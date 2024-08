Cómo dejar tu horrible empleo… ¡y convertirte en Dominatriz!

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

El trabajo apesta. Entre el creciente costo de la vida, la recesión económica y la casi imposible probabilidad de poseer una vivienda para la mayoría de los jóvenes, nunca ha habido un mejor momento para que te sientas absolutamente decepcionado de tu trabajo. Después de todo, ¿qué sentido tiene hacer los mismos trabajos rutinarios si las siguientes generaciones se benefician cada vez menos de ello?

Con base en lo anterior, hay personas que decidieron darle la espalda a sus empleos promedio y poco inspiradores para buscar algo que realmente deseaban. Después de todo, si el mundo va a arder literalmente en unas pocas décadas, ¡sería mejor pasar el resto de tu vida haciendo algo que de verdad disfrutes!

Esta semana, hablamos con la dominatriz londinense Goddess Cleo. Después de una serie de trabajos poco satisfactorios y deprimentes en el área financiera y administrativa, finalmente dejó su empleo para convertirse en una dominadora profesional.

VICE: ¡Hola, Goddess Cleo! ¿Qué hacías en tus trabajos anteriores?

Goddess Cleo: trabajaba para una de las 10 firmas más importantes de servicios financieros en el departamento de investigación. Antes de eso, había trabajado en el área de administración e investigación de una variedad de diferentes industrias, como las ventas, la hotelería y el entretenimiento. Trabajé en un call center por un tiempo, el cual fue definitivamente el peor de todos mis empleos. Me daba miedo ir a trabajar y me sentía físicamente mal cuando estaba ahí; duré ocho meses y me tomó un tiempo recuperarme.

¿Por qué era un trabajo tan malo?

Había muy poca flexibilidad, y era muy repetitivo. Las horas eran largas y los egos, enormes. Tampoco me gustaba trabajar en un entorno lleno de gente completamente estresada y agotada y, por supuesto, como mujer, eres vulnerable a la discriminación en el lugar de trabajo.

¿A qué empleo te cambiaste?

Me convertí en dominatriz profesional, organizadora de eventos y coach de vida.

¿Hubo un momento de iluminación?

En pocas palabras, me encontré con el blog de una mujer que hablaba de manera muy abierta y honesta sobre su vida, que incluía bailar en clubes de striptease e incursionar en el findom [dominación financiera]. Su nombre profesional es Madame Says, y fue mi primera inspiración para considerar la dominación como una profesión. Solía leer su blog regularmente y estaba completamente fascinado por todo ese mundo que ella describía.

Entonces, un día vi un anuncio en Craigslist que simplemente decía “¿te gustaría ser una dominatriz profesional?”, y literalmente dije en voz alta “¡¡CLARO QUE SÍ!!”. Respondí al anuncio y me reuní con el tipo que lo publicó y otras dos mujeres que habían hecho lo mismo. Todos nos llevamos muy bien y decidimos visitar el club fetichista Torture Garden como nuestra introducción a la escena fetichista y al BDSM. Esa noche cambió nuestras vidas por completo, y fue el comienzo de mi travesía para aprender el arte de la dominación.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Ser la persona que le muestra a alguien más de qué se trata ese subespacio, la mayoría de las personas ni siquiera conocen el impacto positivo que esto puede tener en su salud mental, lo cual es muy triste. ¿Sabes que los adictos a las endorfinas corren, hacen gimnasia o bailan para conseguir una inyección de felicidad? Imagina que ese efecto se multiplica por 20, y así es como se siente el subespacio; es como flotar, tranquilo, feliz y confiado. Es como una terapia.

Además, la comunidad acepta y acoge a personas de todo el espectro del género y la sexualidad, lo cual es muy agradable. Ah, y gano mucho más dinero ahora.

¿Tiene algunas desventajas?

¡Las horas! Son MUCHAS. Como también es mi estilo de vida, estoy literalmente trabajando 24/7.

¿Ha habido momentos divertidos?

Ocurren muchas situaciones divertidas durante las sesiones. Una vez pateé a un chico con tanta fuerza que, literalmente, le saque la mierda… ¡sí, se cagó en mi pie!

¿Te sientes a salvo?

¡Ah, sí! Tengo toneladas de medidas de seguridad establecidas; todo es rastreable, y hasta ahora nunca he tenido una mala experiencia, toco madera.

¿Qué te gustaría haber sabido sobre tu nuevo trabajo antes de comenzar?

¡Nada! Inicié en él con los ojos abiertos. ¡Lo único que lamento es no haber hecho el cambio antes! Siento que perdí el tiempo en un trabajo que odiaba cuando podría haber estado divirtiéndome mucho más y sintiéndome más respetado en mi papel.

¿Cuál fue el peor momento del trabajo aburrido que tenías?

Cuando me dijeron que solo me darían dos semanas de descanso para recuperarme de una cirugía de reemplazo de disco, cuando otra persona que fue sometida a una cirugía idéntica recibió seis meses de recuperación. Este fue el catalizador para que me decidiera a cambiar de carrera. Por cierto, me tomó entre tres y cuatro meses recuperarme de esa cirugía.

Califica tu vida del 1 al 10 antes y ahora:

Antes, le daba aproximadamente un cuatro. Me sentía miserable. Tenía un problema de salud a largo plazo que me provocaba mucho dolor en el trabajo y recibía muy poco apoyo de mi empleador. Me sentía completamente atrapada. Ahora, incluso en mis peores días, rara vez calificaría mi vida con algo menor a un 8, porque literalmente no hay nada de mi trabajo actual que odie. En los mejores días, diría que es un 10 definitivo. Ahora tengo la libertad que ansiaba y hago lo que me gusta.

¿Qué tan satisfecha te sientes cuando hablas con tus amigos con trabajos horribles?

No soy una persona presumida, pero definitivamente me he convertido en una defensora de la idea de abandonar esos horribles empleos, y apoyaría a cualquier amigo que quisiera hacer lo mismo.

¿Qué consejo le darías a otras personas que odian sus trabajos?

La única persona que puede hacer un cambio positivo en tu vida eres tú.

