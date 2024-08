Cómo hablar de sexo con una pareja nueva, según estrellas porno

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Si quieres tener buen sexo con una nueva pareja, pues tienes que hablar de sexo. Eso va tanto para relaciones como para parejas de una sola noche. Seguro, puede que algunas de tus parejas diga que eres un dios del sexo. Pero lo que funcionó para ellos, podría no funcionar para todo el mundo. Y las probabilidades de que tú o tu pareja puedan leer mentes son nulas; incluso si eres bueno con el lenguaje no verbal, podrías estar perdiéndote de más deseos, necesidades y voluntades de las que te imaginas. Así, aunque a veces puedes tener suerte, una falta de comunicación antes del acto podría resultar en toqueteos incómodos o frustraciones silenciosas. Idealmente, las parejas sexuales de cualquier tipo deberían hablar con tiempo de sus deseos, expectativas y límites sexuales, así como también su estado de salud sexual y sus opciones anticonceptivas. Y esas relaciones largas usualmente se benefician al hablar de qué tanto sexo quieren, de lo que les sucede y de los cambios en sus deseos.

Videos by VICE

Desafortunadamente, hablar de sexo puede ser incómodo o aterrador para mucha gente, ya sea en una situación de una noche o en una relación larga; puede ser un acto de vulnerabilidad que nos deja en riesgo de una profunda vergüenza o de un profundo dolor. Incluso aquellos que están dispuestos a intentarlo podrían no saber cómo hablar de sexo sin sonar demandantes, críticos o (lo que pueden temer) depravados. ¿Exactamente de qué se debería hablar? ¿Qué tanta comunicación es demasiada comunicación? ¿Cuál es la mejor manera de abordar todo esto en primer lugar?

Algunas fuentes y publicaciones de salud sexual han publicado guías sobre cómo hablar de sexo con una pareja nueva o establecida. Muchos de estos tutoriales contienen consejos sólidos para aquellos que dudan, especialmente cuando se trata de empezar la conversación: No sorprendas a alguien que definitivamente no se lo espera, e intenta planear lo que quieres hablar antes de hacerlo. Usa frases con “yo” y expresa tus deseos, y haz peticiones en vez de críticas o exigencias. Trata a la conversación sexual como a una habilidad; acepta que puede empezar siendo un poco incómodo, pero que vas a ser mejor entre más practiques una comunicación cándida a nivel general.

Sin embargo, algunas de estas guías pueden sentirse muy amplias y clínicas y, por extensión, vagas. Para quienes quieren un manual más detallado (y explícito) de cómo hablar de sexo, y cómo tener buen sexo, especialmente con una pareja nueva, VICE contactó recientemente a algunos expertos consumados para que nos dieran su opinion: se trata de los actores del cine para adultos.

Relacionados:

El porno, para que quede claro, es una guía terrible para la comunicación sexual honesta y abierta, principalmente porque los personajes dentro de estas fantasías casi nunca hablan de sus necesidades e idiosincracias. En vez de eso, el porno refuerza la idea de que deberíamos poder complacer inmediatamente a una pareja, leyendo su mente o por medio de habilidades y trucos sexuales universalmente deseados y efectivos.

Sin embargo, quienes trabajan para la industria del contenido para adultos sostienen conversaciones sexuales francas constantemente. Por fuera de la pantalla, dice la actriz trans Kimber Haven, las estrellas porno que van a actuar con una nueva pareja “discuten los límites, los gustos, las cosas que no les gustan, así como sus posturas frente al lenguaje sucio y esas cosas”. También comparten, afirma el actor Lance Hart, “listas de ‘no’s”. “Todo el mundo tiene algo que prefiere que no pase” en una escena, según cuenta. “A mí no me gustan las mamadas muy profundas”, añade como ejemplo. Según él, las listas de no’s de otras personas pueden incluir partes del cuerpo que están fuera de discusión, o acciones, o tipos de lenguaje sucio.

La comunicación es especialmente importante cuando se están preparando escenas con fetiches, tanto filmadas como en vivo. “Cuando voy a tener una escena con una persona nueva”, dice la dominatrix Goddess Lilith, “hago las preguntas de seguridad básicas: ¿Tienen alguna complicación de salud, una restricción física o problemas de salud mental que debería conocer? Luego profundizo un poco y pregunto por cosas como la tolerancia al dolor, frases que podrían detonar cosas positivas o negativas. Cosas que de verdad disfrutarían. Límites irrompibles. Y por supuesto, una palabra o acción de seguridad para que puedan comunicarse durante la escena.

Esta práctica frecuente hace que los involucrados en la industria adulta, afirma Goddess Lilith, estén especialmente conscientes de la importancia de la comunicación sexual, especialmente con parejas nuevas o a corto plazo, y los hace muy versados en lo que se debería cubrir. Sus conocimientos pueden no ser relevantes para todos, dada la diversidad de deseos sexuales, y los muchos contextos en los que el sexo puede ocurrir. Pero recientemente unos cuantos actores compartieron sus opiniones frente a la comunicación sexual con VICE y eso debería ser un punto de partida util (y detallado) para mucha gente.

¿Cuáles suelen ser las barreras más grandes que se enfrentan cuando se intenta hablar de sexo con una pareja?

Goddess Lilith: La pena y la vergüenza. Estos son sentimientos normales que todo el mundo tiene.

