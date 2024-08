Cómo dejar de ‘stalkear’ a tu ex

Las relaciones mueren, pero los sentimientos permanecen. Al menos inicialmente. Las rupturas obviamente serían mucho más sencillas si no fuera así. Pero hasta que domines el arte de la indiferencia, te seguirás preguntando qué está haciendo tu ex. Hoy en día, gracias a las redes sociales, es más fácil que nunca convertir esa simple curiosidad en una acción, liberar a tu Sherlock Holmes interior y revisar compulsivamente su última actualización de estado en Facebook, su última historia en Instragram o su último tweet. Una vez que echas un vistazo y sientes la adrenalina que acompaña al acto de stalkear a tu ex, puede ser difícil que te detengas.

Pero con un poco de ayuda puedes terminar con este hábito dañino. Con algo de autocontrol, concientización y un uso liberal de los botones eliminar y bloquear, no solo recuperarás tu dignidad sino también tu tranquilidad mental. Hablamos con expertos en relaciones, coaches de citas y terapeutas acerca de cómo puedes evitar espiar las redes sociales de tu ex. Esto es lo que recomiendan. Las respuestas fueron editadas por su extensión y para mayor claridad.

¿Desintoxicación total? Hay una aplicación para eso

Si no puedes resistir la tentación de revisar las redes sociales de tu ex y quieres tomar medidas drásticas, una desintoxicación de las redes sociales podría ser apropiada. Existen aplicaciones y extensiones de navegador que te ayudarán a limitar tu capacidad de acceso a ciertos sitios web y aplicaciones basándose en la hora del día e incluso en tu ubicación. Me encanta la aplicación AppDetox para esto. Si sabes que es más probable que espíes a tu ex por la noche o mientras estás en el trabajo, puedes adelantarte a ello y restringirte el acceso. Si eso no basta y sigues intentándolo (la aplicación te dirá cuántas veces lo has intentado), elimina y bloquea los perfiles de tu ex de forma definitiva. —Ravid Yosef, experto en relaciones

Toma consciencia

La toma de consciencia es el primer paso para detener el comportamiento que no es saludable para ti. Tratar de obtener información espiando las redes sociales de tu ex sólo te llevará a caer de nuevo por el agujero de conejo sin obtener ninguna información real, ya que sólo estarás viendo un destello de lo que es su vida. Las rupturas pueden ser difíciles, así que cuando sientas la necesidad de revisar sus actualizaciones en las redes sociales, distráete con otros intereses. Comunícate con tus amigos, ve el maratón de una serie de TV o haz ejercicio. Vuelve a hacer aquello que dejaste de hacer cuando estabas en esa relación o haz una lista de todo lo que te molestaba de tu ex. Si continúas rumiando en lo mismo y no puedes reducir la cantidad de veces que revisas su perfil diariamente, considera buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta con licencia. —Julie Spira, experta en citas en línea y coach de citas

Reemplazar el mal comportamiento con uno bueno

Si quieres recuperar a tu ex o deseas que todavía sea parte de tu vida, en realidad sólo lo estás alejando cada vez que revisas sus perfiles. Una vez que dejes de revisar sus redes sociales, en cuestión de días finalmente comenzarás a liberarte y a sentirte vivo otra vez. Reemplaza el mal comportamiento con uno bueno. Concéntrate en tu salud, tus amigos, o en seguir adelante con tu vida. Enfócate en tus intereses y pasiones. No te preocupes por pasar de inmediato a lo que sigue e intentes reemplazar a la persona. Eso no es posible. Lo que puedes hacer es volver a enfocarte en tu vida. —John Keegan, coach de citas y experto

Crea límites

Decide qué es lo mejor para ti con respecto a eliminar, dejar de seguir o bloquear a tu ex. Recuerda, los amigos pueden darte muchos consejos, pero al final del día, debes hacer lo que consideres mejor para sanarte y recuperarte de la ruptura. Crea los límites que sean adecuados para ti. —Sarah Mandel, R.N., L.C.S.W., psicoterapeuta y experta en relaciones

Un día a la vez

Comprométete con sólo un día de no revisar sus redes sociales. Luego con otro día más, luego con un tercer día, y así sucesivamente hasta que la necesidad de hacerlo disminuya, lo cual ocurrirá en algún momento. Llevar esto a cabo un día a la vez es más fácil que prometer nunca volver a hacerlo. Mejor, haz otra cosa que te ayude a sanar. Sal a dar un paseo, escucha tu canción favorita, lee, siéntate tranquilamente y respira, llama a un amigo, haz cualquier cosa que te reconforte. Trata de identificar los momentos en que te sientes más impulsivo, vulnerable o cuando es más probable que visites las redes sociales de tu ex, y ten listo algo más positivo que hacer en su lugar. ¡Mantén tu dignidad, remplaza la revisión de las redes sociales con hábitos saludables, manténte fuerte y vuelve a colocarte en el centro de la escena de tu vida, que es a donde perteneces! —Laura Yates, coach y escritora, «Big, Bold Bounce Back»

Corta los lazos

Te recomiendo ampliamente que dejes de seguir o elimines a los amigos y familiares de tu ex. Saber lo que están haciendo las personas cercanas a tu ex es una puerta de entrada a buscar más información. También sería útil eliminar del calendario de tu celular los recordatorios de cumpleaños, aniversarios y planes futuros. Todos esos recordatorios sólo enfatizarán todo aquello a lo que ya no tienes acceso. —Lisa Brateman, psicoterapeuta y especialista en relaciones

