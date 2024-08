Cómo tomarte la nude perfecta

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Tomar una buena nude es más difícil de lo que parece, incluso para los profesionales (influencers de Instagram, trabajadoras sexuales y modelos de Reddit) que lo hacen ver fácil. Cualquiera que se tome selfies, o sea yo, y probablemente tú, puede pararse frente a un espejo y tomarse una foto sexy, pero sin importar si salió bien o tienes que borrarla al instante, depende de tu experiencia y tu equipo. Agarrar tu celular y apuntarlo hacia ti no te dará buenos resultados, tendrás que comprar algunas cosas que funcionan mejor.

En primer lugar, estás desnuda (o): cualquier cosa que hagas desnuda, si no estás acostumbrada a salir así, se vuelve más incómodo y torpe de lo normal. En segundo lugar, es probable que estés usando las herramientas incorrectas.

Le pedí a expertos en poses para nudes que nos aconsejaran sobre cómo tomar la nude perfecta, y sus sugerencias se aplican a cualquier persona con cuerpo y ganas de coquetear en línea.

¿Cómo tomarse nudes?

Tu cámara y cómo la sostienes

La mayoría de los celulares fabricados en los últimos cinco años más o menos tomarán fotos buenas; probablemente no sea necesario comprar una cámara profesional. Omfgmeow, un galardonado creador de videos en la plataforma de streaming y videos para adultos ManyVids y autodenominada fan de las selfies y las nudes, me dijo que no cambia de teléfono todos los años “porque sería una locura”, pero dijo que sí lo actualiza cada dos años o algo así, solo por la cámara.

Gran parte del arte de tomar nudes tiene que ver con los ángulos y de experimentar con los más favorecedores para tu cuerpo. Eso depende completamente de ti y lo veremos más adelante, pero primero, tendrás que decidir si puedes agarrar tu teléfono lo suficientemente bien como para girarlo una y otra vez sin que se te caiga. Y si no puedes, mejor consíguete un protector de pantalla.

A PopSocket. Imagen: PopSocket

“Si eso es imposible porque tienes un celular gigante, eres torpe o tienes las manos pequeñas, en cualquier caso, necesitas un PopSocket“, dijo omfgmeow. Esos circulitos de plástico se adhieren a la parte posterior de su teléfono y te ayudan a mantener un agarre para tomar fotos.

“Un PopSocket te permite obtener los ángulos más locos a la vez que mantienes la estabilidad y la pose sexy”, dijo. “Mientras que algunas personas tienen a un amigo fotógrafo que les ayuda, la mayoría no tiene esa oportunidad. Así que comprar un PopSocket salvarán la vida de tu teléfono y además, están baratos”.

Si no te gusta cómo se ve o cómo se siente uno, puedes gastar un poco más en un selfie stick. No te olvides de inclinarlo para que no salga el palo y el brazo con el que lo sujetas. Es horrible cuando pasa eso.

Disparador bluetooth. Imagen: Amazon

La escritora de sexo y cultura Sofía Barrett-Ibarria me dijo que un tripié también puede ayudar: “Cualquier dispositivo que pueda sostener el teléfono es excelente para obtener un ángulo hacia arriba, lo que es malo para las selfies pero excelente para las fotos de trasero”, dijo. “Cualquier trasero puede verse increíble siempre y cuando la cámara esté en una posición más baja que el trasero apuntando ligeramente hacia arriba”.

Algunos selfie sticks se doblan como soportes, lo que puede ser útil para otra de las recomendaciones de omfgmeow: un disparador bluetooth. Si bien están un paso adelante en tecnología con respecto al circulo de plástico y al selfie stick, son relativamente baratos y te permiten trabajar más o menos a manos libres. También son excelentes para tomar fotos que no requieren de un espejo o de un asistente. Algunos disparadores cuestan alrededor de15-20 dólares y tienen un rango de conectividad de hasta 9 metros.

Ilumina con LEDs y cubiertas de ventanas.

