Lo que China puede enseñarnos sobre la eyaculación precoz

Es difícil saber con exactitud cuántas personas practican hoy en día el taoísmo en China, pero existe evidencia a todo nuestro alrededor de la fascinación que existe en el occidente hacia esta antigua religión. Desde clases de Tai Chi, hasta collares del yin y el yang y Feng Shui para Dummies, parece que estamos bastante felices de ayudarnos a nosotros mismos; especialmente cuando se trata de sexo taoísta.

Escribe ‘sexo taoísta’ en cualquier motor de búsqueda y serás recibido con una variedad de libros, páginas web, cursos, retiros, y entusiastas, todos prometiéndote no solo el mejor sexo de tu vida, sino también salud mejorada, vida más larga, y felicidad en abundancia. ¿Cuál es el secreto? Bueno, si eres un hombre, todo se reduce a no eyacular para nada.

Los taoístas de todo el mundo practican la no-eyaculación durante el sexo con la creencia de que esto activará reservas energéticas en su cuerpo y los hará mejores amantes. Si eres una persona más bien entusiasta en cuanto a mantener una conducta habitual, este enfoque puede parecer absolutamente extraño, pero la retención de semen es uno de los principios fundamentales de la práctica sexual taoísta.



Una variedad de libros de sexo taoísta, que nos prometen el secreto para tener mejor sexo. Foto: (I) Taoist Secrets of Love Cultivating Male Sexual Energy por Mantak Chia, (M) Healing Love through the Tao por Mantak Chia, (D) Sexual Reflexology por Mantak Chia y W.U. Wei.

Los orgasmos femeninos, por otro lado, están pensados para dar energía espiritual, en lugar de ser agotadores. Ningún taoísta digno de su sabor sexual soñaría con parar y preguntarle a una mujer si se vino, porque su orgasmo es buscado activamente, en lugar de ser una ocurrencia tardía.

Muchos de los antiguos maestros taoístas describen el sexo entre un hombre y una mujer como si fuera una batalla en la cual el hombre solo ganará si puede darle a su pareja un orgasmo, mientras controla el suyo propio. El Verdadero Manual de la Ecualización Perfeccionada del siglo octavo dice «En la batalla sexual del maestro taoísta para darle a la mujer un orgasmo mientras evita la eyaculación, su enemigo es mujer… Él debe mantenerse bajo control, con su mente tan desconectada como si estuviera flotando en cielo azul, con su cuerpo sumergido en la nada».

Las técnicas del sexo taoístas están basadas en fang shu, o fang zhong shu, que traduce ‘dentro de la habitación’, y fueron desarrolladas por hechiceros chinos del sexo durante, o incluso antes, de la dinastía Han (200 a.C-220 d.C). Para entender por qué los taoístas sienten que es tan importante que los hombres mantengan su jugo en la botella, uno necesita saber algo del Yin y el Yang. El fang Shu enseña que la energía masculina (yang) y la energía femenina (yin) se reabastecen la una a la otra a través del sexo, y que esto crea jing, una energía sexual poderosa.



El ‘yin-yang’ moderno que se ha vuelto un símbolo del Taoísmo. Foto: Wikimedia Commons

Además, el semen es considerado un fluido que contiene mucho jing. De hecho, la palabra jing (精) es sinónimo de semen en China actualmente, y necesita permanecer en el cuerpo si va a nutrir el cerebro en un proceso llamado huan jing pu lau. Si un hombre eyacula, sufre efectivamente una fuga de jing, que una vez se pierde, es increíblemente difícil de recuperar. Pero, lo que es incluso más preocupante es que esta energía valiosa puede ser absorbida por una pareja y usada para fortalecer su propio jing; básicamente quien lo encuentra se lo queda en versión espermicida.

Para realmente poner en marcha tu jing, necesitas tener mucho sexo, con la mayor cantidad de personas diferentes que sea posible. El famoso médico Sun Simiao (581-682 d.C) escribió que los hombres deberían trabajar por encargarse de diez parejas en una sola noche sin derramar ni una sola gota de jugo jing si quieren permanecer con salud óptima. The Classic of Su Nu (c. 200-500 d.C) va un paso más allá y sugiere que diez rondas de sexo sin una eyaculación harán a un hombre inmortal.

«Un acto sin emisión fortalece el ch’i. Dos actos sin emisión vuelven la audición aguda y la visión clara. Tres actos sin emisión hacen que todas las dolencias desaparezca. Cuatro actos sin emisión y los «cinco espíritus» estarán todos en paz. Cinco actos sin emisión hacen que el pulso sea completo y relajado. Seis actos sin emisión fortalecen la cintura y la espalda. Siete actos sin emisión dan poder a las nalgas y muslos. Ocho actos sin emisión hacen que todo el cuerpo esté radiante. Nueve actos sin emisión y uno disfrutará de longevidad ilimitada. Diez actos sin emisión y uno alcanza el reino de los inmortales».

