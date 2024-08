El Dalai Lama piensa que su sucesora mujer tendría que ser atractiva o no tendría “mucha utilidad”

Artículo publicado originalmente por VICE ASIA.

El Dalai Lama tiene que ser uno de los líderes espirituales más apacibles, conocido por defender una política de paz y no violencia, y por encontrar alegría en los aspectos más simples de la vida. Así que no es de sorprenderse que la gente haya quedada atónita cuando en una entrevista reciente, el líder tibetano exiliado dijo que si su reencarnación fuera una mujer, tendría que ser atractiva o de lo contrario no tendría “mucha utilidad”.



“Si hubiera un Dalai Lama mujer, debería ser más atractiva”, le dijo a la BBC. Esto surgió cuando lo cuestionaron sobre unos comentarios similares que hizo en una entrevista en 2015, donde dijo que si hubiera una versión femenina de él, su rostro tendría que ser atractivo.

Si bien, idealmente, debería de haberse disculpado por hacer ese comentario sexista incluso en aquel entonces, en lugar de eso arrugó la cara y dijo que a la gente no le gustaría ver a alguien con “cara de muerto” y que las mujeres deben “gastar dinero en comprar maquillaje”.

Los budistas tibetanos creen que el decimocuarto Dalai Lama es una reencarnación de sus antecesores, pues según sus creencias estos son manifestaciones humanas del Bodhisattva (Buda) de la compasión, quien eligió reencarnar para servir a la gente. Si bien este Dalai Lama está de acuerdo con la idea de que su futuro sucesor sea una mujer, algo que nunca antes ha ocurrido, siente que ella debería verse de cierta manera o “entonces la gente, creo, preferiría no ver… esa cara”.

Dado que el Dalai Lama es venerado y considerado como uno de los seres más sagrados del mundo, es un poco desconcertante escucharlo decir semejantes cosas. Y aunque sostiene que “la belleza real es la belleza interior”, de igual forma piensa que “la apariencia también es importante”.

Hizo estos controvertidos comentarios en la misma entrevista en la que dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, carecía de “principios morales”, y agregó que apoya los derechos de las mujeres y la igualdad salarial en el lugar de trabajo. ¿Esto también habría que determinarlo por cómo se ven esas mujeres?

