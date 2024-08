Conoce a la mujer que dibuja penes con aplicaciones para correr

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Durante poco más de tres años, Claire ha estado corriendo rutas en forma de pito. La mujer de 33 años, de Nueva Jersey, dice que todo empezó como un accidente el Día de Acción de Gracias de 2015 cuando visitó a su hermano en Kansas City, salió a correr y se perdió. Claire finalmente encontró su camino de regreso, trazando una ruta por las calles del este de la ciudad. Pero cuando volvió a mirar su GPS, notó algo. En el mapa se había dibujado el contorno casi perfecto de un pene erecto: con bolas y todo. Claire había recorrido inconscientemente su primer pito. Y así nació @dick_run_claire (Claire la corredora de pitos).

El primer “pito corrido” de Claire.

“Me encanta buscar rutas que parezcan pene”, me dice Claire por correo electrónico. “Siento que debería salir en My Strange Addiction ahora que lo escucho… Pero honestamente, me encanta correr: es mi deporte favorito, –y dibujar penes gigantes en una ciudad es simplemente un bono”.

El Instagram de Claire está lleno de penes de varias formas y tamaños: largos, cortos, arrugados, o con una mano agarrándolos. Y todos han sido “dibujados” a través de los circuitos cuidadosamente trazados que Claire ha corrido; dando vuelta en las calles correctas y subiendo y bajando calles, de lo contrario no sería posible. A través de años de experiencia, se ha convertido en una autoproclamada “maestra” en la detección de penes en un mapa.

“Siempre planeo mis rutas en forma de pene y sigo las que guardo en mi teléfono”, dice. “En realidad es un poco difícil, especialmente las rutas que son más detalladas, como las que tienen manos, y lo peor es cuando me topo con algo, no doy vuelta y arruino el dibujo. Luego tengo que regresar e intentarlo otra vez”.

Es un pasatiempo exigente: especialmente cuando tomamos en cuenta las distancias que corre Claire. Afortunadamente, parece que hay mucha gente interesada. Hasta el momento al escribir este artículo, @dick_run_claire tiene un poco más de 10,000 seguidores.

“Tengo como tres amigos en la vida real, y uno de mis seguidores es mi perro”, admite, “así que, básicamente, todos los demás son por las carreras de pitos”.

Parece que la gente ve algo encantador en un pito crudamente dibujado. Sin embargo, una artista nunca debería descansar en sus laureles, y Claire ya empezó a expandir sus horizontes creativos para incluir también “corridas de vaginas”: su propio tributo estético a los genitales femeninos. Claire dice que ha estado tratando de perfeccionar su técnica para correr rutas en forma de vagina, pero siempre le ha costado trabajo trazarla correctamente. Como ella señala, “No muchos caminos tienen forma de vagina”. Luego, en julio del año pasado, se dio cuenta de su visión, y desde entonces ha creado varias más. Ahora “todo el mundo está pidiendo rutas en forma de tetas”.

Desde ese Día de Acción de Gracias en Kansas City, Claire ha convertido el arte de correr rutas en forma de pitos en un fenómeno mundial. La gente se la pasa mandándole fotos de sus propias rutas fálicas “todo el tiempo”, dice, lo que la lleva a preguntarse: “¿cuántas rutas en forma de pito existen en el mundo?” Sin embargo, vale la pena mencionar, que Claire no es amateur. Su carrera más grande es de 22 kilómetros, en algún lugar de Vermont mientras entrenaba para una maratón, y ahora está tratando de “hacer una en cada uno de los 50 estados de EE. UU.”.

Sin embargo, ella alienta a todos y cada uno a probar este deporte. “Es divertido planearlos y me motiva a salir a correr esos días que me cuesta trabajo hacerlo”, dice. “Y puedes hacerlo literalmente en cualquier parte. Obviamente, en la ciudad son fáciles de trazar, pero los mejores son en pueblos y vecindarios más pequeños. ¡Lo único que necesitas es tener buen ojo!

Algunas rutas, agrega, ya están dibujadas. “Cuando tienen algún detalle asombroso, no puedo evitar pensar que alguien planeó trazar rutas en forma de pito intencionalmente. Honestamente, a veces están tan detallados y son tan obvios que creo que alguien lo hizo a propósito”.

Este artículo fue editado para mejorar la claridad y la brevedad.

