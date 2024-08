Cientos de personas han muerto por tomarse selfies, según un estudio

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Un nuevo estudio encontró que más de 250 personas han muerto en busca de la selfie perfecta.



El estudio publicado por la revista Journal of Family Medicine and Primary Care (y publicado por la National Library of Medicine en Estados Unidos) examina cuántos de nosotros —personas obsesionadas con las redes sociales— estamos muriendo por tomarnos selfies. Dirigido por el Dr. Agam Bansal en el Instituto de Ciencias Médicas de la India, el estudio analizó artículos de noticias de octubre de 2011 a noviembre de 2017 y encontró que se han reportado 259 muertes (denominadas selficidas en una parte del artículo) como resultado de esa sed insaciable por tener más likes en Instagram.

Algunas de estas muertes tienen un perfil relativamente alto. En Canadá —aunque no sabemos si fue por tomarse una selfie— tres personas influyentes en las redes sociales murieron este año después de caer en un río y ser arrastradas por una cascada. En mayo de este año, un hombre en la India fue asesinado por un oso mientras intentaba tomarse una selfie. Ha habido varias historias de personas que se han caído justo después de tomarse una selfie, dejando su foto fantasma segundos antes de su desaparición. El estudio deja claro que esto no es un problema pequeño y que casi con seguridad hay más personas que se han muerto tomándose selfies que las 259 que informaron.

“Esto solo es la punta del iceberg”, se lee en una parte del estudio. “Muchos casos no son reportados”.

En lo que respecta a esos 259, los investigadores desglosaron la geografía de las muertes y encontraron que el “mayor número de incidentes y selfies” se produjo en “India seguida por Rusia, Estados Unidos y Pakistán”. La edad promedio de las personas muertas fue de 22 años. De acuerdo con los datos, la posibilidad de que te mueras al tomarte una selfie disminuye significativamente (como era de esperarse) cuando llegas a los 30. Un poco más de las tres cuartas partes de los muertos han sido hombres (también, como era de esperarse).

India lideró con casi el 50 por ciento de las muertes reportadas. El estudio sugiere que una de las razones es porque India tiene una población relativamente joven y, por lo tanto, tiene más personas en el grupo de la edad propensa a morir de esta manera. Sin embargo, los investigadores escriben que puede haber otro factor.

“Nuestro estudio ha demostrado que la proporción de muertes por incidentes es casi el doble en la India”, dice el estudio. “Esta característica podría atribuirse a la razón por la cual la tendencia de las selfies grupales es más frecuente en la India en comparación con otros países”.

Las tres causas principales de muerte fueron ahogarse, ser atropellado por un vehículo o caerse. En cuanto a las muertes relacionadas con los vehículos, el mayor es la gente que intenta aventarse a un tren en movimiento. Como era de esperarse, Estados Unidos es el número uno cuando se trata de muertes relacionadas con armas de fuego a la hora de tomarse una selfie.

Entonces, te preguntarás ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿Cómo podemos evitar que nuestros jóvenes se metan a la boca de un volcán o lo que sea? Bueno, el estudio expone la idea de implementar “zonas libres de selfies” en áreas peligrosas para los millennials.

“Las selfies no son dañinas, pero el comportamiento humano que las acompaña es peligroso. “Las personas necesitan educarse respecto a ciertos comportamientos riesgosos y lugares peligrosos donde no deberían tomarse selfies”, dice el estudio. Las zonas libres de selfies “deberían implementarse en muchas zonas turísticas, especialmente lugares acuáticos, picos de montañas y edificios altos para disminuir la incidencia de muertes relacionadas con las selfies”.

