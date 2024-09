Canadá experimentó escasez de cannabis el primer día de la legalización

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Los canadienses demostraron tanto amor por su marihuana legal que muchas tiendas agotaron sus productos el primer día de la legalización del cannabis y nadie está seguro de cuándo volverán a abastecerse.

Videos by VICE

En todo el país, fumadores de todo tipo ingresaron a un sitio web o esperaron durante horas afuera de las tiendas para comprar hierba de manera legal. Todos sabíamos que la demanda iba a ser alta, y las tiendas —tanto físicas como en internet—, anticipando este hecho, se abastecieron de todo tipo de productos, desde bongs hasta porros pre-rolados.

La cuestión es que, en muchos lugares, no fue suficiente.

Por ejemplo, en la provincia de Terranova y Labrador hubo varias tiendas que tuvieron que detener las ventas porque se quedaron sin producto. El dueño de una tienda —de quien los dioses deben estarse burlando— dijo que se habían quedado sin hierba a las 4:20.

No es algo de lo que esté muy contento.

«Estoy un poco sorprendido de haber vendido todo tan rápido, y también muy molesto por no tener productos para todos», dijo a CBC Thomas Clarke, quien dirige THC Distribution en Portugal Cove-St Philip’s. «Estoy decepcionando a muchos aquí y me aseguraron que si pagaba por el cannabis, lo recibiría».

Clarke le dijo a CBC que no recibió el suministro completo que ordenó de su productor, por lo que estaba empezando las ventas con poca mercancía. No es un problema único, otras tiendas experimentaron una escasez similar en toda la provincia y el país.

En Quebec, los clientes esperaron durante horas en largas filas para ingresar a las tiendas, pero muchos fueron enviados a sus hogares sin ser atendidos; incluso si lograban entrar, encontraron un suministro limitado. Un cliente decepcionado le dijo al Montreal Gazette, “para mí, el marcador hasta ahora es: mercado negro, 1; gobierno, cero”. Por otra parte, en Saskatchewan —donde no hubo tiendas abiertas en sus principales ciudades— algunas tiendas no abrieron el 17 de octubre porque no pudieron abastecerse a tiempo. Yendo hacia el norte, en los Territorios del Noroeste, la única tienda que vendía marihuana en Yellowknife se quedó sin productos antes de que finalizara el miércoles.

Quizás el mayor problema se produjo en las tiendas en internet, que fueron las opciones principales para la mayoría de los consumidores del país, especialmente en Ontario, Nunavut y Columbia Británica. Los clientes de las tiendas en línea se enfrentaron a fallas, productos agotados y, en ocasiones, tuvieron problemas en los sitios web.

En Ontario, las ofertas de las tiendas en línea se fueron acabando a medida que se agotaban los productos; en pocas horas solo estaba disponible un producto desarrollado por el productor más grande del país. En Columbia Británica, las tiendas en internet agotaron los productos más baratos a los pocos minutos de abrir, y por la mañana, la mayoría de sus productos se habían acabado. El sitio web en Nunavut se cayó varias veces a lo largo del día y, cuando estuvo en funcionamiento para la mayoría de los clientes, se agotaron sus productos.

Una compañía en Winnipeg vendió toda su mercancía en internet a primera hora de la mañana, por un valor de 50.000 dólares. La provincia de Alberta se quedó sin aceite de cannabis debido a la alta demanda. Solo algunos productos limitados estaban disponibles en algunas tiendas de Nueva Escocia. Los ejemplos siguen y siguen.

La situación no es la más sorprendente, ya que quienes monitorean la industria habían pronosticado una escasez. En un estudio publicado a principios de este mes, los investigadores de la Universidad de Waterloo y el C.D. Howe Institute descubrieron que si bien Canadá podía suministrar alrededor de 210 toneladas de marihuana, la demanda iba a ser de aproximadamente 610 toneladas. Un productor reconoció al Globe and Mail que «no están cumpliendo con las expectativas».

Muchas tiendas esperan obtener suministros de marihuana legal antes de que llegue el fin de semana. Sin embargo, al final, debemos recordar que este fue el primer día en que una sustancia anteriormente ilegal fue legal, así que no podemos quejarnos demasiado.

Sigue a Mack Lamoureux en Twitter.