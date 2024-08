Las cosas más estúpidas que compra la gente cuando está peda

Una encuesta del sitio Finder.com, el cual ayuda a las personas a realizar compras conscientes, reveló que los borrachos se gastaron casi 30.4 mil millones de dólares el año pasado. Según la página, los gastos más comunes hechos por ebrios son: comida (60.83 por ciento), ropa y accesorios (25.09 por ciento) y apuestas (24.91 por ciento).

Los hombres tienden a comprar más cuando están ebrios, el 48 por ciento de los participantes admitió haber gastado en estas condiciones. Y casi el 41 por ciento de las mujeres entrevistadas gastaron dinero en una noche de borrachera. Además, el estado civil de la persona podría influir en sus decisiones: alrededor del 55 por ciento de los solteros realizaron gastos ilegítimos.

Como ya me acostumbré a poner cosas en mi escritorio que ordené a las 4AM la semana pasada, pregunté a las personas que me rodean cuáles eran los objetos más locos que habían comprado estando borrachos, y me complace anunciar que mis amigos no me decepcionaron.

Yann compré un destapador con la imagen de Luis Suárez, un guiño por aquella ocasión en que mordió a Giorgio Chiellini durante el partido de la Copa Mundial. Sí, abre las botellas con su boca.

Mark compré unos lentes inteligentes en Kickstarter. He estado esperándolos por dos años.

Max una cortina para la ducha con una foto de Jeff Goldblum sosteniendo un mono.

Misha una vez compré un baño para pies un día antes de mi cumpleaños.

Yan compré a Kanye, mi perro, en internet de una tienda de Los Ángeles, mientras estaba a punto de desmayarme por la peda. Me despertaron las llamadas de la tienda de animales para decirme que los documentos estaban listos y que estaban preparando su vuelo a Montreal.

Emma esto…

[Un semillero para la cocina]

Stéphane compré un mini parque de diversiones y una cama, como accesorios para Fingerlings (personajes infantiles que se usan como anillos). Todavía no compro los Fingerlings. También tengo la colección de 20 cristales sanadores y acabo de comprar otro hace un mes. Sigo sin tomar en cuenta el curso de tres meses para usarlos.



Mathieu estaba completamente ebrio a las 4AM hace como tres años y compré una paloma de Kijiji, el sitio donde puedes comprar y vender cualquiera cosa. Al día siguiente ni me acordaba, pero recibí un correo electrónico para avisarme que era dueño de una paloma. La situación me pareció muy graciosa, así que me aguanté y fui por ella. La he tenido desde hace tres años y se ha conservado como una fuente inagotable de situaciones absurdas. Apareció en videos de Alex Nevski y Coeur de Pirate. Incluso tiene una cuenta de Instagram.

Brendan mientras estaba en Londres, compré boletos de avión para el Panorama Bar en Berghain de Berlín para conocer a mi amigo. Cuando llegué al bar, nunca me dejaron entrar.

Laura una lámpara en forma de diente, una playera de Rob Zombie y una cantidad industrial de hilo de lana.

Malcom intenté comprar un rifle una vez, pero no me dejaron.

Josh un sombrero de la abuela de la cantante de la banda que me gustaba.

Michel tengo un carrito personal en Osheaga, cosa que era muy cool. A la semana siguiente, me invitaron a la final de la Copa Rogers y bebí mucho en la celebración. Estaba en casa para las 11PM y me desmayé. Al día siguiente tenía destellos de lo que había ocurrido: oh mierda, creo que me compré un carrito de golf. Revisé mi historial de internet y parece que vi un video de dos carritos de golf chocando con cosas, y luego fui a la tienda Kijiji para comprar uno. A cambio de 77 dólares, el caballero accedió a cancelar la compra.

En 2011, compré bitcoins mientras estaba pacheco. Compré las criptomonedas en 55 dólares y los vendí por casi 27,127 dólares. Hice otras compras impulsivas, como el lanzallamas de Elon Musk, pero estando sobrio.

