Celebra el Día de San Valentín poniéndole el nombre de tu ex a un animal para ser devorado

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El Día de San Valentín es un día para muchas cosas —amor, romance, comprar cosas, personas amargadas sin citas que se quejan de que el Día de San Valentín solo se trata de comprar cosas— y al parecer, también es una gran oportunidad para vengarte del hijo de puta que te rompió el corazón.

Este año, una gran cantidad de zoológicos y centros de vida silvestre están vendiendo la oportunidad de nombrar a un animal como tu ex, y luego hacer que un animal aún más grande los devore. Pero, ¿qué tipo de animales, te preguntas? ¡Tienes varias opciones!

Cucarachas

¿Acaso tu ex era rastrero y pequeño? ¿Fue casi imposible deshacerte de él? ¿Tenía exoesqueleto y tórax? Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha del zoológico de El Paso. Luego, en el día de San Valentín, el zoológico transmitirá en vivo imágenes de sus suricatas engullendo a las cucarachas, una por una.

El zoológico lo hará de forma gratuita, así que es una buena opción si estás desesperado por encontrar una manera de desahogarte de tu resentimiento abrumador y tu furia ciega, pero no cuentas con los fondos monetarios para “gastar dinero en un insecto”.

Peces

Si estás buscando someter a tu ex sustituto a una muerte más majestuosa y brutal, el Wildlife Images Rehabilitation and Education Center de Oregon tiene lo que estás buscando. Si donas 20 dólares, la organización sin fines de lucro le pondrá el nombre de tu antigua pareja a un salmón y se lo dará de comer a un par de “osos pardos de 450 kilos”. Incluso te obsequiarán un recuerdo de la ocasión: fotos de los osos arrancando brutalmente la carne de los huesos de tu examante/pez, en caso de que quieras enmarcarlas o enviarlas por correo a la escoria que te puso el cuerno o lo que sea.

Gusanos y escarabajos

Por solo 2 dólares, El Richmond Wildlife Center le pondrá el nombre de tu ex a un “gusano de harina, escarabajo o gusano de cera” y luego “le dará de comer tu insecto nombrado a un animal bajo nuestro cuidado”. Es mucho más barato que el oso, pero también deja las cosas al azar. No puedes elegir qué tipo de insecto llevará el nombre de tu ex o qué tipo de animal lo devorará, aunque la adorable imagen que acompaña las publicaciones apunta a algún tipo de roedor. Si quieres gastar 5 dólares, puedes ponerle el nombre de tu antiguo enamorado a una larva de polilla, aunque no está claro por qué cuesta más dinero.

“Tu inútil ex finalmente puede hacer algo bueno”, escribió el centro de vida silvestre en Facebook. “Los insectos nombrados ayudarán a alimentar a los animales bajo nuestro cuidado”. ¡Encantador!

Serpientes

Tal vez eres un amante de los animales que no se siente bien por comprar a una pobre e indefensa criatura para que sea devorada viva, pero quieres vengarte de tu exnovio imbécil. Todo bien: el Wildlife Sydney Zoo tiene lo que estás buscando.

El zoológico australiano está sorteando la oportunidad de nombrar a su serpiente marrón en honor a un ex de su elección. Todo lo que tienes que hacer es donar 1 dólar al Fondo para la Conservación de la Vida Silvestre antes del 14 de febrero para tener la oportunidad de ganar.

“¿Acaso tu ex es una serpiente?” escribió el zoológico en Instagram. “Si es así, ahora es tu oportunidad de cimentar su ‘estatus de víbora’”.

Por supuesto, podrías dedicar tu tiempo y energía a otra cosa, en lugar de comprar algún tipo de muñeca vudú animal para vengarte de tu antiguo ligue. Podrías buscar dentro de ti para deshacerte de ese rencor y liberarte del dolor al que te aferras, para hacer las paces con tu relación fallida y cómo terminó y agradecer el breve momento que compartiste con otra alma.



O, si eso no te funciona, a la mierda. Ponle el nombre de tu ex a un pez y deja que un oso gigante lo devore. Cualquier opción es buena.