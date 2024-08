Comí y bebí únicamente alimentos con CBD por una semana

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El cannabidiol (también conocido como CBD) está demostrando ser una de las nuevas estrellas de la floreciente industria internacional del cannabis. Muchos lo utilizan para tratar el dolor, la depresión, el insomnio y la ansiedad, y la FDA recientemente incluso aprobó un medicamento basado en el CBD para tratar algunas formas de epilepsia. El compuesto, que no tiene ninguno de los efectos psicotrópicos del THC, comienza a ser considerado como una especie de panacea.

Videos by VICE

En California, donde la marihuana de alguna manera es aún más común ahora que es legal recreativamente, el CBD se está infiltrando en un enorme mercado de comestibles y bebibles que ya está lleno de productos infusionados con THC. A medida que veía más y más productos alimenticios hechos con CBD en los anaqueles de mi tienda local, me pregunté: ¿Qué sucedería si pasara una semana entera comiendo y bebiendo únicamente alimentos infusionados con CBD? Si el CBD es bueno, una dieta exclusivamente con alimentos infusionados con él debe ser aún mejor, ¿no?



Para asegurarme de no someterme inadvertidamente al coma más dulce de la historia, consulté con Allan Frankel, médico y fundador de Greenbridge Medical Services, y experto en cannabis medicinal, para analizar las posibles desventajas de una dieta completamente basada en el CBD.



“Realmente no hay ningún riesgo ahí”, me aseguró Frankel cuando le informé de mis planes. “Solo no querrás consumir productos de cáñamo provenientes de China y Eslovenia porque tienen metales pesados”.

P Preparándolo todo.

Afortunadamente, compré mis productos de CBD para la semana a través de mis contactos en el sorprendentemente vasto mundo de las relaciones públicas del cannabis, así que no estaba muy preocupado por los niveles de pureza en la verdadera cornucopia de artículos de consumo cultivados y procesados en Estados Unidos que me enviaron para ayudarme en mi aventura.

Comencé la primera mañana de mi experimento como lo haría cualquier otra mañana: hice a un lado un desayuno saludable en favor de unas bebidas altamente cafeinadas que me mantendrían activo hasta la hora del almuerzo. Sin embargo, esta vez, mi café habitual o mi bebida energética fue reemplazado por un Cannabis Quencher Sips de granada, que es una bebida energética con CBD que te da algo así como 5 horas de energía. Haciendo caso omiso de las instrucciones del producto que decían que debía beberlo a pequeños sorbos, me tomé dos de un sólo trago como si fueran shoots de alguna bebida alcohólica y esperé a ver cuál efecto de este coctel reinaría. Al final, no sentí mucha diferencia, sólo me sentí un poco menos cansado. Estaba bastante seguro de que era exactamente así como siempre me sentía a esa hora del día, entonces… ¿fue un éxito?

Aceite de CBD en pan tostado con aguacate.

Para mi primera comida, utilicé una tintura de La Vida Verde para ponerle unas gotitas de aceite de CBD a los panes tostados con aguacate que me hice de almuerzo como el buen millennial que soy. Como no hay suficientes productos con CBD en el mercado que no sean botanas y me permitan alcanzar el número de calorías diarias requeridas, y mucho menos tener una dieta bien balanceada, este enfoque de infusión DIY representó la mayor parte de mi ingesta del extracto. Y cuando el aceite no se adecuaba a la comida que estaba consumiendo, o si tenía ganas de mezclar las cosas, utilizaba el CBD en polvo que me había proporcionado Mondo Meds, y lo espolvoreaba sobre mis alimentos con el mismo efecto. A lo largo del día, me rehidraté periódicamente con la buena y confiable H2O que Root Origins había infusionado con CBD. Seguí teniendo dificultades para separar mi estado natural de sueño de los posibles efectos del producto.

