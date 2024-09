Le preguntamos a creyentes de la Tierra plana cuál es la conspiración más tonta

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Los creyentes de la Tierra plana pueden tener la mala fama de ser teóricos cliché de la conspiración. Son el punto de referencia, el emblema de los que creen en cosas, digámoslo así, un poco locas.

Son un blanco fácil y lo saben. Este fin de semana, en la primera Conferencia Internacional de la Tierra Plana celebrada en Edmonton, Alberta, el tema de cómo los percibe la gente fue sin duda el que más abordaron. Es una cuestión dolorosa para el grupo.

Así que, después de escuchar lo cansados que están de que todos se burlen de sus ideas en todo momento, VICE decidió darles a los creyentes de la Tierra plana un espacio para que hablaran sobre las conspiraciones que consideran estúpidas. Esto es lo que nos dijeron:

Jessica Mason

«La conspiración más tonta que he escuchado es que nadie ha escalado nunca el Monte Everest. Tiene algo de validez en el sentido de que creo que mucha gente ha fingido haberlo escalado, como muchas personas ricas que han querido escalarlo y no lo han logrado, pero no quieren admitirlo ante sus amigos. Entonces hacen videos falsos de ellos en la cima. Pero sólo porque haya videos falsos de personas que realmente no escalaron el Monte Everest, no significa que nadie haya llegado a la cima alguna vez.

Si van a mentir sobre la forma de la tierra, lo que sí creo que hacen, seguro me entretendré con esas ideas y las analizaré; pero, lo siento, ya hay demasiadas personas que lo han hecho.

Hay otra teoría conspiratoria que dice que Groenlandia no existe. De nuevo, sí la consideré, pero hablé con un amigo del norte de Terranova que me dijo: «Sí, mi padre era pescador en la costa de Groenlandia». Estas personas no son unas mentirosas y lo analicé un poco y simplemente no pude comprender tal teoría.

Johnny Wayne

«Hoy en día no puedes cerrarte a nada. Es decir, hay algunas cosas que creo que están controladas. Esta la Sociedad de la Tierra Plana que es una operación psicológica total, ninguno de nosotros realmente suscribimos ese tipo de cosas. Pero no puedo decir que considere que algo sea completamente estúpido. Hay todo tipo de teorías extrañas que no he analizado, como la de tierra hueca, la tierra convexa, sólo no las he considerado. Creo que podría haber un agujero en el centro de la tierra. En el polo norte, nadie puede salir y recorrer el lugar libremente, así que ¿cómo podríamos saberlo, no?

Creo que hay mucho que investigar. Como en el caso de los extraterrestres, no creo que sean como dicen que son. No creo que sean extraterrestres del espacio exterior, creo que provienen de otras partes de la tierra o que son seres interdimensionales. Sin embargo, al final del día, no puedo decir que algo de lo que he mencionado sea específicamente tonto, porque no quiero ser crítico».

Cami Knodel

«Creo que las conspiraciones sobre los reptilianos, los cambiaformas y todo lo demás, realmente son estúpidas. Hay muchas teorías de conspiración relacionadas con la genealogía y el factor RH, es sólo un tipo de sangre, significa que tu cuerpo produce un cierto tipo de anticuerpo y nada más. Pero la gente dice que la realeza tiene este tipo de sangre y que eso significa que son lagartos o algo así. Si la realeza tiene ese linaje y lo mantiene por medio del matrimonio endogámico, está bien, pero en todo caso representarían menos del uno por ciento de la población.

Las conspiraciones que creo que son realmente malas son las que provienen del elitismo y dicen que un grupo es mejor que otro, así que eso es lo que creo que es realmente estúpido. Otra cosa que llama mi atención son las transvestigaciones, las conspiraciones sobre el género de las personas, como que Justin Bieber sea en realidad una chica y Miley Cyrus, un chico. Es tan estúpido».

Jacob Grant

«Una importante conspiración que acaba de surgir, hace unos dos años, se llama el Efecto Mandela. Esto hizo que mucha gente siguiera hablando al respecto. El efecto Mandela es esencialmente la idea de que algunas personas recuerden que Mandela murió cuando estaba en la cárcel y, en realidad, no fue así. Por lo tanto, es como si este falso recuerdo estuviera ahí en el mundo y saliera a relucir en diversos temas. Otra conspiración famosa del mismo tipo es la de Berenstein o de los osos Berenstain, o la de Star Wars con Vader diciéndole a Luke que es su padre, y todo se debe sólo a que transmitimos la información oralmente o a que es errónea.

Esa es una conspiración realmente increíble, porque una vez que empiezas a meterte con la realidad diciendo que no puedes confiar en nada o que nada es confiable, entonces se puede cambiar el pasado, y esas cosas realmente pueden hacer que alguien se vuelva loco».

Mickey Bromley

«No creo que ninguna teoría de conspiración sea estúpida. No creo que nada fuera considerado una teoría de conspiración si no incluyera algo de verdad. Nunca he investigado nada de lo cual haya concluido que sea 100 por ciento verdad o 100 por ciento falso; siempre hay una pequeña zona gris en todo.

Creo en la declaración de la película Conspiracy Theory con Mel Gibson y Julia Roberts, esa donde él dice ‘no es que fueran paranoicos, es que no somos lo suficientemente paranoicos’. Esa es mi creencia, cualquier mal que pensemos que el gobierno esté haciendo, probablemente sea diez veces peor de lo que pensamos».