Erótica china del siglo IV. Foto: vía Alamy

Tales enseñanzas han fascinado al occidente por cientos de años, y hoy en día han sido adoptadas con entusiasmo por grupos neo-taoístas y del tranta alrededor del mundo. Pero, nuestra obsesión con el sexo taoísta dice mucho más de nosotros que lo que dice sobre si las tradiciones chinas son apropiadas.

Ian Johnson es un escritor radicado en Pekín, quien ganó un premio Pulitzer por su cobertura de la persecución religiosa en China. También es el autor de The Souls of China: the Return of Religion After Mao, así que es justo decir que es un hombre que conoce una cosa o dos del taoísmo en China hoy en día. Y porque a todo el mundo le encanta recibir correos no deseados sobre esperma, lo contacté para preguntarle si la práctica taoísta en China se preocupaba por la eyaculación y el sexo tanto como en el occidente.

Él explicó: «el énfasis en el cultivo sexual en el occidente es sintomático sobre cómo la exploración de culturas extranjeras usualmente dice mucho más del explorador que del explorado. Aunque los chinos sí hablan del cultivo sexual, es una proporción infinitesimalmente pequeña de la discusión general y del cuerpo general. En otras palabras, realmente no es tan importante en la tradición china. Pero el sexo es importante en nuestra cultura, así que no sorprende que extraigamos tradiciones antiguas para ver qué es lo que tienen que decir sobre ello».

Así que los taoístas en China sí ven el sexo como un factor importante, y muchos practican el auto-control cuando se trata del orgasmo, pero el sexo es de hecho una parte muy pequeña de su práctica. Es la interpretación occidental de la tradición taoísta la que ha enfatizado la parte del sexo.

Una estatua de Lao Tzu en Quanzhou, el fundador del taoísmo filosófico. Foto: vía Wikimedia Commons.

Ian prosiguió: «Entonces que no es impreciso decir que el refinamiento chino busca que el hombre (y la mujer) no rocíen sus fluidos indiscriminadamente, pero simplemente no es un punto central de la práctica, probablemente porque siempre fue un hecho en una cultura tradicional en la que la moderación era primordial en todos los aspectos de la vida.

«Como advertencia de los peligros de esto, uno siempre tenía de ejemplo el fallecimiento del héroe libertino Ximen Qing en The Golden Lotus, quien muere después de una mega eyaculación que lo agota tanto que el rígor mortis llega a su pene y su amante tiene que ser levantada de su miembro fatal y permanentemente hinchado. No hace falta decir que muere».

Así que está eso.

Contrario a la experiencia del pobre viejo Ximen Qing, en 2014 investigadores de la Universidad Harvard encontraron que «los hombres que eyaculan 21 o más veces al mes tienen un 31 por ciento menos de riesgo de contraer cáncer de próstata«. Así que resulta que la eyaculación es de hecho algo muy bueno para ti. Pero no son todas malas noticias para las enseñanzas taoístas. Las técnicas taoístas alrededor del control del orgasmo ahora son usadas en la medicina occidental para tratar a los hombres que sufren de eyaculación precoz.

Libros taoístas occidentales, enseñándonos los secretos de la práctica sexual ancestral. Foto: (I) Taoist Foreplay por Mantak Chia & Kris Deva North, (D) Taoist Tantra por Kris Deva North

Los textos ancestrales taoístas contienen una gran cantidad de consejos para los hombres sobre cómo controlar el orgasmo, que van desde técnicas de respiración y concentración, pasando por movimientos de cabeza, apretar los puños, y hasta ejercer presión en el escroto y rechinar o apretar los dientes. Una investigación llevada a cabo en 2016 encontró los afectados por la eyaculación precoz que practicaron estas técnicas durante cuatro semanas, vieron una mejoría ‘dramática’ en su longevidad sexual. Estas técnicas realmente funcionan ¡Viva!

Puede que los taoístas en China estén algo perplejos con el homenaje del occidente hacia sus prácticas ancestrales, pero realmente podemos aprender a ser mejores amantes gracias al taoísmo. Aunque tanto la ciencia moderna como yo no recomendamos que los hombres retengan su semen, sí hay mucho que debe decirse sobre cómo disminuir la velocidad, disfrutar el viaje en lugar de estar enfocado en la línea de llegada, ver el placer de la pareja de uno como si fuera una parte del placer propio, y entender el buen sexo como integral a la buena salud, al bienestar y a la buena práctica espiritual.

