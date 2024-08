Este científico está dejando que un insecto crezca en su cuerpo como rito de iniciación

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Para la mayoría de la gente, tener una larva que dentro de la espalda no sería motivo de celebración.

Pero la mayoría de las personas no son entomólogos (personas que estudian a los insectos), y al parecer, para algunos entomólogos es como un sueño. Según Phil Torres, un biólogo y entomólogo tropical, es un rito de iniciación para algunos de los que estudian a los insectos.

Tendremos que confiar en su palabra ya que él es quien está dejando que un éstrido (una mosca parásita conocida como mosca de la muerte) se coma el interior de su espalda lentamente.

“Conozco a algunos entomólogos mayores que han hecho exactamente lo mismo, y solían contarme historias sobre el momento en que habían logrado tener un éstrido y esperaron a ver cuánto tiempo podrían durar con él”, le dijo Torres a VICE. “Se podría decir que es como un rito de iniciación”.

Torres dice que el éstrido probablemente llegóa a él a principios de marzo, solo unos días antes de cumplir 33 años. No es tan raro que cargue con la pequeña criatura en su espalda, ya que el hombre pasa una buena parte del tiempo en la selva tropical. Ha vivido durante dos años en el Amazonas, donde estuvo trabajando en el área investigación y conservación, haciendo algunos descubrimientos importantes, y ha trabajado en muchos programas educativos de televisión, y normalmente pasa tiempo en la selva. Su proyecto actual es el canal de YouTube The Jungle Diaries y está planeando hacer un video de su experiencia con el éstrido.

Después de todo ese tiempo en el bosque, es la primera vez que le crece un éstrido, es bastante raro, así que no canceles tu viaje al Amazonas solo por esta historia. Y a él, aunque no lo creas, le entusiasma mucho la idea.

Cuando se dio cuenta de que no era “un grano extraño”, empezó a tuitear con entusiasmo al respecto y, como él dice, recibió “muchos tuits de colegas entomólogos que dicen que están celosos”. Y al parecer, no miente, uno lo felicitó y le preguntó si estaba “planeando hacer un baby shower”. Otro respondió “han estado tratando de tener uno durante años”, y otro dijo “¡Suertudo! ¡Hace ya más de una década que quiero uno!”.

Decidí llamar a Torres para preguntarle qué diablos está pasando en la comunidad de entomología, cómo es tener una pequeña criatura devorándote la espalda y si va a abortar al pequeño.

VICE: Entonces…antes que nada, ¿qué es un éstrido?

Phil Torres: Bueno, un éstrido es una mosca bastante grande que tiene una historia natural muy interesante. Tenemos una versión en Estados Unidos que es igual de asquerosa, pero en general no afecta a los humanos. En los trópicos, hay una especie conocida como la mosca humana, y es algo que ves todo el tiempo si trabajas con monos. A veces, los monos tienen unas pústulas pequeñas como volcanes, por lo general es donde se encuentran, pero se les llama moscas humanas porque puede penetrar en los humanos.

Entonces, ahora que sabemos un poco acerca de los éstridos, ¿puedes contarme cómo terminaste con un… creo que el término que usaste fue “bebé en tu espalda”?

El éstrido es interesante porque la criatura en sí no pone sus huevos en las personas, la madre en ataca a un mosquito hembra y los clava y pone huevos sobre ese mosquito. Uno de esos mosquitos aterrizó en mi espalda y el calor de mi piel provocó la eclosión de los huevos, y cuando lo hacen aterrizan en la piel, una docena más o menos, se arrastran para tratar de encontrar un punto de entrada. Parece que uno encontró ese agujero donde picó el mosquito.

Entonces, cava allí y empieza a comer. Básicamente, así fue como terminé con uno. No es ningún secreto que los entomólogos buscan abiertamente la oportunidad de tener un éstrido en su cuerpo. Lo vemos casi como una insignia de honor. En los nuevos trópicos del mundo hay dos tipos de insignia: una es que te pique una hormiga bala y la otra es que te salga un éstrido. La hormiga bala me picó hace unos años. Es la picadura más dolorosa, entonces es una experiencia interesante –puedes aprender sobre la naturaleza que estudias de forma muy íntima. Sin embargo, siempre había querido un éstrido. Por supuesto, esperaba tenerlo en mi brazo, en algún lugar donde lo pudiera ver mejor, pero este está en uno de mis omoplatos y casi no lo puedo ver, pero tengo un tripié y una cámara, así que lo he estado documentando.

Larva de éstrido (lo que está en la espalda de Phil) Foto vía Wikimedia commons.

Espero que se quede ahí todo el tiempo que pueda. He escuchado que es difícil porque se vuelve bastante doloroso y en ocasiones el dolor simplemente aumenta. Aproximadamente dos o tres veces al día se siente como si te estuviera picando una abeja en la espalda. Eso dura alrededor de un minuto. Es raro, puedes sentirlo moverse, entonces bromeo con mi esposa, le digo ‘está pateando, está pateando’, como si fuera un bebé”.

