Este creyente de la Tierra plana despegó en su cohete para comprobar su teoría

Hace unos meses, «Mad» Mike Hughes, un conductor de limosina de 61 años, científico aficionado de los cohetes y devoto de la Tierra plana, juró atarse a un cohete casero y lanzarse a los cielos para demostrar que nuestro planeta tiene la forma de un hot cake. Tenía planeado hacerlo en noviembre del año pasado, pero ya que su misión era medio suicida e ilegal, la rechazaron una y otra vez.

El sábado, finalmente se lanzó en el aire sobre el desierto de Mojave en Amboy, California, informa el Associated Press. Milagrosamente, sigue vivo.

Alrededor de las 2:30 PM, se trepó a una cohete con las palabras «FLAT EARTH», se abrochó el cinturón y se puso su casco. Después de que un amigo le ayudara a cerrar la escotilla por encima de su cabeza, su nave, que parecía juego de feria, estaba lista para el despegue. Luego, sin contar la cuenta regresiva o sin ninguna advertencia, se lanzó al cielo, volando a 1,875 pies de altura a aproximadamente 350 MPH.

Como puedes ver en el video de arriba, una vez que Hughes alcanzó su altitud máxima, su cohete dio un giro de 180 grados y comenzó a avanzar hacia el centro de nuestro planeta definitivamente redondo. Ya muy cerca de la muerte, desplegó un paracaídas que lo dejó balanceándose suavemente hacia el desierto. Aún así, estaba aterrizando demasiado rápido, y justo antes de estrellarse contra el suelo, tiró de un segundo paracaídas.

Hughes fue llevado en una ambulancia después de aterrizar, informa AP. De alguna manera, se las arregló para evitar lesiones graves.

“¿Estoy feliz de haberlo hecho? Sí, supongo», le dijo a AP. «Lo sentiré en la mañana. No podré levantarme de la cama. Al menos me puedo ir a casa y cenar y ver a mis gatos esta noche».

Hughes no dijo cómo se veía nuestro planeta, pero 2,000 pies de altura no es suficientemente alto como para ver la Tierra al estilo ISS. Lamentablemente, Hughes y sus compañeros creyentes de la Tierra plana no están más cerca de probar su teoría, especialmente teniendo en cuenta, ya sabes, la gravedad.

«¿Que si creo que la Tierra tiene la forma de un platillo volador?» Creo que sí», le dijo al LA Times. «¿Lo sé con certeza? No. Por eso quiero ir al espacio».

Junto con un nuevo aprecio por sus mascotas, la estrecha relación de Hughes con la muerte al parecer le hizo pensar en su futuro. Le dijo a la AP que su siguiente paso es postularse para gobernador de California, ya que podría tener una mejor oportunidad para hacer una oferta para un cargo público.

