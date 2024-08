Este cajero automático comenzó a entregar billetes de 100 dólares y la gente perdió la cabeza

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Oh, el sueño perdurable del dinero gratis. Nos impulsa a gastar nuestras ganancias en la lotería, sacrificar nuestras relaciones y sentarnos a llenar obsesivamente encuestas en línea, pero en realidad nunca vale la pena, bueno, casi nunca. De vez en cuando, las estrellas se alinean, los dioses del dinero sonríen a unos pocos elegidos, y esa promesa esquiva de riquezas gratuitas de hecho se convierte en una realidad. Es exactamente lo que pasó durante el fin de semana, pero si no pasaste tus vacaciones de Acción de Gracias acampando junto a un místico cajero automático en Houston, Texas, bueno, mejor suerte la próxima vez.

Videos by VICE

Según KPRC, todo comenzó cuando un tipo increíblemente afortunado se detuvo para sacar efectivo de un cajero automático del Bank of America el domingo por la noche. En lugar del billete de 10 dólares que esperaba recibir, el cajero automático le entrego uno de 100 dólares. Y volvió a suceder una y otra vez.

Por desgracia, el hombre rompió la primera regla de descubrir un tesoro secreto y comenzó a jactarse de ello. En lugar de quedarse en el cajero automático y ordeñar la máquina por una cantidad absurda de billetes de 100 dólares, publicó el afortunado suceso en las redes sociales. Muy pronto, un enjambre de personas llegó al lugar, atraídos por la dulce promesa del dinero gratis, informa KPRC.

Fue entonces cuando las cosas se pusieron salvajes. El cajero automático atrajo a una gran cantidad de personas que retiraban frenéticamente billetes de 100 dólares y, naturalmente, nadie actuó con paciencia. Según KPRC, se suscitaron múltiples peleas antes de que la policía finalmente llegara al cajero y lo cerrara.

La policía envió algunos guardias al cajero automático para asegurarse de que nadie retirara más billetes de 100 dólares hasta que el Bank of America pudiera abrirlo y descubrir el problema: alguien colocó billetes de 100 dólares en el espacio de los billetes de 10 dólares del cajero automático. El banco no reveló exactamente cuánto dinero se perdió en toda la debacle, pero según un comunicado, no le pedirán a las personas que devuelvan el efectivo.

“Fue un incidente aislado en un cajero automático en Houston que ocurrió cuando una persona colocó incorrectamente billetes de 100 dólares en lugar de billetes de 10 dólares”, señaló el Bank of America a KPRC. “Hemos resuelto el asunto. Los clientes podrán quedarse con el dinero adicional dispensado”.

Es increíble que Bank of America simplemente esté dando el dinero por perdido, ya que generalmente no funciona de esa manera, pero seamos realistas. ¿Hubiera llegado esta historia a las noticias si ese primer sujeto no hubiera publicado sobre el cajero automático en línea y hubiera revelado su ubicación? La lección aquí es clara: si alguna vez te encuentras frente a un cajero automático mágico y defectuoso que entrega dinero gratis en tus manos sudorosas, no hagas una pausa rápida para presumirlo en internet. Solo empieza a meter el dinero en tus bolsillos y sal corriendo de ahí. Habrá mucho tiempo para poner celosos a tus amigos una vez que comiences a publicar fotos de esas rocas lunares caras que acabas de comprar o lo que sea.