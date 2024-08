Los creadores de ‘Game of Thrones’ ahora harán películas de Star Wars

Al parecer, los productores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss han encontrado un nuevo proyecto en el que trabajar después de que sus éxitos de HBO hayan concluido. El martes, Disney anunció que el dúo se había registrado para escribir y producir una nueva lista de películas de Star Wars.

«David y Dan son de los mejores narradores que hay hoy en día», escribió la directora de Lucasfilm Kathleen Kennedy en un comunicado. «Su dominio de personajes complejos, la profundidad de la historia y la riqueza de la mitología abrirán nuevos caminos e impulsarán Star Wars de una manera que me resulta increíblemente emocionante».

Videos by VICE

Relacionados: Deja de preocuparte tanto por los spoilers

Por ahora, los detalles aún son bastante escasos, pero Disney dice que estas nuevas películas serán una serie independiente ambientada en el universo de Star Wars, no una continuación de la clásica saga de Skywalker. El acuerdo de Benioff y Weiss suena parecido al Disney que se bloqueó con el director de The Last Jedi Rian Johnson el pasado noviembre, aunque no está claro si los creadores de Game of Thrones también apuntan a una trilogía.

Benioff y Weiss actualmente están terminando la producción de la última temporada de Game of Thrones, que saldrá al aire en algún momento del próximo año, por lo que es probable que tengan algo de tiempo libre una vez que terminen con Invernalia. El dúo también está desarrollando otra serie dramática para HBO sobre una historia alternativa en la que el Sur gana la Guerra Civil, pero tal vez han decidido dejarla en segundo plano después de la masiva reacción contra el proyecto el verano pasado.

En el anuncio del martes, Benioff y Weiss expresaron su entusiasmo por el próximo proyecto de Star Wars, diciendo que ambos habían estado «soñando» con la oportunidad desde que vieron A New Hope en 1977.

«Nos sentimos honrados por la oportunidad, un poco aterrorizados por la responsabilidad, y tan emocionados de comenzar en cuanto se complete la última temporada de Game of Thrones«, dijo el dúo en un comunicado conjunto.