Dan Harmon dice que aún no prepara la cuarta temporada de ‘Rick and Morty’

El cocreador de Rick and Morty Dan Harmon confirmó el viernes pasado en un tuit que no ha estado escribiendo nuevos episodios para la serie más popular de Adult Swim, en parte porque el canal aún no ha ordenado ninguno.

«Puede ser desafiante… escribir una serie que no ha sido ordenada por una cadena», escribió en respuesta a uno de los muchos tuits agresivos sobre el destino de la cuarta temporada.

Te escucho. Por un lado, puede ser desafiante, especialmente con el alcoholismo perezoso que me incapacita, escribir una serie que no ha sido ordenada por una cadena. Por otro lado, la idea de que los fans como tú paguen el precio… es decir… voy a tomar un trago

La serie ya advirtió a los televidentes que la cuarta temporada probablemente estará lista hasta «dentro de un tiempo realmente largo«, y un escritor de Rick and Morty dijo que probablemente tendríamos que esperar hasta 2019. El escritor, Ryan Ridley, también sugirió que el periodo de 18 meses entre la temporada dos y tres se debió a que Harmon, el cocreador Justin Roiland y Adult Swim «no se pusieron de acuerdo».

Por su parte, Harmon dijo que la temporada tres tomó mucho tiempo porque no quería que fuera peor que la primera y segunda. Pero esta vez, parece que está esperando con ansias a que Adult Swim renueve la serie al igual que el resto de nosotros.

VICE contactó a Adult Swim en busca de algún comentario y actualizará esta historia a su debido tiempo. Si la cadena de televisión propiedad de Turner no está interesada en hacer más episodios de Rick and Morty, los fanáticos tienen una idea de lo que Harmon y Roiland podrían hacer al respecto:

Con la serie en el limbo, Rick y Morty han aparecido en conciertos de Deadmau5 y en un video musical de Run the Jewels, pero realmente esperamos que la última vez que veamos el dúo icónico no sea en el anuncio del álbum de un rapero.

