La aplicación de citas de «Hang the DJ» también aparece en «USS Callister» y en el episodio «Playtest» de la tercera temporada.

«Metalhead»

– El diseño de los perros se asemeja a los robots diseñados por ingenieros financiados por DARPA en Boston Dynamics, conocidos por los videos virales donde tratan mal a sus creaciones realistas. Tal vez es por eso que estos caninos computarizados están tan ávidos de sangre…

– El auto que Clarke (Jake Davies) hackea justo antes de morir tiene el logo de TCKR, la compañía que desarrolló el más allá digital de «San Junipero».

– El Redditor TonyMoca encontró esta joya escondida en la secuencia de inicio del automóvil que tiene una lista de otros episodios de Black Mirror, así como un mensaje especial para los cazadores de easter eggs:

LOADED: \BMS1E1.drivers.tna.pigpoke LOADED: \BMS1E2.drivers.15mm.bing.abi LOADED: \BMS1E3.drivers.tehoy.men LOADED: \BMS2E1.drivers.brb.attic LOADED: \BMS2E2.drivers.white .bear LOADED: \BMS2E3.drivers.waldo.mt LOADED: \BMS2E3.drivers.white.xmas LOADED: \WHY.did.you.bother LOADED: \PAUSING.this.you.freak

– Bella (Maxine Peak) encuentra una postal de San Junipero en la lujosa casa en la que se esconde del perro.

– Los osos blancos que se ven al final del episodio podrían ser una referencia al episodio «White Bear» de la temporada tres; aunque Brooker le dijo a Entertainment Weekly que en realidad son de color amarillo. Sin embargo, agregó: «me alegró que de alguna manera eso fuera un pequeño easter egg».

«Black Museum»

– Este episodio fue un gran regalo para los superfans que aman revisar cada toma para encontrar esas dulces referencias. También hubo algunas tan obvias que incluso para los televidentes casuales fue difícil evitar caer en el juego. Hay referencias a los episodios de cada temporada y se presentan como objetos expuestos a lo largo de todo el Black Museum. Aquí están las que encontramos:

El artista que se ahorcó en «National Anthem».

Fotos policiales de Victoria Skillane de «White Bear» y del diseñador de producción Joel Collins, las cuales él señala en una entrevista con Indiewire. La icónica foto policial de 1970 de Jane Fonda también está en exhibición, como lo señaló SophieBulsara.

La capucha y el traje de caza que Baxter (Michael Smiley), el torturador de Victoria, usa en «White Bear».

Cargador de ADN de Daly de «USS Callister», junto con la paleta de caramelo de Tommy.

Un letrero que dice en negritas «Clonando sin consentimiento», hace referencia al crimen de Daly en «USS Callister».

El juego de «Playtest».

Cadáveres de cucarachas de «Men Against Fire».

Una de las abejas robóticas de «Hated in the Nation».

La bañera en la que Mia asesina a Anan Akhand, el esposo de Shazia, en «Crocodile».

La tableta destrozada de Marie en Arkangel.

– El hospital donde Rolo busca a sus víctimas se llama St. Juniper’s, una referencia a «San Junipero» de la tercera temporada. También trabaja para la compañía que desarrolló el mundo virtual, TCKR.

– Rolo explica la transferencia de consciencia y el concepto de cookies introducido en «White Christmas», y Nish pregunta si es «Como cuando cargan personas mayores a la nube», haciendo referencia a la tecnología en «San Junipero».

– La subtrama del Dr. Peter Dawson está basada en un cuento de Penn Jillette llamado «Pain Addict».

– Las ratas de laboratorio de «Pain Addict» se llaman Héctor y Kenny como los dos personajes principales del episodio «Shut Up and Dance» de la tercera temporada.

– Dawson experimenta la muerte de segunda mano mientras intenta diagnosticar al Senador Whitley (Mark Kempson) de los Estados Unidos, quien es envenenado por los rusos. Haynes comenta que Whitley estuvo involucrado con «todo eso», lo cual The Wrap teoriza es una referencia a la investigación de Robert Mueller sobre la colusión entre la campaña presidencial de Trump y Rusia. Brooker ha hablado sobre cómo la elección de Trump impactó la serie, por lo que no es una teoría tan descabellada.

– Un ticker noticioso en la segunda historia, descubierto por el Redditor too_wit, hace referencia a «National Anthem» con la línea: «PM Callow se casa con cerdo» y a «Metalhead» con: «Se dio a conocer ‘perro’ militar autónomo».

Más easter eggs en forma de tickers noticiosos fueron encontrados por hetzjagd: «El sistema Arkangel fue retirado de las tiendas» y «Waldo Politico causa revuelo en Mexico», haciendo referencia a «Arkangel » y «The Waldo Moment».

– «15 Million Merits» aparece como una novela gráfica en la segunda historia de Rolo.