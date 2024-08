Dan Harmon admite haber tratado a una escritora «como basura»

Dan Harmon tiene el hábito de dejarse caer en controversias, y es notoriamente abierto sobre sus errores. La noche de Año Nuevo, el creador de Community y Rick and Morty se atrevió a llamarse a sí mismo un imbécil, prometiendo ser mejor en 2018, luego de que una antigua escritora y productora de Community lo denunciara por maltratarla durante su participación en el programa.

https://twitter.com/danharmon/status/947634179822436352?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F947634179822436352

[Este fue el Año del Imbécil. Yo incluido. No tenemos que hacer de 2018 el Año del Hombre, pero espero que pueda ser el Año del No tan Imbécil]

https://twitter.com/meganganz/status/948134632037462017?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F948134632037462017

[¿Podrías ser más específico? La redención sigue al discurso]

Harmon respondió a Ganz —quien dejó Community después de la cuarta temporada y aprovechó para escribir para Modern Family e It’s Always Sunny in Philadelphia— pidiendo disculpas en términos vagos por tratarla «como basura». Nunca quedó claro qué fue lo que sucedió exactamente entre los dos, pero Ganz asegura que cualquier cosa que Harmon hiciera la asustaba.

https://twitter.com/danharmon/status/948361539639111680?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F948361539639111680

[Estoy muy arrepentido y guardo recuerdos borrosos de haber abusado de mi posición, haberte tratado como basura. Sentiría mucho alivio si me dijeras que hay alguna manera de arreglarlo. Tú mandas. Hasta entonces, al menos quiero que sepas que fui un terrible jefe y un bebé egoísta.]

https://twitter.com/meganganz/status/948442682682200064?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F948442682682200064

[Desearía que mis recuerdos fueran más borrosos. Desearía que hubiera una manera de arreglarlo. Me tomó años creer en mi talento otra vez, confiar en un jefe cuando me decía algún cumplido y no sentir avergonzarme cuando me pedía mi teléfono. Tenía miedo de ser entusiasta, sabiendo que podría volverse en mi contra después.]

https://twitter.com/meganganz/status/948442931362500608?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F948442931362500608

[¿Quieres sentir alivio? Yo también. Quiero ver el primer episodio de televisión que escribí otra vez sin recordar lo que sucedió después. Encuentra la manera de darme ese consuelo y te regresaré el favor.]

Entonces, Harmon giró la conversación hacia sí mismo, explicando que construyó un «muro» entre él y sus compañeros a partir de lo que ocurrió con Ganz.

https://twitter.com/danharmon/status/948451391814615040?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F948451391814615040

[Estoy indignado y lamento haber manchado nuestro programa y tu talento con mi estupidez egoísta e infantil. Entiendo que no puedo borrarlo, no quiero hacerlo, pero me he sentido enfermo por ello. Mantuve un muro entre los compañeros y yo, predicando este método como un evangelio por la forma en que te traté]

https://twitter.com/meganganz/status/948455056629731329?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F948455056629731329

[No he escuchado tu podcast, pero no creo que los muros sean la respuesta. A menos que los hayas levantado con compañeros hombres también. De otra forma estás cayendo en la Escuela de Relaciones de Género de Mike Pence que dice que a los hombres no se les puede confiar el teléfono de una mujer.]

Finalmente, Harmon se ofreció a hacer una disculpa pública (¿aún más) a Ganz, prometiendo reconocer su comportamiento de cualquier forma que ella quisiera, antes de soltar un mal chiste sobre el mansplaining.

https://twitter.com/danharmon/status/948454783676907522?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F948454783676907522

[Reitero que si y cuando quieras que haga algo —una carta pública, una firma en tu carta, un libro, panfleto, cualquier evento público—, lo apoyaré, asentiré, verificaré, sufriré y expiaré. Pero tiene que ser tu deseo, o será el mansplaining de Dan.]

https://twitter.com/meganganz/status/948463258389958656?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmeganganz%2Fstatus%2F948463258389958656

[Agradezco tus intenciones de enmendar las cosas y tu reconocimiento de fallos. No es tan propio como un «Te perdono», pero todavía no me siento así. Trabajo para lograrlo todo el tiempo, para mi beneficio más que el tuyo.]

No sabemos qué ocurrió entre Harmon y Ganz, pero su respuesta es mucho más mesurada que algunos de sus tuits mordaces. Hace poco, intentó defender —no denigrar— públicamente a las mujeres con las que trabaja hoy en día. Después de que una horda de fanáticos de Rick and Morty comenzara a aterrorizar a las escritoras del programa en línea, Harmon se pronunció en contra del acoso masivo, diciendo que «no tengo duda alguna respecto al desprecio que estas personas me provocan» y su «subcultura asquerosa, basada en la testosterona».

Por lo menos, parece que Harmon está intentando, en sus propias palabras, de «no ser tan imbécil».