Kimber Haven: La barrera más grande es la programación de la sociedad, que hace que la gente crea que el sexo es asqueroso o que es algo de lo que uno se debería avergonzar… La mayoría está demasiado preocupada de lo que su pareja pueda pensar, así que suprime sus deseos, y decide estar con una pareja que no es compatible a nivel sexual en vez de compartir sus deseos con ellos.

¿Cómo se pueden romper esas barreras o inhibiciones para hablar más abiertamente de sexo?

Goddess Lilith: La única forma de hacerlo es saltar al abismo y ser un adulto. Simplemente hazlo. La vida es muy corta como para no tener lo que de verdad quieres, tanto en la cama como por fuera de ella.

Lindsey Leigh : Cambiar la noción preconcebida de que el sexo es algo sucio. El sexo hace parte de la vida.

Lance Hart: Aceptar que si no eres honesto, vas a estar en problemas. Entre menos desesperado estés por tener sexo, es más posible que seas honesto.

Kimber Haven: Hablar de sexo es como cualquier otra habilidad. Es algo en lo que mejoras y con lo que te sientes más cómodo entre más lo hagas. Otra cosa, si tienes la oportunidad de ir a una fiesta fetichista, te recomiendo que lo hagas para que veas a toda esa gente divirtiéndose en una zona libre de prejuicios, siendo capaces de ser ellos mismos a nivel sexual.

Goddess Lilith: Recuerda: si la honestidad no funciona, hay muchos otros peces en el mar. Mejor ser honesto en el inicio y que alguien te acepte por quien eres, que tener que revelar algún gran secreto sexual más adelante.

Relacionados:

¿Cuando uno debería empezar a hablar de sexo con una pareja? ¿Y cómo abordar el tema, en especial si uno se siente nervioso o avergonzado de hacerlo?

Kimber Haven: La sexualidad se debería discutir abiertamente antes de pasar a lo bueno. Es que, mierda, yo hasta lo hablo en la primera cita. ¿Por qué molestarse en salir a comer y ver si se tiene química, si no son compatibles sexualmente? Discútanlo de frente y sabrán si es la persona indicada o no. Pero al menos no vivirán una vida sexualmente frustrada con otra persona. Si ya tienen a alguien especial, díganles. Que vean ese lado salvaje suyo… solo tómenlo con calma.

Goddess Lilith: Revisa y pregúntale a tu pareja y sus niveles de comodidad de vez en cuando. Ellos te dirán lo que les gusta, y eso hará que la química que tengan sea aún mejor.

Lance Hart: La clave está en el contexto. Si puedes encuadrar una conversación con mente abierta y aceptación, es fácil. Haz que tu pareja hable de las formas en las que se enorgullece de tener una mente abierta. De ahí tal vez puedas encontrar una oportunidad.

Goddess Lilith: Si hablar de sexo en persona es difícil para ti, otra forma de hablar abiertamente pero con menos presión es por medio de texto o del teléfono. Cuando estás conociendo a alguien, muchas de esas cosos se hacen por estos medios. Solo escoge el método que sea más fácil para ti.

¿Qué es lo primero que una pareja debería hablar en una conversación sobre sexo?

Goddess Lilith: Lo primero y más importante, los temas de salud sexual deben hablarse con honestidad. No siempre es una parte divertida en una nueva relación, pero es absolutamente necesaria para estar seguros. Si tienes una ETS y no le dices a tu pareja, hay un lugar especial en el infierno para ti. Si hay alguna otra particularidad con tu cuerpo —digamos que eres ese tipo con los dos penes— es mejor que lo digas también.

Lance Hart: Lo primero que se debe hablar en una relación es qué tanto sexo quiere cada persona. En una relación hay muchas cosas aparte del sexo. Pero si necesitas sexo digamos cinco veces a la semana, ellos necesitan saber. Si solo lo necesitas una o dos, o menos, también lo deben saber porque puede que ellos quieran más. Si no se sincronizan ahí, uno de los dos siempre va a estar al acecho, y otro va a estar teniendo sexo que en realidad no quiere tener. Está bien, pero tal vez hay que buscar otras formas de saciar el hambre. La persona que no necesita tanto sexo, por ejemplo, debería aceptar que la otra persona recurra al porno o a los masajes. De otra forma, empezarán las mentiras.

¿Tienen algún otro consejo general cuando se trata de hablar abiertamente de sexo, especialmente con una nueva pareja o para aquellos que se ponen muy nerviosos con el tema?

Kimber Haven: Trabajar en la industria para adultos me ha hecho ver que la mayoría de gente está terriblemente reprimida sexualmente. Es triste que muchas personas podrían disfrutar más el sexo si comunicaran sus deseos a sus parejas. Confíen en los actores porno, niños y niñas, sus parejas quieren hacerlos ver estrellas. Solo díganles cómo. Porque todos somos diferentes y tenemos diferentes detonantes.

Goddess Lilith: Sin duda hay fetiches muy inusuales en el mundo. Pero la aceptación de perversiones sexuales radicales está en su mejor momento. De verdad que es uno de los mejores momentos para estar vivos. Les recomendaría a todos los que leen esto que simplemente sean directos. Usualmente la verdad sale a flote, de todas maneras. Así que por qué no saltarse todas las molestias de ocultarse e ir directo al grano para empezar a divertirse de una vez. Una relación nueva es como un reinicio. ¡Aprovecha eso! De otra manera, la calidad de la relación puede sufrir, y lo hará.

Sigue a Mark Hay en Twitter.