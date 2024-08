Cómo es estar casada con un psicópata

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Muchas personas han acusado a un/a ex de estar loco, pero ¿y si resulta que tu pareja sí es un psicópata real? La autora Jen Waite explora esto en sus memorias, A Beautiful, Terrible Thing. Durante varios años, Waite parecía vivir una vida perfecta; era una actriz y modelo que vivía en la ciudad de Nueva York con su adorado marido, su querido hijastro y su nuevo bebé. Pero un mes después de dar a luz, Waite descubrió que su pareja tuvo una aventura secreta durante todo el embarazo. Mientras ella estaba en trabajo de parto, recibió llamadas de su amante, y continúa alegando que él utilizó sus días de licencia de paternidad para escaparse con aquella joven.

Waite, poco a poco fue descifrando su aventura, mientras recopilaba un montón de pruebas durante algunos meses. Al desenredar la red de engaño descubrió que el hombre con el que estaba casada tenía un diagnóstico sorprendentemente común: su pareja era un psicópata, alguien que mentía sin remordimiento y se negaba a reconocer o responsabilizarse de sus propias acciones.

Según un artículo de Psychology Today, “La psicopatía es uno de los trastornos más difíciles de detectar. El psicópata puede parecer normal, incluso encantador. Debajo, carece de conciencia y empatía, lo que lo hace manipulador, volátil y con frecuencia criminal”. Aunque las personas consideran que los psicópatas son criminales violentos o asesinos en serie no es del todo cierto, muchos de ellos caminan entre nosotros. El neurocientífico Dr. Kent A. Kiehl cree que aproximadamente una de cada 150 personas califican como psicópatas.

Waite narra, en su nuevo libro, el colapso de su matrimonio y cómo transitó su camino hacia la recuperación luego de casarse con un psicópata literal. Por teléfono, nos dio algunos consejos sobre cómo detectar focos rojos. Esta entrevista fue editada y condensada para mayor claridad.

En términos generales: ¿Cuáles son algunas de las señales para darte cuenta de que has estado saliendo o estás casado con alguien que podría ser un psicópata?

Jen Waite: Al principio, hay muchos focos rojos a tener en cuenta. En mi experiencia, lo más frecuente es algo llamado bombardeo de amor: es un bombardeo constante de adulación, atención y comunicación. Al principio parece demasiado, y luego te acostumbras, es como una droga. Necesitas tu medicina para seguir. Te sientes el centro del universo, te sientes adorada, se siente como si estuvieras en una película. Pero si realmente te detienes y piensas: “¿Es normal sentirse así después de tan solo un par de semanas?” Eso es un foco rojo.

¿Cuáles son los otros focos rojos?

Otra que experimenté mucho es el juego de la lástima. [Puede que] notes que sus acciones no siempre concuerdan con sus palabras, y si los confrontas tienen alguna historia para dar lástima, pero no es realmente relevante según a razón por la que los enfrentas, sino que es algo que te hace sentir mal por ellos. De repente se convierten en la víctima y cambian la narrativa. Esa es otra que pasó mucho con mi ex marido. Se aprovechan de la respuesta inmediata de empatía.

¿Repiten comportamientos?

Muchos psicópatas pasan por el mismo ciclo de relación una y otra vez. Si tienen muchas ex que supuestamente están “locas” y otras personas que han dejado de lado en su camino, y no tienen una gran relación con su familia o muchos amigos, es porque van de persona a persona y destruyen esos puentes.

Si alguien está en una relación con un psicópata, o aún en contacto con uno, ¿cuál sugerirías que sea su próximo paso?

Es complicado porque no es como salir de una relación normal, el psicópata prospera en el drama y quiere hacer tu vida lo más miserable posible. A través de mi propia experiencia, me di cuenta de que ser realmente aburrida ayudaba. No respondas a mensajes dramáticos que inevitablemente recibirás. Es horrible, no voy a mentir.

¿Hay alguna idea falsa que hayas encontrado al hablar con la gente sobre psicópatas?

Solo que hay muchos que parecen ser completamente normales y agradables, encantadores y atractivos. No todos son asesinos en serie. Mucha gente piensa y asocia la palabra psicópata con el asesino en serie, ese no es el caso. Muchos asesinos en serie son psicópatas, pero también hay mucha gente caminando entre nosotros que tienen este tipo de rasgos. Se van más por la destrucción emocional o la destrucción financiera. No van por la vida matando personas, sino destruyendo sus vidas.