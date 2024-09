Incluso los creyentes de la Tierra plana creen en el cambio climático

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

En la ciencia, los creyentes de la Tierra plana generalmente no son considerados como árbitros de la razón. Eso es en parte por su creencia de que la Tierra es plana, y por oponerse firmemente a décadas de pruebas contundentes que nos dicen que es redonda. Sería normal pensar que estos proveedores de falacias no creyeran en el cambio climático.

Videos by VICE

Al contrario, hace poco en Twitter, le preguntaron a la Sociedad de la Tierra Plana (FES, por sus siglas en inglés) —una comunidad en internet «dedicada a descubrir los verdaderos misterios del universo y que demuestra que la Tierra es plana y que la doctrina de la Tierra Redonda es tan solo un engaño elaborado»— que si creía en el cambio climático.

«Claro», respondió la FES. «Sería irresponsable cuestionar algo con tanta evidencia, y que nos pone en peligro de una manera tan directa».

Una captura de pantalla de ese tuit se volvió viral en Reddit, y muchos comentaristas resaltaron la ironía de que una comunidad que ha elegido vivir con la idea de que la tierra es plana haga referencia a «tanta evidencia» como una razón para creer en algo. Otros han señalado que, si bien negar que la Tierra es redonda puede parecer una teoría ridícula, al menos no tiene tanto impacto en el mundo como negar la existencia del calentamiento global.

«Me importa una mierda si piensan que la tierra es plana, eso no le hace daño a nadie», escribió un Redditer. «Si no creen en el cambio climático, es probable que continúen lastimando a la tierra». Otro señaló que, «creer en teorías de que la Tierra es plana puede ser extraño, pero no creo que perjudique a la gente». Ciertamente le hace mucho menos daño al planeta que la contaminación».

Otros, mientras tanto, han sugerido que la FES es solo una campaña elaborada de trolls con el objetivo de provocar indignación.

«No dudo que haya personas que realmente crean que la tierra es plana», escribió un comentarista. «Dicho eso, estoy casi seguro de que la Sociedad de la Tierra Plana es una cuenta troll y nada más».

Si tan solo pudiéramos decir lo mismo de los escépticos del cambio climático.

Sigue a VICE en Twitter.