Para recompensarme por un fastidioso primer día, y dado que todavía no había sentido ningún efecto discernible, decidí comer media barra de chocolate de CBD de Blank Brand como postre nocturno/ayuda para dormir temprano. A diferencia de los otros productos, éste también contenía algo de THC, pero solo lo suficiente para complementar el CBD, no para dominar la mezcla. Al menos eso es lo que me habían asegurado mis colegas y amigos más familiarizados con ese golpe de ambos cannabinoides. Después de mi galleta, me acosté sintiéndome relativamente normal, pero más tarde me puse ridículamente marihuano mientras dormía. Estaba tan drogado que, en medio de un sueño, pasé por etapas de creciente lucidez donde primero me di cuenta de que estaba soñando, luego noté que estaba drogado mientras soñaba, después recordé la razón, y finalmente me pregunté si el sueño lúcido era un efecto colateral del CBD y si yo era uno de los primeros en notarlo, todo mientras dormía. Me levanté a la mañana siguiente menos descansado de lo que me hubiera gustado, pero feliz de haber sentido finalmente algo durante mi experimento.

Los siguientes tres días fueron similares al primero, poniendo gotas de aceite o espolvoreando mis alimentos con dosis cada vez mayores de CBD. Cuando me daban ganas de comer algo, tomaba un poco de refresco con CBD de Sprig o un rolo de frutas de “Fruit Slab”. Aunque estos productos tenían un gran sabor, el experimento comenzaba a sentirse como un lastre, especialmente a la luz del hecho de que aún no había notado ningún aumento real en mi bienestar general. Me di cuenta de que tendría que adoptar un enfoque más drástico si quería alcanzar la gloria del CDB.

En mi cuarto día, además de mi rutina normal, comencé a llevar en el bolsillo un tubo de aerosol de Botanika CBD que regularmente rociaba en mi boca como si fuera menta. No tenía los mismos efectos refrescantes del aliento, pero me hormigueó un poco la boca. Sin embrago, sabía en lo profundo de mi ser que este era un efecto superficial. Empecé a preocuparme. Mis resultados eran, hasta ese momento, inconclusos en el mejor de los casos.

Luego llegué a la conclusión de que quizás mi metodología de infusión era el problema, entonces decidí buscar ayuda externa el quinto día de mi semana de CBD. Fui a Moon Juice, una de las tiendas new-age de bienestar de Nueva York más llenas de cristales, para conseguir uno de sus jugos de 10 dólares con un shot de CBD de 6 dólares. Tristemente, no sentí la diferencia entre esta bebida CBDrink y mis mezclas caseras más allá del golpe que significó para mi bolsillo. Irónicamente, mi creciente preocupación por el fracaso del experimento comenzó a provocarme ansiedad.

Volví a mis dosis normales autoadministradas en el sexto día, el cual transcurrió sin incidentes tal como los demás. Me di cuenta de que tendría que saltarme todas las restricciones para el final, incluso si eso significaba comportarme de una manera que el Dr. Frankel y las compañías detrás de estos productos no aprobarían. Iba a sentir algo o morir en el intento.

CBD OD

El último día me olvidé de las pretensiones y comí mi comida sin tinturas ni polvos, en lugar de eso simplemente puse cucharadas de polvo de CBD directamente en mi lengua en cada comida. Cuando eso no logró hacerme sentir más que un poco atontado, fui por la opción nuclear y me tragué una tintura entera de aceite de CBD. Por fin mi tolerancia sobrehumana quedó subvertida y la droga me golpeó duro. Sentí la cabeza pesada, mi estómago se revolvía con violencia, y comencé a sentir una profunda disforia que duró mucho tiempo después de que despertara de la mega siesta que en ese momento tomé. ¿Fue un éxito?

A pesar de este decepcionante resultado final de mi semana, no estoy dispuesto a apoyar la idea de que el “CBD es aceite de serpiente“. Después de todo, no había intentado tratar ningún síntoma. Obviamente, la gente ha reportado muchos efectos positivos del CBD, pero en mi caso, el compuesto no hizo mucho por mi “bienestar”. Su primo, el THC, por otro lado, es el que cuenta con todo mi apoyo.

Sigue a Justin Caffier en Twitter.