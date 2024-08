Hay tantos casos de posesión que el Vaticano necesita más exorcistas

Supuestamente Italia está inundada con reportes de posesiones demoniacas y los sacerdotes saturados de trabajo no pueden arrojar agua bendita lo suficientemente rápido.

Según USA Today, los casos de posesión demoniaca en Italia se han triplicado en los últimos años —casi medio millón de llamadas por año— y el Vaticano tiene necesidad urgente de más sacerdotes para cubrir la demanda. La semana pasada, la iglesia reveló un nuevo plan osado para combatir el alza demoniaca y regresarlos al infierno de una vez por todas, con un curso intensivo de una semana para entrenar a los sacerdotes en el arte de los exorcismos.

El exorcista y sacerdote italiano Beningo Palilla anunció el plan a Vatican Radio, diciendo que el campamento de exorcistas «ofrecerá una amplia reflexión y articulación sobre un tema que a veces no se habla y es controversial», o sea la idea de que espíritus malvados pueden apoderarse del cuerpo de alguien de vez en cuando.

Palilla dijo a Vatican Radio que él responsabiliza el alza de posesiones al uso de las cartas del Tarot y los adivinadores, informa USA Today, los cuales supuestamente «abren las puertas al demonio y a la posesión». No queda claro por qué habría un aumento tan marcado de posesiones en este momento en particular, ya que el Tarot no es exactamente una nueva moda, pero como sea.

Si bien Palilla admitió que, sí, no todos los casos de posesión demoniaca son reales y algunos podrían ser resultado de problemas psicológicos o de salud, subrayó la necesidad de tener más sacerdotes entrenados que puedan diagnosticar acertadamente una supuesta posesión y actuar según se requiera; y advirtió que un exorcista «autodidacta» fácilmente podría cometer «errores».

“Nosotros los sacerdotes, a menudo, no sabemos cómo lidiar con los casos concretos que se nos presentan», dijo a Vatican Radio en italiano. «Durante la preparación para el sacerdocio no hablamos de estas cosas».

La conferencia se llevará a cabo en abril en el Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum de Roma e incluirá cursos sobre satanismo y lecciones sobre cómo liberar a la gente que está poseída, con suerte capacitarán a suficientes sacerdotes para contrarrestar el ataque de estos supuestos demonios que vienen por nuestras almas. Hasta entonces, cuídate de la Ouija.

