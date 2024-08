¿Cuánto papel higiénico necesitas para sobrevivir a una cuarentena?

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Por alguna razón, la clave de la era COVID-19 parece ser el papel higiénico.

Videos by VICE

En todo el mundo, miles de personas están yendo a sus supermercados locales y Costcos, solamente a comprar papel de baño en cantidades ridículas. Ni siquiera saben por qué pero lo están haciendo. El coronavirus no es un virus gastrointestinal, así es que no van a utilizar más papel higiénico de lo normal.

“Lo compré porque vi que todos los demás estaban entrando en pánico, así que yo también entré en pánico”, le dijo un australiano entusiasta del papel higiénico a VICE.

Aún así, con la creciente proliferación del virus, existe la posibilidad de que entres en contacto con el COVID-19 y tengas que participar en una cuarentena recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades.

Dado que la mayoría de las personas no muestran síntomas cuando se contagian (se necesitan hasta cinco días para que los síntomas aparezcan), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU) están pidiéndole a las personas que estén listas para hacer cuarentena durante dos semanas (el tiempo que tarda el virus en pasar por tu cuerpo).

Por lo tanto, definitivamente debes estar preparado para quedarte en casa durante 14 días. Con eso en mente, ¿cuánto papel higiénico realmente necesitarás para pasar por este momento a solas durante dos semanas? (Si quieres abastecerte por más tiempo debido a la paranoia, bueno, eso depende de ti, bebé).

¿De cuántas capas tiene que ser el papel de baño?

Comencemos con uno de los mayores dilemas de la vida: ¿cuántas capas debemos usar? Como todas las preguntas para este artículo, la respuesta es subjetiva, pero haré todo lo posible para ser justo y mostrar mi trabajo.

Esto es importante porque tres capas significan más suavidad y absorción, pero, según este sitio, menos hojas por rollo. Dicho esto, como ni estás forrado de dinero ni quieres hemorroides, tendrás que comprar de doble capa: el papel higiénico de los trabajadores.

“Pero Mack, ¿cuánto trae un rollo?” te preguntarás. Bueno, un rollo de papel higiénico de dos capas tiene alrededor de 500 hojas. Entonces, en un paquete de 12, te habrás llevado a casa 6.000 hojas de papel para tu trasero. Eres afortunado.

¿Cuántas veces al día hace popó una persona promedio?

Ahora, entiendo que todos somos únicos y por lo tanto la cantidad de popó varía de persona a persona. Tu rutina de caca es tan única como tú.

Para hacer este artículo es muy importante saber la cantidad de mierda que sale de tu trasero, así que hagamos los cálculos. De acuerdo con el Scandinavian Journal of Gastroenterology, que encuestó a 268 personas (de 18 a 70 años), el 98 por ciento tenían entre “tres evacuaciones por día y tres por semana”.

Como no lo sabemos con certeza, tomemos el promedio de lo más alto (21 cacas) y lo más bajo (3 cacas), lo que nos da 12 evacuaciones en una semana: 1.714 evacuaciones por día. Ahora, para las mujeres que leen esto, sé que no solo usas papel higiénico cuando haces del número dos. Según Health.com, es normal que alguien orine entre cuatro y diez veces al día; usaremos siete, que es el promedio.

Según mis cálculos, los hombres usan papel higiénico 14 veces por semana (Agregué dos usos como imprevistos porque los hombres son asquerosos) y las mujeres lo usan 62 veces por semana (agregué uno adicional por los períodos). Como podemos ver, el papel higiénico le dura mucho más a los hombres que a las mujeres.

¿Cuánto papel de baño se utiliza (ya sea para hacer pipí o popó)?

Esta es la pregunta que nos meterá en problemas.

¿Cómo se supone que debo saber el poder* de tus mierdas? (*Poder será el término técnico que usaremos para la cantidad de hojas que necesitas para limpiar tu trasero). ¿O la cantidad utilizada para hacer pipí? Eso ya es asunto tuyo.

Afortunadamente, podemos volver al sitio antes mencionado (que, por alguna razón, tiene una hoja de datos completa sobre el uso de papel de baño) para ayudarnos con nuestra pregunta del poder. Los nerds dicen que la persona promedio usa “aproximadamente 8.6 hojas de papel por ida al baño”. Usando nuestros números de arriba podemos ver que los hombres usan 17.2 hojas de papel por día y 120.4 por semana. Las mujeres usan 76.2 hojas por día y 533.2 por semana. ¡Gracias, nerds!

Pero podemos hacerlo mejor que eso, ¿no? Déjame contarte la historia del microbiólogo Charles Gerba (Dr. Germen para los amigos) que es uno de los únicos investigadores que ha estudiado el uso del papel higiénico. En la década de 1970, Gerba numeraba los cuadrados de papel higiénico que estaban disponibles en los baños públicos y verificaba cada hora para ver qué pasaba. Aprendió que, una vez más, las mujeres usaban más papel higiénico que los hombres. Pero su estudio no fue lo suficientemente científico. Entonces, 20 años después, el científico regresó a los baños, esta vez con una subvención de una compañía de papel higiénico, y colocó microprocesadores en el dispensador de papel para obtener una lectura más precisa. Gerba descubrió que las mujeres usaban siete piezas en promedio por ida al baño y los hombres usaban dos, lo que parece… muy poco.

Entonces, dado que los peces gordos de VICE no financiarán un estudio de seguimiento de papel de baño durante un año, pregunté e hice un seguimiento por mi cuenta y creo que nos iremos más con el sitio web antes mencionado.

Entonces, ¿cuántos rollos de papel necesitarías esta cuarentena?

Lamentablemente, este segmento tendrá que desglosarse por líneas de género.

Si eres hombre, un solo rollo de papel higiénico de dos capas probablemente te dure 4.1 semanas, o 29 días, si solo eres tú, y lo AHORRAS LO MÁS POSIBLE. Entonces, con que compres un paquete pequeño, está bien.

Para las mujeres, un rollo te durará 6.56 días, así que tendrás que comprar más.

Con todo lo dicho, la mayoría de los hogares incluyen a más de una persona (roomates, parejas, matrimonios con niños, gente entusiasta que necesitan cagar, etc.), por lo tanto, es mejor planificar no solo pensando en ti. Según la página de papel higiénico de Walmart, tenemos varias opciones. Hay paquetes de dos, cuatro, 12, 24 y rollos individuales (no vamos a comprar rollos individuales porque no somos psicópatas).

Tu mejor opción es llevarte un paquete de 12. Con 12 rollos, tendrás suficientes hojas para ti y tu familia durante las dos semanas de cuarentena.

O tal vez, puedes optar por ser una persona normal y continuar comprando como de costumbre y no asustarte y empezar a comprar papel de baño como desquiciado porque es una forma estúpida e idiota de reaccionar ante esta pandemia.

Sigue a Mack Lamoureux en Twitter.