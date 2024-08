Cómo decirle a alguien que te hizo sentir incómodo durante el sexo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos pasado por eso: estás desnudo en la cama con alguien, algo no se siente bien, y no hay palabras que parezcan ser las correctas. No es raro sentirse cohibido cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de escenario sexual incómodo, incluso uno que sea en su mayoría bueno. Pero cuando se trata de consentimiento, tiene que haber un sincero claro que sí o claro que no. Entonces, ¿cómo manejas cómodamente los momentos que no son un sincero claro que sí?

Schekeva Hall, psicóloga del personal y directora asistente de servicios de extensión en St. John’s University en Nueva York, compartió con Tonic una guía de referencia para mantener el consentimiento en cada interacción. Puedes adaptarla a tu situación individual y ajustarla en función de tu propio nivel de comodidad.

Nota: las violaciones al consentimiento nunca son culpa de la víctima, bajo ninguna circunstancia. Esta guía tiene la intención de servir como una pequeña parte de una conversación mucho más grande.

Si: Sientes que hubo una falta de comunicación menor que necesita ser resuelta. (Por ejemplo, pediste que te hablaran sucio, pero la situación se fue en una dirección que no disfrutaste).

Prueba decir: “Me alegra sentir una conexión contigo y disfrutar nuestro tiempo juntos, sin embargo, hubo algo que no me hizo sentir del todo bien”, o “hay un par de cosas que se perdieron en nuestra comunicación y quiero que hablemos de ellas. Quisiera darte la oportunidad de aprender más sobre cómo me siento. Espero que puedas escucharme”.

Hall explica: “Debe haber honestidad al respecto, mientras confirmas el hecho de que hubo aspectos en que estuvieron sincronizados, y te enfocas en la parte que debe resolverse con una aclaración”.

Si: Ya hablaste sobre un límite que se cruzó la noche anterior y deseas reforzar esa idea ahora.

Prueba decir: “Quiero hablar contigo sobre lo de anoche, recuerdo que hablamos de que fuiste muy insistente y sentí presión, y sólo quería recordarte que no tengo interés en ser persuadido o presionado para hacer algo”. O bien, “Te estoy diciendo esto para que entiendas que no está bien, debes respetarme. Así no es como me gusta que me traten”.

Hall señala que plantear este problema fuera del contexto original es una buena manera de comenzar a reconstruir la confianza. “Siempre estamos analizando y comunicándole a nuestras parejas cuáles son nuestros límites. Siempre deseamos que se los reconozca y respete. Comunicar esta información es una bendición: le da a la persona que escucha nuestros comentarios la oportunidad de recalibrar y hacerlo mejor”.

Si: No recuerdas exactamente lo que sucedió y quieres saber.

Prueba decir: “Quiero verificar un par de cosas contigo, ¿tuvimos sexo anoche? Porque no recuerdo mucho”.

Este puede ser un punto de partida para una discusión más profunda sobre lo que califica como consentimiento, por ejemplo, que para ello se requiere estar consciente. Por supuesto, Hall admite que este enfoque requiere depositar mucha fe en la otra persona. “Hay un componente emocional en admitir que no recuerdas lo que sucedió y confiar en que alguien más sea franco. Admitirlo te pone en una posición vulnerable, pero es un acto de confianza hacia esa persona. La esperanza es que la persona en cuestión sea honesta”.

Si: fuiste agresivo anoche y quieres disculparte.

Prueba decir: “Me doy cuenta de que pude haber sido muy insistente al pedir sexo y pude haberte incomodado. Lamento mi comportamiento, te mereces lo mejor y no fue eso lo que te di. Si te parece bien, me gustaría hablar contigo sobre lo sucedido y disculparme”.

Pedir permiso para disculparte le brinda a la parte afectada la oportunidad de ejercer el consentimiento, es un pequeño paso, pero es importante. También demuestra que estás dispuesto a reconocer tu error y asumir la responsabilidad. “Es mucho mejor tener a alguien que reconoce que cometió algún tipo de error que permanecer en estado de negación”, dice Hall.

Hall también nos dio unos consejos para el proceso de pedir disculpas. “No te permitas ponerte a la defensiva. Otra cosa que a veces surge es la culpa, que puede impulsarte a analizar las cosas, pero que por lo regular detiene a la gente. Mírate a ti mismo con responsabilidad. Reconoce que hiciste que alguien se sintiera presionado, y tómate un tiempo para reflexionar antes de responder. Si te disculpas, debes asegurarte de que te estás disculpando para beneficio de la otra persona y no para sentirte absuelto de culpa. Y porque deseas considerar lo que puede aprender de esa experiencia”.

Si: necesitas detener lo que está sucediendo en el momento.

Prueba decir: “Esto no funciona para mí, tenemos que parar”.

Y no sientas que tienes algo que lamentar. “Se trata de reconocer que no estás haciendo nada malo”, dice Hall. “Tienes completa autoridad para cambiar de opinión. No comiences con una disculpa”.

Hall concluye señalando que la sensación de seguridad juega un papel importante a la hora de decidir si algo es una falta de comunicación que debe resolverse o si es un punto de ruptura.

“Una relación segura es aquella en la que puedes expresar tus necesidades y la otra persona está de acuerdo en escucharte con claridad. Si expresas que no te interesa alguna cosa, y esa persona sigue presionando, esa sería la clase de cosas que te dicen que en realidad no te está tomando en cuenta en la relación. Si la otra persona sólo se ocupa de su propia agenda, es posible que debas revaluar la relación. Las relaciones se basan en la confianza, y si no puedes confiar en que esa persona honre tus emociones, ese podría ser un factor decisivo”.

Recuerda que mereces respeto, siempre, y también apoyo.