Incluso en tu etapa más básica de tomar selfies, tienes que tener en cuenta la iluminación, pero no es necesario que compres ningún equipo adicional si tienes poco dinero.

“Yo diría que la iluminación natural es absolutamente esencial y la más favorecedora”, dijo Barrett-Ibarria. “También emite una vibra sexual despreocupada durante el día”.

Pero incluso con la luz natural perfecta que entra por la ventana de tu habitación, los rayos del sol pueden ser demasiado intensos, pasando de brillante a deslumbrante. Omfgmeow sugiere obtener cortinas semitransparentes que filtren la luz. Esto es especialmente útil para reducir el brillo en los espejos y en tu teléfono.

Imagen: Amazon

Si has visto infinidad de tutoriales de maquillaje en YouTube, es probable que hayas visto los resultados de un aro de luz, esas luces LED redondas que hacen que aparezca un pequeño anillo de luz en las pupilas.

“Ya que es un aro de luz, tienes una hermosa zona neutral en medio y un aro de luz alrededor de la cara, por lo que te da un brillo suave a lo largo de los bordes”, le dijo Stephanie Musick, educadora de la Tienda DVE, a Racked en 2016. “No es una luz directamente en tu cara, así que ayuda a eliminar las imperfecciones. No debes preocuparte por la ubicación de la luz. Simplemente colócala justo frente a ti y te iluminará adecuadamente”.

Imagen: Amazon

Omfgmeow me dijo que reemplazó todas las luces de su casa con luces LED para que todas las habitaciones estén listas para las fotos. Pero no es necesario ir tan lejos. Una luz de anillo en tu habitación favorita para tomarte nudes es suficiente.

“Estas luces son geniales, mostrarán tu maquillaje e igualarán el tono de tu piel en todas partes y aportarán algo de luz a tus partes privadas para que haya menos sombra”, dijo.

Si quieres llevar la iluminación un paso más allá, las cajas de luz y los reflectores son el siguiente paso, pero probablemente solo sean necesarios si quieres ganarte la vida como fotógrafa o modelo.

Usa un espejo

Aparte de contorsionarte en formas imposibles, la clásica selfie frente al espejo es tu mejor apuesta para lograr que tu rostro completo y glorioso entre en el marco. Coloca un espejo de cuerpo entero de buena calidad cerca de tu cama o en un lugar que generalmente no esté desordenado.

El “espejo de puta”, como lo llama omfgmeow, es absolutamente esencial. “No puedo enfatizar cuánto es necesario si estás tratando de obtener las mejores selfies”, dijo. “Estos espejos son geniales para las fotos de frente, para las de trasero y para arrodillarse en las fotos”.

Lo que gastes en ese espejo podría llevarte a la zona de lujo: algunos espejos de piso a techo cuestan más de 200 dólares. Son hermosos, pero no esenciales; cualquier espejo de cuerpo entero que puedas colgar atrás de una puerta o apoyar contra una pared funcionará, siempre y cuando te guste el estilo y el tamaño del marco.

Imagen: Amazon

Ahora que tienes ese espejo glorioso, probablemente notarás más el desorden detrás de ti. Limpia esa mierda, ponla abajo de la cama, sácala del marco. “Nadie quiere ver una bolsa de Cheetos de fondo”, dijo omfgmeow.

Realmente no necesitas más que un escenario simple (un espejo, una habitación ordenada y un poco de iluminación favorecedora) para lograr la nude perfecta. Pero si sale algo de desorden en tu pose ideal, tendrás que editarla.

Omfgmeow usa Photoshop con moderación, pero sugiere usar otras aplicaciones más simples como Filmora para retocar la iluminación o recortar según sea necesario.

Los ángulos, la respiración, y enviar nudes de forma segura.

Puedes tener todo lo anterior: luces LED en toda la casa, el celular con la mejor cámara, espejos impecables y tripiés estratégicamente posicionados, pero si no estás capacitado para hacer una pose, tus nudes no saldrán bien.

Poses para nudes

Aquí tenemos algunos consejos para encontrar tu lado bueno: