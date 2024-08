¿Con qué tipo de sexo quemas más calorías?

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Ni siquiera tiene sentido preguntar si el “sexo” hace que quemes calorías o no, porque es un espectro muy amplio como para ofrecer una respuesta definitiva: abarca desde la humilde masturbación hasta la penetración de cualquier tipo. Si bien todas las formas de contacto sexual son igualmente válidas, ¡tenemos que dejar de glorificar la penetración! Algunas personas requieren un nivel mayor de esfuerzo y, como resultado, queman más calorías.

¿Pero qué actos sexuales te harán quemar más grasa? Son demasiados como para considerarlos todos, así que concentrémonos en los tipos de sexo más comunes. Los clásicos.

¿La penetración ayuda a quemar calorías?

Obviamente hay una variación entre las diferentes posiciones, vaginal o anal, pero en resumen: sí. Una investigación realizada por la Universidad de Minnesota sugiere que los hombres queman 100 calorías durante una sesión de sexo promedio, mientras que las mujeres queman 69.

Hasta ahora, muy heteronormativo el asunto. Para los hombres que tienen sexo con hombres, página web de Superdrug tiene una función que te ayuda a calcular la cantidad de calorías que estás quemando durante el sexo, según tu peso, género y posición sexual preferida. El sitio sugiere que, si eres estás arriba, quemarás 162 calorías, y si estás abajo, solo quemarás 152.

En un esfuerzo por ser lo más inclusivo posible con las mujeres queer, traté de encontrar algunas estadísticas similares para la vinculación, pero lamentablemente esto sigue siendo un área poco investigada.

¿El sexo oral ayuda a quemar calorías?

De acuerdo con un artículo publicado en, The Daily Star, “una mujer puede quemar 100 calorías cada media hora al practicar sexo oral”. Esto es aproximadamente la misma cantidad de calorías quemadas por 15 minutos en una máquina de remo. El artículo continúa: “La sexóloga con sede en Los Ángeles Jaiya Kinzbach recomienda hacer lagartijas durante el acto o incluso probar algo de yoga”.

Ahora, sin querer contradecir a la sexóloga, es difícil imaginar algo más desconcertante que alguien haciendo lagartijas mientras te dan sexo oral. Una página web, que ofrece el mismo consejo, predice que “¡a tu pareja le encantará!” Puede ser, pero personalmente me daría la impresión de que no están totalmente concentrados en la tarea en cuestión. ¿Por qué no hacer un poco de cardio antes de darle sexo oral a alguien? ¡Fácil!

Hay mucha información sobre los beneficios de darle sexo oral a los hombres, pero cuando se trata del cunnilingus nos quedamos cortos. Una muestra contundente del sesgo de género que existe hoy en día. Pero el cunnilingus requiere movimientos de lengua similares a los de la felación, incluso menos sacudidas de cabeza, por lo que sería lógico pensar que quemarías una cantidad similar de calorías.

La revista para hombres Maxim sugiere que el mayor beneficio para la salud de realizar un cunnilingus es el brillo de altruismo que produce. Pensar en tener relaciones sexuales con tu pareja como un favor que le estás haciendo –tu buena obra del día– parece un enfoque muy bueno y saludable.

¿Recibir sexo oral ayuda a quemar calorías?

Depende. Recibir sexo oral puede ser el acto sexual más flojo que existe. Si nada más te quedas recostado y dejas que tu pareja haga todo el trabajo, es probable que el potencial de quemar calorías sea casi nulo. Pero una sesión vigorosa de 69 probablemente quema tantas calorías como el sexo con penetración, siempre y cuando los movimientos sean igual de profundos y rítmicos.

¿El anilingus ayuda a quemar calorías?

Lo siento, pero simplemente me rehuso a decir “comer culo”. Sin embargo, a pesar de que está de moda eso del anilingus, no se ha llevado a cabo una investigación académica rigurosa sobre si se queman calorías o no al hacerlo. ¡¿Entonces, para qué pago impuestos?!

Así que, a falta de estudios, me fui con la segunda mejor opción: Reddit. Pero aun así no encontré nada. Lo más cercano es un hilo que plantea la pregunta: “¿Cuántas calorías quemarías por hora comiendo culo?” a lo que un usuario responde amablemente, “Depende del culo”. La segunda parte de la conversación es desconcertante: ¿sabrá esta gente que no se trata de comer culo literalmente?

En mi opinión, con el anilingus seguramente quemas una cierta cantidad de calorías, pero no lo suficiente como para tener un impacto perceptible en tu salud física o apariencia.

En conclusión, tal vez el sexo no sea la forma más eficiente de quemar calorías. Pero, lo que es más importante, ¿a quién le importa? ¿Por qué permitimos que estas ideas capitalistas de estar en forma se infiltren en todos los aspectos de nuestras vidas? No todo tiene que ser productivo. Algunas cosas son divertidas y buenas en sus propios términos. Así que cojan, amigos. Cojan como quieran.

