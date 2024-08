​Cinco aterradoras películas para ver este Halloween que no son de terror

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Uno sabe que una película es realmente buena cuando puede darle una buena sacudida sin ningún jump scare o escena de gore revuelve-estómagos. A veces lo que hace a una película verdaderamente aterradora son los detalles espeluznantes, las cosas que están implícitas, y la mera insinuación de que algo es definitivamente muy, muy malo. Aquí están cinco películas que seguro se quedarán en tu mente y te darán escalofríos este Halloween:



Dogtooth, de Yorgos Lanthimos

Dogtooth cuenta la historia de un trío de hermanos sin nombre que nunca ha visto el mundo exterior: todo porque creen que existen unas “criaturas monstruosas” que los atacarán si dejan la casa. Es la aparente “cotidianidad” de los eventos bizarros que ocurren en la pantalla que hacen a esta película tan putamente espeluznante. Los adultos infantilizados, mantenidos en un estado de infancia perpetua, solo son autorizadas para ver grabaciones de ellos mismos. Sus padres les enseñan falsas definiciones de palabras, presentando la realidad y el mundo exterior como insignificante e incoherente. Entre más “normalmente” sean retratadas estas cosas, más repugnantes nos parecen, y más perturbadora se vuelve la película.

Eraserhead, de David Lynch

Esta es una de esas películas que es simplemente tan visual y temáticamente bizarra que da escalofríos; esta película es profundamente perturbadora. David Lynch nos ofrece un vistazo del subconsciente de Henry, un hombre que lucha con afrontar la realidad. Lo que sucede en su mente evoca un aire de claustrofobia e incomodidad que Lynch dijo después que sintió todos los días mientras vivió en la ciudad estadounidense de Filadelfia. Con diálogos escasos, la película se apoya fuertemente en visuales que crean una especie de acumulación que exige una conclusión que simplemente… nunca llega. Lo que en verdad hace esta película tan aterradora es difícil de describir. Eraserhead es el ejemplo perfecto de una película que nunca dejará tu mente más destrozada y mentalmente varada que cualquiera del verdadero género de terror.

Heavenly Creatures, de Peter Jackson

En 1954, dos chicas adolescentes realizaron un pacto oscuro. Asesinaron a una de sus madres, una mujer que les prohibió salir juntas una vez se dio cuenta de que su amistad estaba dando un giro amenazante e inestable. Heavenly Creatures, protagonizada por una joven Kate Winslet y dirigida por Peter Jackson, de la célebre Lord of the Rings, es una adaptación dramática de estos eventos muy reales. El tema vendedor de esta película no es el gore, que apenas consume unos minutos en pantalla, sino en cambio el espiral decadente de las dos chicas a un estado de locura histérica y co-dependiente que lleva al asesinato. Con elementos de fantasía yuxtapuestos en contra de la cruda realidad inquebrantable, es la combinación perfecta de inquietante y fascinante.

Fantastic Planet, de René Laloux

¿Existe algo más distópico que una sociedad de humanoides gigantescos de piel azul que mantienen a los humanos como mascotas y hacen con ellos lo que les place? Este concepto escalofriante, contado con la ayuda de animación colorida de los 70, se compromete tanto con la idea de que los humanos (“Oms”) no tienen ninguna agencia sobre sus vidas que uno podría creer que de hecho Fantastic Planet fue producida por el alien que domina el Planeta Ygam. No es solo la premisa de la película la que la hace tan estremecedora (a pesar de la ausencia de algún tropo de película de terror); es el hecho de que la animación es tan impresionante que hace que todo se sienta como una historia para niños retorcida—aunque puede que uno frente a la idea de si quiere mostrarle esta película a niños. Ah, y esta película también tiene una banda sonora fenomenal.



Her, de Spike Jonze

Si eres alguien que está de acuerdo con que la tecnología está actualmente en el umbral de un territorio peligroso, entonces Her te llevará por un camino angustioso que la inteligencia artificial podría tomar en un futuro cercano. La trama comienza simple y completamente desalarmante, pero progresivamente toma giro oscuro tras giro oscuro hasta que termina completamente llevada fuera de proporción. Me refiero a que, si un robot con IA puede ser sensible y lograr que un humano se enamore de él, ¿qué sigue? ¿Dominación mundial?