¡Sí! ¡Se mueve! Si miras las fotos de las larvas, tiene unas espinas al revés. Entonces ese es el problema, no la puedes sacar porque te entierran en esas espinas. Entonces, cuando se mueven, llegan a los nervios y es cuando se vuelve doloroso.

Ok, no voy a decir que lo entiendo por completo, pero ¿es como una insignia de honor? ¿Como si fueras a un campamento y regresaras con un tatuaje?

¡Exactamente! Es algo así. Como los entomólogos que pasan mucho tiempo en los trópicos, finalmente les sale uno. Entonces, si alguien tiene un éstrido, simplemente los ves con “respeto”. Eso significa que han pasado suficientes años allí, y han hecho suficientes cosas salvajes como para que acaben con una mosca en el cuerpo. Es casi imposible que pase en tu primer viaje. Generalmente tienes que dedicar tiempo para conseguir que una larva de estas entre en ti.

Es asqueroso, pero de alguna forma lo entiendo.

¿Yo se, verdad? A mi esposa no le gusta porque, literalmente, cada vez que hablo de eso sonrío, no puedo evitarlo. ¡Me emociona! Es una experiencia muy interesante que tengo sobre los animales que estudio. Está cool que tenga algo de los trópicos viviendo en mi espalda mientras camino por Brooklyn.

Idealmente, va a crecer hasta que tenga que salir. Por lo general, tarden de cuatro a cinco semanas en madurar. No lo hacen dentro de ti. Lo que hacen es encontrar la salida. Será muy doloroso cuando se salga por completo, así que sabré cuando esté pasando e idealmente lo atraparé, lo meteré en un poco de tierra y luego esperaré a que mi bebé se convierta en adulto.

¿Has tenido insectos antes? Y si es así, ¿crees que con este tendrás una conexión más profunda?

Sí, claro. He criado bichos desde que era un niño, escarabajos, mariposas. Tenía una tarántula de mascota. Aunque este es diferente. Hace poco hablé con una mujer embarazada y estuvo de acuerdo en que estaba experimentando el 0,1% de la sensación de tener un hijo, le dije, ‘a veces lo siento patear, reacciona a las diferentes actividades que hago, está hecha literalmente de mi carne y sangre y ella me dijo: ‘Ok, te daré ese pequeño porcentaje’. Es discutible que me dé tanto crédito, pero aún así es la única vez que, como hombre, tendré la oportunidad de experimentar algún tipo de nacimiento.

¿Hay efectos secundarios negativos que podrían surgir de esto o solo el dolor?

El dolor es lo peor que podría pasar. Ha habido casos raros en los que puede convertirse en una infección peor. Supongo que a algunas personas les quita el sueño, así que podría convertirse en un desafío psicológico o en un problema crónico si no puedo dormir o si me molesta constantemente. Seré inteligente al respecto. Si veo que empieza a infectarse o que está empeorando, iré con un dermatólogo para que me lo saque.

Hay muchos remedios caseros. Algunas personas dicen que soplarle humo de cigarro puede ayudar a que salga más rápido porque la nicotina es un insecticida esencialmente. Algunas personas lo cubren con vaselina o cinta adhesiva durante 24 horas antes de retirarlo, y la cosa se atora con estos espiráculos con los que respira. Así que, cuando los saca, puedes agarrarlos e intentar sacarlos. Hay algunos remedios que no recomiendo como ponerte carne en la espalda. La idea es que se arrastra a través de la carne, pero he oído hablar de personas que contrajeron infecciones muy graves por estafilococos al poner carne cruda en sus heridas abiertas.

Lo más probable es que lo deje pasar hasta que se vuelva demasiado doloroso y tendré que ir con un médico a que me lo saquen de la manera correcta. Pero idealmente, dentro de cuatro semanas tendré una pequeña mosca en mi casa y el dolor habrá terminado.

¿Crees que los éstridos son mal vistos? Porque la mayoría de la gente lo vería y diría ‘quémalo’. ¿Cuál es tu opinión sobre los éstridos?

Los veo como unos animales fascinantes, tiene una historia natural muy interesante. El hecho de que no ponga un huevo en ti, sino que se enfrenta a un mosquito y luego el calor de tu piel hace que crezca, es fascinante. Creo que es muy cool y por eso voy a dejar que se quede y hacer un video sobre eso porque quiero que la gente escuche su historia.

No es como otros parásitos que se te van al cerebro. Esta cosa simplemente quiere un lugar para quedarse. Cuando necesita respirar, simplemente saca su pequeña espiral. Por ejemplo cuando me baño le cae agua y no puede respirar, entonces saca su espiráculo para respirar y es cuando más me duele.

Es un pequeño animal viviendo dentro de mí… es mi pequeño.

